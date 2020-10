Toto jsou čeští hrdinové pandemie. Majitel banky, Vietnamec i kluk s tiskárnou

Cenou Via Bona oceňuje Nadace Via dobročinné skutky a lidi, kteří nezištně pomáhají druhým a mění své okolí a společnost k lepšímu. A to už 23 let. Letos nadace vyhlásila kromě pětice laureátů v kategorii Srdcař také tři vítěze v mimořádné kategorii Hrdinové za časů krize. Ocenila tak lidi, kteří dokázali účinně pomáhat během pandemie koronaviru.

Jakub Kabelka | Foto: Nadace Via Student - tiskař ochranných štítů Jakub Kabelka Když dostal sedmnáctiletý student druhého ročníku gymnázia Jakub Kabelka k loňským Vánocům 3D tiskárnu, ještě netušil, že na ní o pár měsíců později vytiskne několik set ochranných štítů, které rozdistribuuje mezi lékaře, záchranáře a policisty nejen v rodných Moravských Budějovicích, ale i v širokém okolí. Jakub je členem facebookové české tiskařské skupiny, kde po vypuknutí krize přemýšleli, jak pomoci. S ostatními začali tisknout první prototypy štítů, které sami navrhovali a zdokonalovali. Pak v paralelní skupině narazili na projekt od Josefa Průši, který šlo vyrábět podle jednotného klíče, a převzali jej. Ve skupině Jakub objevil tiskaře z nedalekého Znojemska, se kterými se rychle spojil, a vytvořili tak nezávislou regionální skupinu. Ze spíše introvertního fanouška 3D tisku se tak stal aktivní dobrovolník roznášející vlastnoručně vyrobené štíty místním lékařům.