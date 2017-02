Hermanův úředník sháněl video s Forejtem. Na ministerstvu kultury ale zůstane i po kárném řízení

před 35 minutami

Referent ministerstva kultury se zajímal o kompromitující video se šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem. S prodejci materiálu byl v kontaktu a nasliboval jim, že ho pomůže rozšířit. Ministr Daniel Herman se to však dozvěděl a nařídil věc vyšetřit. Po konci kárného řízení zůstal Černý na svém místě a ministerstvo jeho trest odmítá zveřejnit. Video stálo Forejta místo. Od té doby je bývalý protokolář v ústraní a pracuje pro Institut Václava Klause.

Praha - Zajímal se o kompromitující video s bývalým šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem. Na ministerstvu kultury však po kárném řízení referent Martin Černý zůstane. Resort navíc odmítá sdělit, jak šetření dopadlo, i zdali byl úředník nějak potrestán.

"Je to interní věcí ministerstva," odmítla říct Aktuálně.cz další podrobnosti mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Potvrdila však, že Černý na ministerstvu nejen pracuje, ale i zastává stejnou pozici jako před šetřením. Černý už se ke kauze nechce vyjadřovat. "Nechci o tom mluvit," sdělil stručně.

Referent byl podle informací Seznamu v kontaktu s muži, kteří prodávali kompromitující video s šéfem hradního protokolu. Několik snímků zachycovalo Forejta, jak se oddává sexu s muži a šňupe bílý prášek. Nahrávka nakonec stála blízkého člověka Miloše Zemana místo.

Černý se brání tím, že chtěl video jen vidět a koupit ho neplánoval. "Byl to ode mě kalkul, protože oni by mi to video jinak neukázali," hájil se Černý. Překupníkům slíbil, že se video pokusí dostat do oběhu.

Nahrávku se Černý navíc pokusil získat v době, kdy měl ministr kultury Daniel Herman spory s Hradem ohledně státního vyznamenání pro svého strýce Jiřího Bradyho. Herman tvrdí, že jeho příbuzný byl ze seznamu kandidátů cíleně vyškrtnut. Důvodem mělo být ministrovo setkání s dalajlámou.

Herman situaci komentoval, že o aktivitě svého podřízeného nevěděl, a přislíbil se záležitostí zabývat. Na zaslané otázky k šetření Černého ale do vydání článku serveru Aktuálně.cz neodpověděl.

Forejt je od zveřejnění popisu kompromitujícího videa v ústraní a do médií se nevyjadřuje. Od začátku února ho zaměstnal exprezident Václav Klaus ve svém institutu. Bývalý protokolář už vydal i první text. Případem snímku, který muži prodávali médiím, se zabývá policie.

