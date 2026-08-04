Cena Václava Havla za lidská práva bude pokračovat, oznámila vdova po exprezidentovi

Vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 chtějí zachovat Cenu Václava Havla za lidská práva. Sdělily to v úterý ČTK v reakci na pondělní oznámení Knihovny Václava Havla, že se na organizaci nebude podílet.
Cílem Havlové a nadace je cenu udělovat i letos, jednají o tom podle sdělení se všemi relevantními partnery. Cenu označily za jeden z nejvýznamnějších projektů nesoucích odkaz Václava Havla.
„Jsme připraveni poskytnout licenci k užití jména Václava Havla i prostory Pražské křižovatky pro slavnostní udělení Ceny a doprovodnou konferenci a podílet se tak společně s Nadací Charty 77 a Parlamentním shromážděním Rady Evropy na udělení Ceny Václava Havla za lidská práva,“ stojí v prohlášení Havlové a nadace.
Knihovna v pondělí oznámila, že se na organizaci Ceny Václava Havla podílet nehodlá, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu. Spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová v červnu odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Knihovna po Havlově smrti v roce 2011 stála u zrodu lidskoprávní ceny s jeho jménem.
Knihovnu letos nejdříve opustili dosavadní donoři, především Bakala Foundation a Komárek Family Foundation. Vedly k tomu spory mezi zaměstnanci knihovny a jejím ředitelem Tomášem Sedláčkem. Sedláček podle pondělního oznámení už knihovnu nepovede. V následujících měsících by měla správní rada vyhlásit výběrového řízení, chce také ustavit nový tým.
Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Je spojená s odměnou 60 000 eur (zhruba 1,5 milionu Kč). Od roku 2013 ji dosud udílelo Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.
V posledních letech jméno laureáta organizátoři zveřejňovali na konci září. Loni cenu získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, vězněný v Rusku. Před ním se nositelkou ceny stala pozdější laureátka Nobelovy ceny za mír, bojovnice za politickou svobodu a práva občanů Venezuely María Corina Machadová. V roce 2023 Cenu Václava Havla obdržel britsko-indický spisovatel Salman Rushdie.
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