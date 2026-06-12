Ačkoli by opozice chtěla navenek působit jako jednolitý blok proti vládě Andreje Babiše, štěpí ji vnitřní spory. Úterní schůzi sněmovního branného výboru poznamenal vyhrocený spor mezi Janou Černochovou (ODS) a předsedou výboru Josefem Flekem (STAN). Exministryně si stěžovala, že jednání jsou nepřipravená, a nařkla ho z arogantního chování.
Zatímco ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) vyrazil na zahraniční cestu do Berlína, končící náčelník generálního štábu Karel Řehka si vybírá zbylou dovolenou. Do sněmovny tak v úterý dorazil pouze ministrův náměstek René Schreier (za ANO) a budoucí Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč.
Poslanci přitom podle programu jednání branného výboru měli probírat jak novou koncepci výstavby armády (KVAČR), tedy základní strategický materiál české obrany, tak i novinky v chystaném miliardovém nákupu vozidel, která mají nahradit stárnoucí pandury. To se ale nakonec nestalo.
„Chtěl bych vás požádat o to, abyste dneska neprojednávali body týkající se KVAČR a obrněných vozidel,“ poprosil přítomné Hlaváč.
„Koncepce výstavby je ve schvalovacím procesu, příští úterý (16. června) bude na Bezpečnostní radě státu. Pak jsem ochoten sem přijít, až bude schválená,“ vysvětlil generál. Zákonodárci následně jeho přání vyhověli, ale i tato etuda výmluvně dokreslovala chaotický průběh celého jednání.
„Zkuste si dělat poznámky“
Ještě před vystoupením Hlaváče se totiž do sebe pustila opozice, konkrétně bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a šéf branného výboru Josef Flek (STAN).
Poslankyně kritizovala, že byl původně do programu zařazen právě bod o strategické koncepci, jejími slovy „nejzásadnější dokument pro Česko“, přestože se předem vědělo, že Jaromír Zůna ani Karel Řehka nedorazí.
Zůna, Hlaváč, Babiš. Černochová ve Spotlightu:
„Vyjadřuji nespokojenost nad tím, jak se tady připravují podklady, že nedostáváme žádné informace dopředu,“ opřela se Černochová do Fleka coby předsedy výboru a zkritizovala současný způsob jeho vedení.
„Jsem nespokojená s tím, jak se připravuje program, že nezvete lidi, které máte zvát, a že nedostáváme materiály tak, abychom si v klidu doma mohli udělat přípravy. Takhle já tedy pracovat nechci,“ pokračovala Černochová, která v letech 2017 až 2021 výbor pro obranu rovněž vedla. Následně vyjmenovala ještě několik bodů.
„Teď už nevím, co jste zmiňovala to druhé, ono je toho vždycky hodně,“ rýpnul si v reakci na kritiku Flek do aktivní Černochové.
„Tak si zkuste dělat poznámky,“ vrátila mu to poslankyně. Flek si to nenechal líbit. „Někdy si je dělám, ale v některé dny jsou úplně zbytečné,“ odbyl předseda výboru bývalou ministryni.
„Nechovejte se arogantně“
I když poté Josef Flek nařídil krátkou přestávku, aby se atmosféra zklidnila, opoziční pře pokračovala dál. Rozbuškou se totiž následně stala i volba místopředsedy výboru.
Místo, které mají dle dohody dostat Motoristé – Josefa Berana odcházejícího do diplomacie má nahradit jihlavský podnikatel Libor Forman –, se obsadit nepodařilo. Zejména kvůli tomu, že koaličních poslanců na jednání branného výboru nedorazilo dost a třeba Jindřich Rajchl (za SPD) přišel už podruhé pozdě.
Černochová, která do volby navrhla Ivana Bartoše (Piráti), měla s průběhem výběru rovněž potíž. Podle ní totiž bylo vyhlášení volby místopředsedy nečekané.
„Jsou splněné zákonné lhůty pro tuhle volbu? (...) Tak mi na mou otázku, prosím, odpovězte, když navrhujete nový bod, který jste s námi dopředu ani neprojednal,“ znovu se opřela do Fleka.
„S vámi já dopředu projednávat opravdu nic nemusím, paní kolegyně,“ nenechal si Flek líbit další slovní útok z „vlastních“ řad. „To, že jste předseda výboru i díky mému hlasu, neznamená, že se tady budete chovat takovým arogantním způsobem, jako to tady teď předvádíte,“ zpražila ještě poslance STAN Černochová.
Jak hluboký jejich spor je a jak příprava jednání skutečně funguje, se ukáže během několika týdnů, kdy poslanci chtějí s ministrem Jaromírem Zůnou i Miroslavem Hlaváčem znovu otevřít téma koncepce výstavby armády.
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