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Domácí

Cenu Václava Havla budou letos organizovat nadace Vize 97 a Charty 77

ČTK

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva bude organizovat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 spolu s Nadací Charty 77, která se podílela i na pořádání jeho předchozích ročníků s Knihovnou Václava Havla. Garantem ocenění udělovaného od roku 2013 zůstane Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Havlova knihovna už spoluorganizátorem nebude. V tiskové zprávě to v pátek uvedli zástupci nadací.

Václav Havel
Knihovna koncem července oznámila, že se na organizaci ceny podílet nehodlá, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu. (Václav Havel)Foto: Miloš Fikejz/Knihovna Václava Havla
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Příprava na udělení ceny podle nich pokračuje nezávisle na někdejší Havlově knihovně, která po smrti bývalého prezidenta v roce 2011 stála u zrodu lidskoprávní ceny s jeho jménem. „Nové uspořádání garantuje plnou kontinuitu mezinárodního závazku i vysoký etický a profesionální standard celého projektu,“ doplnili.

Knihovna koncem července oznámila, že se na organizaci ceny podílet nehodlá, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu. Spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová v červnu odvolala souhlas k užívání Havlova jména knihovnou. Havlová a Nadace Vize 97 následně ale uvedly, že cenu za lidská práva chtějí zachovat.

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„Chceme, aby zůstala významnou mezinárodní cenou a aby se pozornost soustředila na odvážné lidi, kteří chrání lidskost, důstojnost a její práva. Odkaz mého manžela si zaslouží klidný a důvěryhodný rozvoj, zvláště v roce, kdy si připomínáme 90 let od jeho narození,“ citovali v pátek zástupci nadace Havlovou.

Na harmonogramu předávání ceny pro letošní rok se podle nových spoluorganizátorů nic nemění. Program zahájí první zasedání poroty, které bude na přelomu srpna a září a z něhož vzejdou tři finalisté. Následné zasedání poroty koncem září vybere laureáta a zveřejní jeho jméno. Cyklus vyvrcholí 30. září mezinárodní konferencí k poctě laureáta, která se bude konat tradičně v Praze, doplnili v pátek v tiskové zprávě.

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Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Je spojená s odměnou 60 tisíc eur (zhruba 1,5 milionu Kč). Loni cenu získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, vězněný v Rusku. Před ním se nositelkou ceny stala pozdější laureátka Nobelovy ceny za mír, bojovnice za politickou svobodu a práva občanů Venezuely María Corina Machadová. V roce 2023 Cenu Václava Havla obdržel britsko-indický spisovatel Salman Rushdie.

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