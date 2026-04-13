13. 4. Aleš
„Cenzura vrchního velitele.“ Hrad zuří kvůli rozhovoru, který Zůna nedovolil vydat

Ondřej Stratilík
Situace kolem natočeného rozhovoru s Petrem Pavlem, který ministerstvo obrany vedené SPD a jejím nominantem Jaromírem Zůnou nedovolilo armádě odvysílat, graduje. Prezidentův mluvčí Vít Kolář mluví o cenzuře. Vyplývá to z vyjádření, které v pondělí poskytl deníku Aktuálně.cz. Ten už dříve upozornil na to, že za nepovolením interview zveřejnit je nejspíš současný spor mezi vládou a Hradem.

Jmenování ministra Igora Červeného
Hradu na tom, že ministerstvo nedovolilo armádě rozhovor vydat, vadí i fakt, že termín se hledal složitě v nabitém programu prezidenta.Foto: HN - Lukáš Bíba
Už v úterý 7. dubna měla armáda na svých sítích, podcastových aplikacích a youtubovém kanálu vydat rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Jedna z mluvčích generálního štábu interview natočila přímo na Pražském hradě na konci letošního března.

Jak informoval deník Aktuálně.cz, generální štáb však od ministerstva obrany nedostal povolení rozhovor zveřejnit, a ten tak skončil
v šuplíku. Resort spravovaný Jaromírem Zůnou (za SPD) tvrdí, že jde o důsledek „interních jednání“ o novém videokanálu vojska.

Podle Petra Peška, mluvčího ministerstva obrany, se údajně debatuje o tom, jak koordinovat prezentaci resortu a nezdvojovat obsah. „Z tohoto důvodu jej (rozhovor s Petrem Pavlem, pozn. red.) armáda dosud neodvysílala,“ vysvětlil Pešek.

„Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ krčí rameny jeden z oslovených vojáků z centrálního velitelství. „Co jsem pochopil, tak jde nejspíš o důsledek současné roztržky mezi vládou a Hradem. Nebylo by vhodné, aby armáda nyní zviditelňovala Petra Pavla,“ tvrdí vysoce postavený úředník ministerstva obrany.

Hrad: Je to absurdní

To, že resort vedený SPD donutil armádu rozhovor nevydat, v pondělí namíchlo Hrad, jak je patrné ze slov Víta Koláře, mluvčího prezidenta republiky Petra Pavla.

„O rozhovor žádala Armáda ČR a domlouval se vzhledem k nabitému kalendáři prezidenta velmi složitě. Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne,“ reaguje Kolář ve svém vyjádření pro deník Aktuálně.cz.

„O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován,“ pustil se Kolář do Jaromíra Zůny a jeho kolegů z resortu. „Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ dodal Kolář.

Reportér deníku Aktuálně.cz už o víkendu žádal o vyjádření jak ministra Zůnu, tak jeho politického náměstka Radovana Vícha (SPD). Oba ale dotazy nechali bez odpovědi. A k věci mlčí i sám generální štáb, který rozhovor s Petrem Pavlem plánoval vydat, ale před několika dny po zásahu ministerstva otočil a natočené interview schoval.

Prezident se hlásí ke křesťanství, i když nikdy netvrdil, že by se pravidelně modlil nebo četl Bibli. V nynějším mandátu se už i dříve odvolával na víru, například když tvrdil, že jeho přežití pokusu o atentát mělo vyšší účel. (AI obrázek, který prezident Trump zveřejnil na sociálních sítích)
Trump zpražil papeže a nechal se zobrazit jako Ježíš. Reakce na sebe nenechaly čekat

Americký prezident Donald Trump pokračoval v kritice papeže Lva XIV. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně,“ přisoudil si zásluhy za volbu. O několik hodin později příspěvek ze svého profilu smazal.

Tomio Okamura, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Okamura vyhlásil legislativní nouzi k projednání zákona o regulaci cen paliv

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyhlásil v pondělí odpoledne stav legislativní nouze k projednání návrhu zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Sněmovna by měla s největší pravděpodobností v úterý schvalovat předlohu podle jeho rozhodnutí zrychleně s vynecháním prvního čtení. Postup, o který požádala vláda, musí potvrdit plénum dolní komory.

