21. 4. Alexandra
Cenu Arnošta Lustiga za odvahu a statečnost získá herec Ondřej Vetchý

ČTK

Cenu Arnošta Lustiga, která je udělována za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, získá za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. V České televizi to v úterý ráno řekl předseda výboru ceny a kardiochirurg Jan Pirk. Předávání se uskuteční v poledne v rezidenci pražského primátora, zúčastní se ho prezident Petr Pavel.

Ondřej Vetchý, herec, Skupina D
Vetchý je čtrnáctým laureátem, před ním si cenu převzali například česká hlasatelka Kamila Moučková, spisovatel Jiří Stránský, někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, generál Karel Řehka či ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Výbor se rozhodl udělit Vetchému ocenění za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.

Vetchý je vedle své umělecké práce dlouhodobě aktivní i ve veřejném prostoru. V posledních letech se výrazně angažuje v pomoci Ukrajině, která více než čtyři roky čelí ruské invazi. Součástí jeho veřejného působení je také dlouhodobá podpora charitativních a společensky prospěšných projektů.

Související

Vetchý je čtrnáctým laureátem, před ním si cenu převzali například česká hlasatelka Kamila Moučková, spisovatel Jiří Stránský, někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, generál Karel Řehka či ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Prvním laureátem se roku 2011 stal pražský biskup Václav Malý, loni ocenění dostal biochemik Jan Konvalinka.

Ondřej Vetchý se Spotlightu:

Je to žalostné, lidi zavírají oči. Já se za Ukrajinu i dvakrát pral, říká Vetchý | Video: Aktuálně.cz
Výtvarnice Lucie Rosická absolvovala pracovní stáž v italském Turíně, kde objevila bohatou historii materiálů a módy. Tato zkušenost v ní podnítila zájem o povýšení textilních technik na výtvarné umění.
Výtvarnice Lucie Rosická absolvovala pracovní stáž v italském Turíně, kde objevila bohatou historii materiálů a módy. Tato zkušenost v ní podnítila zájem o povýšení textilních technik na výtvarné umění.
Výtvarnice Lucie Rosická absolvovala pracovní stáž v italském Turíně, kde objevila bohatou historii materiálů a módy. Tato zkušenost v ní podnítila zájem o povýšení textilních technik na výtvarné umění.

“Život nás semílá jako prádlo v pračce,” říká výtvarnice Lucie Rosická

Praní jako obraz cykličnosti, opakování a neustálé proměny těla i nitra. Samoobslužná prádelna jako prostor, v němž je péče mechanizována a opakování nahrazuje osobní vyjádření. Výstava Lucie Rosické Laundromat: Program pro jemné zacházení, která je až do 14. června 2026 k vidění v pražské Trafo Gallery, nabízí neúprosně upřímnou výpověď o mateřství, dospívání a proměně.

FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom

Veřejný schodek Slovenska loni klesl, státní dluh naopak vzrostl

Deficit veřejných financí Slovenska loni klesl v přepočtu na 4,45 procenta výkonu ekonomiky, o rok dříve schodek po zpřesnění dat činil 5,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Dluh Slovenska naopak stoupl na 61,39 z předloňských 59,70 procenta HDP. V úterý o tom informoval slovenský statistický úřad.

Petr Macinka
Petr Macinka
Petr Macinka

Hnutí Duha považuje Macinkův výrok o terorismu za nepřijatelný, žádá omluvu

Hnutí Duha zaslalo ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) předžalobní výzvu kvůli výroku, ve kterém předseda Motoristů označil ekologickou organizaci za teroristickou. Hnutí žádá veřejnou omluvu. V případě, že se Macinka neomluví, je organizace připravena podat žalobu, informovala v úterý v tiskové zprávě ředitelka hnutí Zuzana Lenhartová.

