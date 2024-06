Černochová se střetla před poslanci s Řehkou. Mám pravomoc i nad vojínem, usadila ho

Na posledním jednání sněmovního výboru pro obranu se střetla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Nejprve spolu nesouhlasili v tom, jak má vypadat komunikace armády na sociálních sítích. Následně se však ukázalo, jak výrazně se liší i jejich pohledy na způsob řízení obranných sil země.

Nestává se často, aby ministryně obrany a velitel armády otevřeně nesouhlasili v pohledu na řízení obranných ozbrojených sil. Tím méně aby tento rozpor předvedli veřejně. Přesně to se však mezi Janou Černochovou a Karlem Řehkou na posledním zasedání výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně odehrálo.

Původně přitom jeho místopředseda Pavel Růžička (ANO) požádal, aby mu ministryně popsala pravidla resortu pro komunikaci k veřejnosti. Nelíbí se mu vystupování některých vojáků na sociální síti X. Z jeho pohledu se vyjadřují k politice, což jim podle něj nepřísluší. Zmínil třeba vrchního praporčíka armády Petera Smika.

Na jaře aktivně vstoupil na síť X i náčelník Řehka, oživil svůj starší soukromý profil. S ministryní poslancům popisovali okolnosti, jak se na jeho spuštění domlouvali. Jejich verze se přitom rozcházely. V průběhu diskuse vyšlo najevo, že je rozděluje také základní pohled na organizaci fungování armády.

Politici armádu neřídí

"Civilní řízení obrany spočívá v tom, že vláda, která odpovídá za obranu, nám v obranné strategii stanovuje zadání. Potom nám schvaluje strukturu a počty ozbrojených sil, přiděluje zdroje a ministr obrany rozhoduje o rozdělení zdrojů a kontroluje, jak je s nimi nakládáno," řekl před poslanci Řehka.

Reagoval na poznámku poslance Růžičky, podle kterého se zdá, že se armáda řídí sama. V demokratických zemích má podléhat civilnímu vedení politiků. Náčelník jeho pohled odmítl, následně podotkl: "Ale civilní řízení obrany není politické velení armádě, že se do detailů řeší, který plukovník může jet na kurz a který nemůže."

Je veřejně známé, že vztah Černochové a Řehky je chladný. Náčelník loni na jaře zvažoval rezignaci, kterou mu rozmluvil až premiér Petr Fiala. Jedním z důvodů bylo, že mu Černochová zasahuje do personální pravomoci. Třeba právě do vyslání důstojníků do zahraničí. Jeho poznámka tak mířila právě na ministryni.

"Já se rozhodně neztotožňuji s výkladem pana náčelníka, že ministr má zajišťovat rozpočet a pak už ho nemá nic zajímat. Opravdu si myslím, že takto se ústava nepsala ani za první republiky, ani po revoluci," reagovala ministryně. A doporučila, byť nejmenovala komu, dovzdělání se v historických pramenech.

"Třeba chce být ministrem, přeju mu to"

Řehku přede všemi upozornila, že její kompetence vůči armádě nejsou omezené. A že záleží jen na ní, zda je deleguje na náčelníka, či nikoliv. "V tomto ohledu má moji důvěru a nechť on činí personální věci. Ale já mám personální působnost a pravomoc i vůči vojínovi, pane náčelníku generálního štábu," oslovila Řehku přímo.

Černochová připomněla, že se někdejší šéf armády sice stal ministrem - narážela tím na Vlastimila Picka, který necelý rok řídil resort obrany ve vládách Petra Nečase a Jiřího Rusnoka, tento příklad ale podle ní nemění nic na tom, že armáda následuje řízení zvolených politiků.

"Může se stát i panu náčelníkovi generálního štábu, že bude chtít být ministrem a já mu to přeju. Myslím, že pak situaci bude vidět stejně, jako jsme ji viděli s mými předchůdci. Není možné, aby armáda zasahovala do práce civilní části ministerstva obrany a jejího řízení. Protože je to ministr obrany, který nese za resort odpovědnost," zdůraznila.

