Centrum obsadí stovky policistů i hasiči. Praha se chystá na příchod nového roku

V centru Prahy se o zajištění bezpečnosti budou o silvestrovské noci starat stovky policistů, svoji službu posílí i zdravotničtí záchranáři. Na Staroměstském náměstí vznikne stanoviště záchranné služby. Bude tam stát záchranářský vůz Golem, který disponuje 12 lůžky, a další sanitky.
Na oslavy se chystají i hasiči, kteří budou mít připravenou jednotku v centru města. Extrémní počet výjezdů však neočekávají. Vyplývá to z dnešních vyjádření mluvčích. Policisté zároveň připomněli vyhlášku, podle které platí od 1. prosince 2020 v centru Prahy a na dalších místech metropole zákaz používání zábavní pyrotechniky.
Pražští záchranáři s ohledem na oslavy posilují noční službu každoročně. Letos je podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové předpokládaným hlavním dějištěm oslav v metropoli Staroměstské náměstí. Z toho důvodu bude mít záchranná služba nedaleko orloje umístěn speciální záchranářský vůz Golem, který bude sloužit jako stanoviště prvotního ošetření pacientů.
O pacienty tam budou pečovat lékař, zdravotničtí záchranáři a další zdravotníci. Na Staroměstském náměstí budou dále připraveny tři záchranářské posádky v sanitkách. Další dvě sanitky budou na Václavském náměstí, a to v jeho horní části nedaleko sochy svatého Václava a pak u ústí Vodičkovy ulice.
K dispozici budou mít záchranáři také čtyřkolku pro rychlý průjezd zaplněným centrem a speciální technické vozidlo Iveco, které vytváří zázemí pro zasahující personál a kromě jiného jsou v něm zásoby zdravotnického materiálu. Na základně Kundratka budou připravena k okamžitému nasazení speciální vozidla, včetně evakuačního speciálu Fénix a terénního speciálu Atego. V centru města budou týmy záchranářů připravené k zásahu přibližně od 19:00 a nasazeny by měly být minimálně do 03:00.
Na Staroměstském náměstí bude mít jednotku i hasičský sbor. "Budeme mít předsunutou jednotku na Staroměstském náměstí, kde budeme mít jedno družstvo, jednu cisternu a čtyřkolku s hasicím speciálem, kteří by měli být z důvodu dojezdu právě na tom Staroměstském náměstí," řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Jedna cisterna bude i na Václavském náměstí, a to dobrovolných hasičů z Prahy 1. Extrémní počet výjezdů však hasiči podle Řezáče neočekávají, oslavy každoročně zvládají ve standardních počtech.
"Stovky policistů z pořádkové, dopravní i cizinecké policie společně s kriminalisty a strážníky městské policie budou dohlížet na bezpečnost Pražanů a návštěvníků metropole. Dohlížet budou také na dodržování veřejného pořádku a na používání pyrotechniky, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou," uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policistům budou pomáhat i městští strážníci.
Policie se zaměří mimo jiné na vymáhání zákazu používání zábavní pyrotechniky, který v centru metropole platí. "Upozorňujeme občany, že na celém území hlavního města Prahy platí i zákaz vypouštění lampionů štěstí," připomněli policisté. V případě porušení zákazu mohou policisté na místě uložit pokutu 10.000 korun.
Z důvodu oslav zároveň město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana od silvestrovského poledne do 10:00 následujícího dne zakáže parkování na Václavském náměstí, od 16:00 ve středu do 08:00 ve čtvrtek tam nebude možné ani vjet z ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách. Od 20:00 do 03:00 bude zakázán vjezd také do ulic Jáchymova a Pařížská v okolí Staroměstského náměstí.
Omezení budou platit i pro Karlův most a jeho okolí, od 23:00 do 01:00 bude pro auta uzavřeno také Smetanovo nábřeží, silnice v Křižovnické až k náměstí Jana Palacha včetně přilehlých ulic a také ulice Josefská na druhém břehu Vltavy v době od 21:00 do 02:00. Pražský dopravní podnik zároveň prodlouží 1. ledna provoz metra přibližně do 02:30 hodin ráno, posílen bude provoz tramvají a autobusů.
ŽIVĚMír na Ukrajině je na obzoru, věří Tusk a další evropští státníci
Polský premiér Donald Tusk je přesvědčen, že mír na Ukrajině je na obzoru. Uvedl to po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
Tak obří loupež Němci nepamatují. Nervózní klienti brali vykradenou spořitelnu útokem
Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu.
Nová koalice chce usnadnit propouštění úředníků. Do sněmovny už míří změna zákona
Čtveřice poslanců vládní koalice ve Sněmovně chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy.
Smrt zůstává záhadou. Nejasná je i role masky na obličeji
Příčina úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena by měla být známa nejpozději v březnu Oznámila to advokátní kancelář, která zastupuje jeho rodinu.
Blízký Zelenského muž vypátrán. Uprchl ještě před razií a pak se po něm slehla zem
Zmizel doslova přes noc. Ráno 10. listopadu se Ukrajina probudila bez jednoho z nejvlivnějších lidí v zákulisí prezidentské moci – podnikatele Timura Mindiče. Muže, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s prezidentem Volodymyrem Zelenským a který se stal klíčovou postavou jednoho z největších korupčních skandálů posledních let.