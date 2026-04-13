„Cenzura vrchního velitele.“ Hrad zuří kvůli rozhovoru, který Zůna nedovolil vydat

Situace kolem natočeného rozhovoru s Petrem Pavlem, který ministerstvo obrany vedené SPD a jejím nominantem Jaromírem Zůnou nedovolilo armádě odvysílat, graduje. Prezidentův mluvčí Vít Kolář mluví o cenzuře. Vyplývá to z vyjádření, které v pondělí poskytl deníku Aktuálně.cz. Ten už dříve upozornil na to, že za nepovolením interview zveřejnit je nejspíš současný spor mezi vládou a Hradem.
Už v úterý 7. dubna měla armáda na svých sítích, podcastových aplikacích a youtubovém kanálu vydat rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Jedna z mluvčích generálního štábu interview natočila přímo na Pražském hradě na konci letošního března.
Jak informoval deník Aktuálně.cz, generální štáb však od ministerstva obrany nedostal povolení rozhovor zveřejnit, a ten tak skončil
v šuplíku. Resort spravovaný Jaromírem Zůnou (za SPD) tvrdí, že jde o důsledek „interních jednání“ o novém videokanálu vojska.
Podle Petra Peška, mluvčího ministerstva obrany, se údajně debatuje o tom, jak koordinovat prezentaci resortu a nezdvojovat obsah. „Z tohoto důvodu jej (rozhovor s Petrem Pavlem, pozn. red.) armáda dosud neodvysílala,“ vysvětlil Pešek.
„Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ krčí rameny jeden z oslovených vojáků z centrálního velitelství. „Co jsem pochopil, tak jde nejspíš o důsledek současné roztržky mezi vládou a Hradem. Nebylo by vhodné, aby armáda nyní zviditelňovala Petra Pavla,“ tvrdí vysoce postavený úředník ministerstva obrany.
Hrad: Je to absurdní
To, že resort vedený SPD donutil armádu rozhovor nevydat, v pondělí namíchlo Hrad, jak je patrné ze slov Víta Koláře, mluvčího prezidenta republiky Petra Pavla.
„O rozhovor žádala Armáda ČR a domlouval se vzhledem k nabitému kalendáři prezidenta velmi složitě. Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne,“ reaguje Kolář ve svém vyjádření pro deník Aktuálně.cz.
„O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován,“ pustil se Kolář do Jaromíra Zůny a jeho kolegů z resortu. „Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ dodal Kolář.
Reportér deníku Aktuálně.cz už o víkendu žádal o vyjádření jak ministra Zůnu, tak jeho politického náměstka Radovana Vícha (SPD). Oba ale dotazy nechali bez odpovědi. A k věci mlčí i sám generální štáb, který rozhovor s Petrem Pavlem plánoval vydat, ale před několika dny po zásahu ministerstva otočil a natočené interview schoval.
Připomeňte si: Byť je nyní Petr Macinka úhlavním nepřítelem Petra Pavla, ještě před volbami byl ve válce s SPD a komunisty. Právě díky Motoristům se ale obě skupiny dostaly k moci
Trump zpražil papeže a nechal se zobrazit jako Ježíš. Reakce na sebe nenechaly čekat
Americký prezident Donald Trump pokračoval v kritice papeže Lva XIV. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně,“ přisoudil si zásluhy za volbu. O několik hodin později příspěvek ze svého profilu smazal.
Okamura vyhlásil legislativní nouzi k projednání zákona o regulaci cen paliv
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyhlásil v pondělí odpoledne stav legislativní nouze k projednání návrhu zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Sněmovna by měla s největší pravděpodobností v úterý schvalovat předlohu podle jeho rozhodnutí zrychleně s vynecháním prvního čtení. Postup, o který požádala vláda, musí potvrdit plénum dolní komory.
ŽIVĚ Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě, vyhrožuje Trump
Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů.
ŽIVĚ Sparta - Pardubice 0:0. Will zaváhal za brankou, ale zůstává bezbrankové skóre
Sledujte online přenos ze šestého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice.
Magyar se rozjel: Szijjártó skartuje citlivé zprávy a televize připomíná Goebbelse
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Muž, který suverénně porazil ve volbách Viktora Orbána, navíc obvinil dosavadního šéfa diplomacie ze skartace citlivých materiálů.