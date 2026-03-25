Celníci našli v autě na Litoměřicku kilogram kokainu ukrytý v chlebníku

Kilogram kokainu ukrytý v chlebníku našli liberečtí celníci v osobním autě, které zastavili na dálnici D8 u Prackovic nad Labem na Litoměřicku. Droga byla údajně určená k další distribuci. Litoměřičtí kriminalisté obvinili řidiče, kterému hrozí až deset let za mřížemi. Obviněný je ve vazbě.
Celníci se na dálnici D8 věnovali běžným kontrolám. Na odstavné ploše před tunelem Prackovice ve směru na Ústí nad Labem náhodně zastavili osobní auto, které řídil pětatřicetiletý muž.
Při kontrole celníci objevili v zavazadlovém prostoru auta papírovou krabici, ve které byl chlebník. Uvnitř něj byla igelitová taška s obdélníkovým balíčkem zabaleným do plastové fólie. "Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek," uvedla tisková mluvčí libereckých celníků Jitka Fajstavrová.
Celníci ověřili, že balíček obsahuje bílý prášek, a orientační test jim následně potvrdil přítomnost kokainu. K případu proto celníci přizvali litoměřickou policii. "Po ohledání předmětného balíčku s bílým práškem, který byl celní správou nalezen v zavazadlovém prostoru vozidla, bylo vážením kriminalisty zjištěno, že se jedná o balíček s kokainem o hmotnosti jednoho kilogramu," dodal mluvčí litoměřické policie David Novák.
