Cena Vize 97 se letos udělovala naposled, posledním laureátem je Václav Havel

Letošní ročník Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 je poslední. Na pondělním ceremoniálu to oznámila Dagmar Havlová. Rozhodnutí odůvodnila mimo jiné tím, že nadace letos převzala organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva místo dnes již přejmenované Knihovny Václava Havla. Posledním laureátem ceny nadace se in memoriam u příležitosti svých nedožitých 90. narozenin stal sám Havel.
Nadace je od letoška spolu s Nadací Charty 77 spoluorganizátorem Ceny Václava Havla za lidská práva. Ta byla založena v roce 2013 a vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Jména laureátů oznamuje tradičně Rada Evropy.
Na spolupořádání této ceny se v minulosti podílela i Knihovna Václava Havla. Havlová ale v červnu coby její spoluzakladatelka odvolala souhlas k užívání Havlova jména knihovnou, která se kvůli tomu přestala podílet i na organizaci ceny. V září se přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu.
Havel by v pondělí oslavil 90. narozeniny. „Když na něj teď vzpomínám, vybavuji si především manžela, kterého jsem znala já. Jeho humor, jeho zvídavost, jeho schopnost pozorovat svět kolem sebe. Často přemýšlím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes,“ uvedla na ceremoniálu Havlová.
Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek v pondělí ve svém laudatiu vyzdvihl mimo jiné Havlovu preciznost, schopnost vyjádřit slovy velmi silně důležité myšlenky, ale i to, že nejprve naslouchal, pak se ptal a potom teprve přijímal rozhodnutí. Právě to podle něj chybí v dnešní společnosti.
Fakt, že oceněným své nadace je sám Havel, by podle Pánka první český prezident vnímal jako krásnou nadsázku a úžasnou zápletku do dramatu. „Takže tato svým způsobem zvláštní konstrukce, která zároveň signalizuje, že ta cena Vize je poslední, a tím pádem se trochu uzavírá celý ten cyklus, tak podle mě dává smysl,“ řekl.
Cena oceňovala myslitele na pomezí vědy a kultury
Spisovatel, dramatik, obhájce lidských práv i politik Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal nejprve československým a později českým prezidentem. Zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011.
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se udělovala od roku 1999. Loni ji získala česká architektka Eva Jiřičná. Mezi laureáty z předchozích let jsou například irský profesor matematiky a filozofie vědy John C. Lennox, italský spisovatel Umberto Eco nebo americký profesor historie Timothy Snyder.
Ocenění bylo určeno myslitelům, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.
Smyslem udílení ceny bylo také umožnit české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznámit ji s jejich dílem.
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