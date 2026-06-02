Cenu pro slušného člověka získali Pavel a Čaputová. Tady je předávání i důvody, proč ji dostali

Aktuálně.cz přibližuje chvíle, kdy prezident Petr Pavel a exprezidentka Zuzana Čaputová přebírali ocenění, a přináší i rozhovory s těmi, kteří za oceněním stojí.
Prezident Petr Pavel i slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová už získali řadu cen. Ovšem cena, u jejíhož předávání bylo Aktuálně.cz, byla skutečně netypická svou podobou i tím, kdo ji uděloval. Za cenou stojí několik občanských iniciativ, které zdůraznily, že oběma oceněným cenu předávají ne jako politikům, ale svým způsobem „obyčejným“ občanům.
Loni v říjnu se výtvarník a občanský aktivista z iniciativy Kroky pro demokracii Česká Lípa Josef Čuban postavil na děčínské besedě prezidenta Petra Pavla s občany k mikrofonu a vyprávěl o tom, jak se s dalšími lidmi z České Lípy už přes tři roky pátek co pátek scházejí na podporu Ukrajiny.
„Při stém setkání za námi přijela Dana Drábová a v dešti s námi stála na náměstí. Bylo to krásné a my jsme si řekli, že jako občané máme právo ocenit lidi, kterých si vážíme. Tak jsme vytvořili cenu Slušný člověk mezi námi. Dostala ji paní Drábová, herci Ondřej Vetchý a pan Trojan,“ vysvětloval Čuban.
„A byli jsme i u vás na Pražském hradě, což je zatím váš barák, a tam od nás dostal cenu Otakar Foltýn,“ doplnil s tím, že cenu už získala také expředsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová i další herec Zdeněk Svěrák.
„A já se vás chci opravdu upřímně zeptat. Jestli byste přijal od slušných občanů cenu Slušný člověk mezi námi,“ sdělil výtvarník před plným sálem návštěvníků besedy, kteří začali tleskat. Reakce prezidenta byla stručná. „Bylo by mi ctí,“ odpověděl.
Po sedmi měsících od této chvíle se odehrálo pokračování tohoto příběhu, a to na pražském festivalu Mezi ploty, kam přijel v neděli jak prezident Petr Pavel, tak slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová, kterou se rozhodli iniciátoři ceny také oslovit a požádali ji, zda by i ona převzala ocenění Slušný člověk mezi námi.
Ještě před předáváním ocenění mluvilo Aktuálně.cz nejen s Čubanem, ale také s dalšími lidmi, protože za oceněním stojí hned jedenáct neziskových organizací.
Pro zajímavost, jde o tyto organizace: Kroky pro demokracii, Síť aktivních občanů Hradec Králové, Společně to dáme, Pulse of Europe, Brno – Aktivismus, Havloids, Hlas Ukrajiny, Kaputin, Karlovarsko pro demokracii, Občanské zázemí a Prohnutí.
Samotné ocenění probíhalo před besedou, kterou s prezidentem a exprezidentkou už pořádal zmiňovaný festival Mezi ploty, a moderátory byla herečka Jitka Čvančarová a režisér Jiří Marhoul.
Předání ocenění moderovala publicistka a aktivistka Alexandra Alvarová, která se v projektu Kanárci v síti věnuje boji proti dezinformacím.
Cena jako poděkování
„Paní prezidentka Čaputová přebírá toto ocenění za mimořádnou osobní odvahu, lidskost a kultivaci veřejného prostoru v době mimořádného společenského napětí,“ sdělila Alvarová ve chvílích, kdy výtvarník Josef Čuban předával exprezidentce ocenění v podobě dřevěného anděla.
„Prezident Pavel získává ocenění za důstojný výkon veřejné služby, podporu demokratických hodnot ve společnosti a hlavně schopnost spojovat různé části společnosti dohromady,“ uvedla moderátorka, zatímco prezident si prohlížel cenu|: husara na koni.
„Tato cena není řádné ocenění funkcí. Je to prostě poděkování za normální lidské hodnoty, které nám tolik chybějí a které je dneska čím dál těžší najít mezi lidmi, kteří veřejnou funkci vykonávají,“ upozornila Alexandra Alvarová.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz zdůraznila, že šlo skutečně o občanské ocenění. „Ocenili jsme je jako lidi za jejich lidství, statečnost a odvahu,“ řekla.
Společně se zástupci občanských iniciativ zároveň děkovala organizátorům festivalu Mezi ploty, že jim umožnili takto ceny předat, protože jinak by bylo asi nemožné dát Pavla a Čaputovou dohromady.
„My jsme hledali prostor, kde budou tyto osobnosti spolu, a podařilo se nám kontaktovat Mezi ploty,“ vysvětlila Lucie Javůrková z iniciativy Aktivní občané, která předávala exprezidentce velkou kytici.
Poslední slovo měl ředitel festivalu Mezi ploty Robert Kozler, který prezidentu Pavlovi poděkoval za to, jak výrazně festival podporuje. Připomněl přitom, že festival, který je dnes největším festivalem pro podporu duševního zdraví v Evropě, prožíval v době covidu obtížné období.
Tehdy se Pavel při jedné z akcí festivalu připojil on-line, protože měl naražená žebra, a následně festival několikrát navštívil i osobně a setkal se na besedách s návštěvníky. „Já bych tehdy nevěřil tomu, že díky vaší podpoře se povede dát festival opět dohromady. A věřte mi, že jste zachránil nejen festival, ale i mě. Děkuju vám,“ prohlásil Robert Kozler.