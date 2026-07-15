Čepice a větráky. Aktivisté upozorňovali v Praze na dopady klimatické krize

Zástupci Amnesty International ve středu v centru Prahy upozorňovali na dopady klimatické krize a vyzvali českou vládu k přijetí klimatického zákona, který bude založený na ochraně lidských práv. Během happeningu si oblékli čepice a šály a stáli s transparenty před zapnutými větráky.
Lidé mohli na akci podepsat petici požadující přijetí klimatického zákona. Podle Elišky Zástavové z Amnesty International má petice k 15. červenci stovky podpisů.
„Vzali jsme si s sebou zimní oblečení a postavili se před větráky, které jsou často využívány ke snižování vysokých teplot, ale přináší pouze krátkodobou úlevu. Navíc neřeší příčiny změny klimatu,“ popsala Zástavová.
Akce byla součástí kampaně Naše klima, naše práva, která podle Zástavové bojuje za přijetí klimatického zákona, který bude založený na ochraně lidských práv a bude řešit dopady klimatické krize. Organizace kampaň i petici spustila na začátku roku.
Petice žádá vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát legislativně uznal ochranu klimatu jako otázku lidských práv a zajistil, že přechod na bezuhlíkovou ekonomiku bude sociálně spravedlivý. Kromě to podle Zástavové bojuje také za zachování odborných institucí a opatření, která už fungují.
Dopady se každoročně zhoršují
„Vidíme, že za současné vlády dochází k odchodu některých odborníků z ministerstev, a tomu bychom rádi zabránili,“ doplnila Zástavová.
Dopady klimatické krize pociťují lidé v Česku podle organizace každý rok ve formě delších a intenzivnějších such, vln veder, povodní nebo požárů. V důsledku těchto extrémů pak podle nich dochází ke zdražování potravin a energií, ničení majetku a infrastruktury a k absenci pocitu bezpečí.
Projevy krize nejsilněji dopadají na chudší regiony a skupiny obyvatel, které už čelí nerovnostem, uvedla organizace na informační ceduli na akci.
Amnesty International je jednou z největších mezinárodních nevládních organizací na světě, která se zabývá ochranou a prosazováním lidských práv. Sdružuje miliony podporovatelů ve více než 150 zemích. Organizace byla založena v roce 1961 v Londýně. Její česká pobočka sdružuje dobrovolníky a aktivisty, kteří monitorují porušování svobod, pořádají osvětové kampaně a poskytují pomoc lidem čelícím bezpráví.
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