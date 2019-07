Černošice musí obhájit pokutu pro Babiše. Může to trvat i 10 let, říká úředník

Městský úřad v Černošicích uložil v lednu za přestupek v podobě střetu zájmů premiérovi Andreji Babišovi pokutu 200 tisíc korun. Středočeský krajský úřad, k němuž se Babiš odvolal, rozhodnutí přezkoumal a spis do Černošic vrátil k doplnění. Úředníci dostali tři měsíce na to, aby odstranili údajné nedostatky, nejpozději začátkem července tak měli představit doplněné rozhodnutí. Nyní se však zdá, že se věc protáhne - podle úředníků totiž neexistuje žádná lhůta. Na případ upozornily Hospodářské noviny.

Vyhovět připomínkám kraje a doplnit důkazy je podle úředníků natolik složité, že na věci stále pracují, podle nich navíc žádná oficiální lhůta neexistuje. "Tříměsíční termín platí jen u prvního rozhodnutí, nikoli u jeho doplnění. Podle našich právníků teď žádnou lhůtu nemáme," řekla deníku tajemnice černošického úřadu Terezie Jenisová.

Že se jedná o neobvyklý případ, potvrdil i další zdroj z Městského úřadu v Černošicích, který má k jeho řešení blízko, ale nechtěl být jmenován. "Kauza je komplikovanější než všechny předchozí. Předsedu vlády ještě nikdy nikdo nestíhal, byť se jedná jen o přestupek," uvedl. A také upozornil, že tříměsíční lhůta se vztahovala pouze na první výrok. Podle něj však nyní úřad nesmí být nečinný a na dokumentu musí dále pracovat.

"Jsme povinní rozhodnout bez zbytečného odkladu, ale někdy to trvá i 10 let. Zůstává otázkou, kdy to zvládneme," řekl úředník Hospodářským novinám. Sám nedokázal odhadnout, zda k doplnění spisu budou stačit týdny či měsíce.

Případ se táhne téměř rok

Na možný Babišův střet zájmů upozornila organizace Transparency International loni v srpnu. Poukázala na to, že premiér může dál ovládat svá média prostřednictvím holdingu Agrofert, přestože jej vložil do svěřenského fondu, jak mu ukládá zákon. Mezi správci fondu jsou však jeho manželka Monika a Babišovi spolupracovníci z Agrofertu.

Ke stejnému závěru pak letos v lednu dospěl i úřad v Černošicích, kam Babiš svým bydlištěm spadá, a uložil premiérovi pokutu 200 tisíc korun. Babiš se proti rozhodnutí odvolal k nadřízenému krajskému úřadu, ten však vede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, členka premiérova hnutí ANO. Středočeský úřad spis přezkoumal a vrátil jej k dalšímu doplnění do Černošic.

Hejtmanka Jermanová čelí kritice za to, že krátce poté, co se k jejímu úřadu Babiš odvolal, provedla jeho reorganizaci - a to právě v oddělení, které mělo pokutu posuzovat. Jermanová se hájí, že změna s premiérovým případem nijak nesouvisela. K reorganizaci přitom neexistuje žádná analýza ke zdůvodnění změny struktury úřadu.