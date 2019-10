Gang, s nímž podnikal zeť Schillerové, rozložil i vyšetřování obřích daňových úniků

Justice už sedm let řeší kauzu lihové mafie kolem Radka Březiny. Podle zjištění Aktuálně.cz ovšem na Zlínsku policisté a celníci dle obvinění roky nelegálně kryli i jedny z největších českých prodejců vína. Mařili tak vyšetřování systému stamilionových podvodů při dovozech nekvalitního alkoholu. Jedná se o stejnou skupinu, jejíž služby využívala firma zetě ministryně financí Aleny Schillerové.

On byl důstojníkem celní správy, jeho manželka dokonce vedoucí taktické skupiny odboru pátrání celníků. Manželský pár Jurčíkových podle obvinění, které má deník Aktuálně.cz k dispozici, minimálně čtyři roky dokázal z tajných databází celní správy dolovat informace. Vyšetřovatelé dokládají, že díky nim se prodejci vína mohli pohodlně vyhnout veškerým kontrolám svého zboží a zátahům, které celníci prováděli. A jako bonus měli z databází, které evidují převozy alkoholu, detailní informace o své konkurenci.

Z informací, které uvádějí policisté, plyne, že manželský pár prakticky rozložil schopnost celní správy podvody s vínem odhalovat. Manželka ale stíhaná není. Detektivové neprokázali, že věděla, že ji manžel úkoluje kvůli soukromému byznysu, a ne služebním povinnostem.

"Za finanční úplatu dlouhodobě a soustavně prováděl lustrace v celních evidencích, opatřoval neveřejné písemné dokumenty vytvářené při služební činnosti celních orgánů … dále také poskytoval informace o plánovaných kontrolách," píše se mimo jiné v textu obvinění Kamila Jurčíka.

Případ je součástí vyšetřování masivních úniků ze spisů kolem expolicisty a majitele detektivní agentury Michala Ratajského, kterého na jižní Moravě už roky vyšetřuje Národní protidrogová centrála. Jak už Aktuálně.cz napsalo dříve, dalším zákazníkem a obchodním partnerem byl i David Rusňák a jeho miliardová finanční skupina DRFG. Dle detektivů i jim opatřovali policisté tajné informace nelegálně.

Rusňák si u něj objednával lustrace vlastního jména v tajných policejních databázích a manažer jeho firmy dle detektivů zase "proklepávání" konkurence. Obviněný v kauze byl v roce 2017 i sám Rusňák, kterému státní zástupce stíhání podmínečně zastavil, poté co se přiznal.

Zatímco náměstkyně ministra financí a později ministryně Alena Schillerová (ANO) tak horovala proti daňovým podvodům, její zeť a někdejší velký sponzor ANO Rusňák nelegálně spolupracoval se skupinou expolicistů a policistů, která mimo to dle nynějších obvinění detektivů systematicky chránila vinaře podezřelé ze stamilionových daňových úniků.

Stíhání Michala Ratajského Zátah proti vynášení ze spisů Národní protidrogová centrála spustila v květnu 2017.

Majitel bezpečnostní agentury Ratajský je od té doby stíhaný jako hlava skupiny, která vynášela informace z tajných policejních databází.

Detektivové ho propojili z policisty z někdejší protikorupční policie a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) i pozdější Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Ratajský zároveň založil spolek Bratři v triku, kde se setkávali policisté, expolicisté i pracovníci tajných služeb. Měli i speciální logo (na snímku), trička či čepice.

Usvědčující zprávy z iPhonu

V květnu 2017 zadržela protidrogová centrála společně s Rusňákem na jižní Moravě při zátahu na vynašeče dvacítku lidí, mezi nimi policisty a expolicisty. Důstojník celní správy Kamil Jurčík ale tehdy ještě nerušeně pracoval dál. Až o pár týdnů později požádal o uvolnění ze služby, podle svých slov kvůli akutním zdravotním potížím.

Nyní se ukazuje, že pro bleskový odchod z útvaru mohl mít ještě jiný důvod. Detektivové totiž v uplynulých dvou letech analyzovali komunikaci mezi stíhanými policisty, expolicisty a jejich "klienty", kterou našli v mobilních telefonech zatčených. Ukázalo se, že Jurčík místo boje s daňovými podvody byl minimálně tři roky informátorem a naopak chránil podezřelé z masivních daňových úniků z prodeje vína.

Vyšetřovatelé přitom dovozují, že Jurčík úkoloval lustracemi i svou ženu. I ona pracovala v celní správě. A to přímo jako vedoucí taktické skupiny odboru pátrání, který má za úkol daňové úniky vyhledávat.

Vinař s perfektními informacemi

Zprávy od celníka Jurčíka našli policisté v telefonu Radka Morice, podnikatele, kterého už dva roky stíhají za jeho nelegální kontakty s elitními detektivy. Moric zařizoval svéráznou celní i policejní ochranu dle kriminalistů hned několika z největších producentů vína v Česku.

Rodina Moricova zároveň už více než dvacet let provozuje vinařství pojmenované Vinné sklepy Polešovice, zaštítěné společností Vinop. Sám Moric rozjel ve velkém obchody s dovozem vína pod značkou CE Wines a měl podle svého nynějšího obvinění eminentní zájem na tom, aby se vyhnula zájmu celníků.

U jednoho z nich ale dělal výjimku. S Jurčíkem si dle vyšetřovatelů přes šifrovanou mobilní aplikaci Viber posílal desítky zpráv a opakovaně se s ním scházel. Jurčík ho totiž podle policejních dokumentů před všemi zátahy svých kolegů dopředu varoval.

