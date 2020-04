Z Hradu na Kuberu tlak nebyl, celou věc jsem otevřeně vysvětlil, řekl Mynář

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář odmítl, že by zamlčoval informace v souvislosti s tzv. dopisem čínské ambasády pro bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Je přesvědčen, že celou věc otevřeně vysvětlil. Zároveň odmítl, že by ze strany Pražského hradu došlo k nepřijatelnému tlaku na Kuberu, aby nejezdil na Tchaj-wan.

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář (na obrázku) odmítl, že by zamlčoval informace v souvislosti s tzv. dopisem čínské ambasády pro bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). | Foto: Jakub Plíhal

Mynář to dnes řekl v reakci na usnesení sněmovního zahraničního výboru.

Ten Mynáře za jeho postoj k dokumentu z čínského velvyslanectví kritizoval. Mynář podle výboru zamlčuje důležité informace a znevažuje okolnosti tlaku na Kuberu. Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci Deníku N již dříve popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.

"Žádné informace nezamlčuji, zcela otevřeně jsem celou věc veřejně vysvětlil. Co musím zdůraznit, k žádnému nepřijatelnému tlaku na Jaroslava Kuberu nedošlo," sdělil ve čtvrtek kancléř. Podle Mynáře se ve věci konala otevřená diskuse o rizicích cesty na Tchaj-wan "se zřetelem k faktu, že ČR, stejně jako celá EU nebo USA, uznává politiku jedné Číny". "Je to srovnatelné, jako kdyby vysoký ústavní činitel navzdory české zahraniční politice a politice EU uznal samostatnost Katalánska. Španělsko by logicky protestovalo," uvedl. Za kauzou vidí také vnitrostátní boj politiků, kteří mají za cíl extremizovat vztahy s Čínou a poškodit ekonomické zájmy Česka.

Mynář: Bez vědomí postoje jiného státu nelze kvalifikovaně reagovat

Mynář na dotaz, zda on či někdo jiný z Pražského hradu požádal čínskou ambasádu, aby poskytla své stanovisko k cestě Kubery, odpověděl, že kancelář prezidenta "písemnou informaci obdržela od velvyslanectví". "Je to pohled Číny na věc, stejně tak USA podobnou formou vyslovily výhrady k digitální dani. Je logické se seznámit s postojem dotčeného státu a pak je možné kvalifikovaně reagovat," poznamenal.

Mynář nechtěl komentovat slova manželky zesnulého předsedy Senátu Věry Kuberové, podle které její manžel kvůli plánované cestě na Tchaj-wan pociťoval velký tlak, a těsně před smrtí se proto změnil. "Pro paní Kuberovou je odchod manžela bolestná ztráta, nechci proto její pocity komentovat," uvedl. Odmítl, že by on nebo prezident Miloš Zeman měli odpovědnost za úmrtí Kubery. Poznamenal, že Kubera byl pod tlakem, aby na Tchaj-wan odjel.

Kuberová a například vedoucí kanceláře jejího muže Petr Kostka odmítli již dříve předchozí Mynářova slova, že měl s Kuberou nadstandardní vztahy. Jejich vztahy podle nich přátelské nebyly, Kubera pociťoval k Mynářovi odpor a považoval ho za intrikána. Na slova Kuberové nechtěl ve čtvrtek Mynář reagovat s tím, že jí zemřel milovaný partner a je v těžké životní situaci. "Ze strany pana Kostky to považuji za hrubě neprofesionální. Ostatně vypovídající je i fakt, že pana Kostku Jaroslav Kubera nikdy nepředstavil panu prezidentovi, nikdy nepožadoval jeho účast na jednání, nikdy se o něm dokonce ani nezmínil," uvedl Mynář. "Pro jednou a provždy: Jaroslav Kubera byl na Hradě vždy přátelsky vítán. Nepřicházel nikdy do nevlídného prostředí," dodal.

V prohlášení zveřejněném dnes na stránkách Pražského hradu Mynář uvedl, že Kuberu znal od roku 2010 a tykali si. "Tykání mi nabídl on sám. Byli jsme spolu na pivu, vypili jsme si i nějakého toho 'panáka'," napsal Mynář v prohlášení.