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Domácí

Čepice a větráky. Aktivisté upozorňovali v Praze na dopady klimatické krize

happening, kampaň Naše klima, naše práva, aktivistky, aktivisté
ČR-ovzduší-zákon-právo-klima-lidská-Amnesty-FASTPIX
ČR-ovzduší-zákon-právo-klima-lidská-Amnesty-FASTPIX
ČR-ovzduší-zákon-právo-klima-lidská-Amnesty-FASTPIX
happening, kampaň Naše klima, naše práva, aktivistky, aktivisté
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5 fotografií
Happening Amnesty International ke kampani Naše klima, naše práva, 15. července 2026, Praha. |
Foto: ČTK – Šulová Kateřina
ČTK

Zástupci Amnesty International ve středu v centru Prahy upozorňovali na dopady klimatické krize a vyzvali českou vládu k přijetí klimatického zákona, který bude založený na ochraně lidských práv. Během happeningu si oblékli čepice a šály a stáli s transparenty před zapnutými větráky.

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Lidé mohli na akci podepsat petici požadující přijetí klimatického zákona. Podle Elišky Zástavové z Amnesty International má petice k 15. červenci stovky podpisů.

„Vzali jsme si s sebou zimní oblečení a postavili se před větráky, které jsou často využívány ke snižování vysokých teplot, ale přináší pouze krátkodobou úlevu. Navíc neřeší příčiny změny klimatu,“ popsala Zástavová.

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Akce byla součástí kampaně Naše klima, naše práva, která podle Zástavové bojuje za přijetí klimatického zákona, který bude založený na ochraně lidských práv a bude řešit dopady klimatické krize. Organizace kampaň i petici spustila na začátku roku.

Petice žádá vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stát legislativně uznal ochranu klimatu jako otázku lidských práv a zajistil, že přechod na bezuhlíkovou ekonomiku bude sociálně spravedlivý. Kromě to podle Zástavové bojuje také za zachování odborných institucí a opatření, která už fungují.

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Dopady se každoročně zhoršují

„Vidíme, že za současné vlády dochází k odchodu některých odborníků z ministerstev, a tomu bychom rádi zabránili,“ doplnila Zástavová.

Dopady klimatické krize pociťují lidé v Česku podle organizace každý rok ve formě delších a intenzivnějších such, vln veder, povodní nebo požárů. V důsledku těchto extrémů pak podle nich dochází ke zdražování potravin a energií, ničení majetku a infrastruktury a k absenci pocitu bezpečí.

Projevy krize nejsilněji dopadají na chudší regiony a skupiny obyvatel, které už čelí nerovnostem, uvedla organizace na informační ceduli na akci.

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Amnesty International je jednou z největších mezinárodních nevládních organizací na světě, která se zabývá ochranou a prosazováním lidských práv. Sdružuje miliony podporovatelů ve více než 150 zemích. Organizace byla založena v roce 1961 v Londýně. Její česká pobočka sdružuje dobrovolníky a aktivisty, kteří monitorují porušování svobod, pořádají osvětové kampaně a poskytují pomoc lidem čelícím bezpráví.

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