Černochová (ne)zakázala Řehkovi sítě

Ministryně pak přímo oslovila Řehku ještě jednou. Když hájil své právo vystupovat na síti X, podtrhl, že tam sdílí a komentuje pouze veřejně známé věci. "Nemyslím, že by můj soukromý účet cokoliv porušoval nebo negativně působil na komunikaci ministerstva obrany," uvedl náčelník.

Černochová se ohradila, že zákon o vojácích z povolání řeší komunikaci jednoznačně. Nemají sdílet nic, o čem se dozvěděli ve službě. "Tady vůbec není zmínka o tom, jestli to mají být utajované informace, neutajované informace nebo jaké informace to mají být. To je obecné pravidlo, pane náčelníku generálního štábu."

Aktuálně.cz minulý týden upozornilo, že Řehka před oživením soukromého účtu o tomto záměru ministryni oficiálně informoval. Český rozhlas později doplnil, že původně chtěl Řehka založit účet nesoucí oficiální znaky včetně názvu jeho funkce, což mu podle rozhlasu ministryně zakázala. Černochová to na výboru popřela.

"Není pravda, že bych jako ministryně obrany založení účtu náčelníkovi generálního štábu na sociální síti X zakázala," uvedla. Řehkovi prý jen řekla, že není vhodné, aby další oficiální účet tříštil komunikaci existujících profilů resortu obrany a armády. Naopak uvedla, ať si na armádním účtu Řehka píše "do aleluja".

"Jiní příslušníci bezpečnostních sborů žádné tyto účty nemají. Zřejmě netrpí potřebou mít jiné účty než ty, které mají v rámci institucí, které reprezentují." ministryně obrany Jana Černochová

Když si vzal slovo náčelník, epizodu vylíčil opačně. Že se téma probírá ve sněmovním výboru, navíc označil za trapnost. "Při užší poradě mi paní ministryně řekla, že s tím v zásadě nesouhlasí. V podstatě mi to ústně zakázala. Řekla, že mi nebude mluvit do mého soukromého účtu, ale že nechce, abych zakládal účet náčelníka generálního štábu," uvedl.

"Nevěděla jsem, že to bude říkat"

Ministryně se na výboru vůči Řehkovi vymezila také kvůli rozhovoru, který letos v únoru poskytl Českému rozhlasu. V něm náčelník generálního štábu mimo jiné prohlásil, že vzhledem k personálně poddimenzované armádě by bylo do budoucna užitečné zvážit obnovení určité formy vojenské služby.

"Že něco takového bude říkat, jsem předem nevěděla. Následně se dělo to, že mě přizvali na jednání K5 (předsedové koaličních stran), kde se mě ptali, jestli resort řídím já, anebo jestli ho řídí náčelník generálního štábu, který vyhlašuje vojenskou službu bez toho, aniž bychom jako politici o tom měli předem povědomost. Kolegům jsem se omluvila," uvedla.

Řehka se před poslanci bránil, že vojenskou službu nevyhlašoval. Komentovat personální stav armády má ale coby její náčelník právo. "Nikdo nemluvil o návratu povinné vojny. Ale je to problém náčelníka generálního štábu, že má zadání, které nemůže plnit, protože k tomu nemá dost záloh," řekl ke stavu armády. A odmítl, že by zasahoval do řízení resortu obrany.

Po roce se tak znovu výrazně vynořila skutečnost, jak rozdílné názory ministryně a náčelník mají. Nikdo z poslanců jejich střet nekomentoval. Předchůdce Černochové a šéf výboru Lubomír Metnar (ANO) jen podotkl, že očekává sjednocenou komunikaci resortu i armády. "Budeme zvědaví, jak se to dál posune. Budu rád, když budeme o těch krocích informováni," řekl.