Černošický úřad rozhodl o Babišově střetu zájmů. Určitě se odvolám, informoval Babiš

Černošický úřad v pondělí rozhodl ve věci možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Správní řízení je však neveřejné a rozhodnutí tak úřad nepublikoval. Z premiérovy reakce vyplývá, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. Uvedl, že je připraven vést spor až ke správnímu soudu. Podle ředitele Transparency Davida Ondráčky je verdikt Černošic přelomový.

"Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu," řekl Babiš.

"Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného," dodal.

"Je to přelomové rozhodnutí, kdy obec Černošice dala Transparency zapravdu, že premiér Babiš porušuje zákon. Má dvě možnosti - buď se vzdát politických funkcí, nebo prodat mediální část Agrofertu. Ta sankce bude pro premiéra úsměvná, ale jde o princip," řekl ředitel Transparency International David Ondráčka.

Je podle něj jasné, že úřad rozhodl v Babišův neprospěch, protože jinak by premiér o svém vítězství v pondělí informoval. Babišovi mohl úřad uložit pokutu do 250 tisíc korun.

Rozhodnutí černošického úřadu je zatím nepravomocné. "Zmocněnec Andreje Babiše může podat proti němu odvolání, a to do 15 dnů od doručení," uvedl úřad. Pokud by se odvolal, bude střet zájmů řešit krajský úřad Středočeského kraje.

Na černošický úřad se kvůli posouzení údajného střetu zájmů obrátila v srpnu Transparency International ČR. Podle ní předseda ANO a premiér Andrej Babiš porušuje zákon o střetu zájmů, neboť jako veřejný funkcionář prostřednictvím Agrofertu vlastní média. Mediální skupina Mafra je součástí Agrofertu, který předseda ANO převedl do svěřenského fondu. Odmítá, že by měl na média v holdingu jakýkoli vliv.