Černínský palác má vést proevropský Petříček, Pochemu dřív dělal asistenta

Navržením Tomáše Petříčka do čela resortu zahraničí ustupuje ČSSD v čele s Janem Hamáčkem prezidentu Zemanovi. Ten odmítl jmenovat kandidáta číslo jedna: Miroslava Pocheho. Ten by si ale na ministerstvu mohl udržet vliv, podle informací Aktuálně.cz se má stát náměstkem.

Praha - Sociální demokracie navrhne do funkce ministra zahraničních věcí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Informovala o tom Česká televize a Aktuálně.cz to potvrdilo několik zdrojů z ministerstva zahraničí.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček už odeslal premiérovi Andreji Babišovi dopis, v němž jej žádá, aby prezidentu Miloši Zemanovi jmenování Petříčka navrhl. Hamáček novinářům řekl, že je přesvědčen, že Petříček funkci zvládne.

Ještě v úterý má Hamáček, který je nyní řízením české diplomacie pověřen, Petříčka představit poslaneckému klubu.

Navržení Petříčka znamená, že ČSSD ustoupí ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela ministerstva zahraničí odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman. Podle informací Aktuálně.cz by Poche měl Petříčkovi dělat náměstka poté, co mu příští rok v květnu vyprší mandát europoslance.

Také Poche je o Petříčkových kvalitách přesvědčen. "Je vzdělaný a manažersky zdatný, řekl Zemanem odmítnutý kandidát. Hrad se zatím k Petříčkově nominaci vyjadřovat nechtěl. "Mohu pouze uvést, že předpokládám, že téma bude pan prezident řešit s panem premiérem na večerním setkání v Lánech v úterý 2. října," napsal Aktuálně.cz mluvčí Jiří Ovčáček.

Pokud se Tomáš Petříček skutečně stane ministrem, znamenalo by to, že si v Černínském paláci udrží rozhodující vliv proevropské křídlo ČSSD. Petříček oficiálně i v neformálních rozhovorech zdůrazňuje, že pro Česko je životně důležité, aby bylo aktivním členem Evropské unie.

Je proti uspořádání referenda o tom, jestli by Česko nemělo vystoupit, jak prosazují někteří členové vedení sociální demokracie, například místopředseda strany Jiří Zimola.

Výměna rolí

Petříček patří k nemnoha lidem v českých politických stranách, kteří se tématu EU věnují dlouhodobě. Za práci o unijní energetické politice získal doktorát, následně působil řadu let jako asistent a poradce sociálně demokratických europoslanců - nejprve Libora Roučka, poté Miroslava Pocheho.

Byl to právě Poche, kdo Petříčka na ministerstvo zahraničí přivedl. Dá se čekat, že pokud by se Petříček opravdu stal ministrem, Poche si díky němu na chod úřadu udrží velmi významný vliv.

Petříček působí v Černínském paláci ve funkci náměstka od začátku srpna letošního roku. V říjnových komunálních volbách vede kandidátku ČSSD v Praze 7.

Dlouho pracoval v Bruselu, nejprve v letech 2007 až 2009, poté od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou až do roku 2017, a znovu krátce v roce 2018 pracoval v Evropském parlamentu jako asistent a poradce.

Během přestávky v roce 2017 byl sedm měsíců náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD). "Především se místo mě účastnil řady akcí, ať už diskusí o sociálním bydlení, či otevírání domovů pro seniory," řekla Aktuálně.cz Marksová. "Je to velmi vzdělaný a spolehlivý člověk, s mezinárodní zkušeností, známe se už řadu let. Podle mého názoru je to skvělá volba," dodala bývalá ministryně.

Petříček vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě, získal také dva magisterské tituly ze zahraničních univerzit v Belgii a Velké Británii. Doktorát má opět z Prahy, ve výzkumu se věnoval energetické bezpečnosti Evropské unie.

Svou kariéru v sociální demokracii začal v roce 2002, kdy se stal vedoucím ústředního sekretariátu Mladých sociálních demokratů. Později v ČSSD dostal na starosti agendu zahraniční politiky.

Spor o českou diplomacii

Zeman koncem června nejmenoval do čela české diplomacie Miroslava Pocheho, i když mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Sociální demokraté až dosud na Pocheho nominaci trvali, řízením rezortu byl dočasně pověřen Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Koncem srpna sociální demokraté ohlásili, že spor o Pocheho nominaci vyřeší až po komunálních a senátních volbách, aby téma nepoškodilo kampaň strany. Prezident Zeman nechal termín jmenování nového kandidáta zcela na Hamáčkovi. Poche mezitím na ministerstvu působí jako politický tajemník.