"A současně mu nabídl, že může najít jiné časy a cesty přeprav jeho vozidel, aby se probíhajícím kontrolám vyhnul." obvinění policie

S tím se ale Moric nespokojil. "Svého" celníka navíc dle policistů pověřoval tím, aby z utajeného systému celní správy pojmenovaného EMCS, v němž celníci evidují přepravu piva, vína a lihu, doloval údaje o jeho konkurenci. Moric tak měl detailní přehled o byznysu největších českých producentů vína - Templářských sklepů Čejkovice nebo Chateau Valtice. Přesně věděl, kolik vína a od koho kupují. Lustrace si muži předávali na otrokovické čerpací stanici.

Jurčíka se Aktuálně.cz kontaktovat nepodařilo. Po odchodu z celní správy se stal místostarostou v obci Ústín na Olomoucku. Na dotazy zaslané na radnici neodpověděl. Při výslechu na policii ale někdejší celník cokoliv nelegálního odmítl. "Uvedl, že s ním jednal, aby od něj zjistil konkrétní informace z prostředí obchodování s vínem. Nepamatuje si, že by po něm Moric žádal provedení nějakých lustrací. Vyloučil, že by mu poskytoval informace o kontrolách," zapsali policisté.

Tajná zpráva o podvodech s vínem

To je ale v rozporu s komunikací obou mužů, kterou policisté získali. Jurčík naservíroval podnikateli i podezření svých kolegů, že s částí vína obchoduje jenom papírově. V e-mailu Moricovi dokonce přistála i interní zpráva nazvaná Vývoj rizik v oblasti správy daně z vína a meziproduktů za rok 2014, v níž celníci rozebírali metody daňových úniků a způsoby, jak proti nim bude nejlepší bojovat. Jurčík dle detektivů vynášel tajné informace až do roku 2017.

Vyjadřovat se k tomu nechce ani Moric. Telefon nezvedal. Jeho otec, který společně s ním měl dlouhé roky vinařství, Aktuálně.cz řekl, že na něj nemá kontakt. "On se vám k tomu určitě vyjadřovat nebude," dodal jeho otec.

Kromě dobrých kontaktů u celníků si však podnikatel Moric dokázal dle detektivů pořídit i policejní ochranu. Jeho klíčovým spojencem dle konstrukce vyšetřovatelů byl důstojník NCOZ Daniel Medvec. Ten jakékoliv nepravosti popírá.

"Nejsem si vědom toho, že bych se dopustil něčeho nelegálního. Práce na takovém útvaru s množstvím informací není jednoduchá, a když má někdo moc, může vaše jednání do jisté míry zkriminalizovat, notabene policisté ze stejného pracoviště jako jste vy. To je i můj případ." stíhaný policista Daniel Medvec

Policisté šli dokonce tak daleko, že z Morice udělali svého informátora. Pod krycím jménem Chimborazo ho ovšem do policejních databází podle obvinění nezavedl Medvec proto, že by jim říkal nějaké zásadní informace. Systém pro ně měl jinou výhodu - okamžitě by je upozornil, kdyby se o "jejich" člověka zajímal nějaký konkurenční policista. Třeba proto, že by Morice chtěl vyšetřovat.

A Moric měl dle detektivů i luxusní přísun informací z tajných policejních spisů. Údaje zjišťoval nejenom o sobě, ale zejména o propletenci firem, které se v té době za krátký čas vyšplhaly do první desítky největších producentů vína v Česku. A kvůli tomu, že na ně ukázali policejní informátoři, se staly cílem policejních vyšetřování. LP Wine, Bulk Wine či Vinařství Velké Bílovice patřily dle tehdejších statistik k největším producentům vína v Česku. Háček byl ovšem v tom, že víno z velké části téměř nevyráběly. Jen ho přeprodávaly ze zahraničí.

A v některých případech uvázly v síti České obchodní inspekce. Milionové pokuty dostalo za distribuci moldavského vína s až 87 procenty přidané vody například LP Wine.

"Tito obchodníci s vínem nevlastní žádné nebo jen minimum vinic a s vínem pouze obchodují. Například v sousedním Rakousku se může označit firma slovem vinařství, pouze pokud dané vinařství vyrábí víno ze svých vinic. Forma nákupu vína a jeho prodeje nemá s vinařstvím nic společného," vysvětloval zhruba v té době ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

V současné kauze ale detektivové nijak nedokládají, že zmíněné společnosti daně opravdu krátily. A není jasné, jestli v záležitosti probíhá nějaké paralelní vyšetřování.

Vyšetřování stamilionových daňových úniků

Když ale v roce 2016 informátor přišel za vyšetřovateli protikorupční policie s tím, že skupina kolem Morice masivně krátí daně dovozem a následně falšováním vína ze zahraničí, dozvěděl se to bleskově.

Informátor policistům tvrdil, že provázané společnosti levná zahraniční vína vydávají za kvalitní česká a jako bonus z obchodů neodvádějí daně. Případ ale dostal na stůl policista Alexandr Jedlička. Toho nyní detektivové stíhají za to, že místo aby kauzu vyšetřoval, informoval policistu Medvece, u něhož si Moric dle vyšetřovatelů dlouhodobě platil ochranu. A ten dle obvinění poslal informace okamžitě dále.

"Je to hodně rozpracované, je to na spadnutí, je to průser, bude to stát půl milionu," vykládal pak dle policistů Moric do telefonu svému obchodnímu partnerovi, co zjistil od "svých" policistů. A začal vyjmenovávat společnosti, o které se podle něj policie zajímá.

Policista Jedlička navíc dle detektivů několik měsíců navzdory příkazům svého nadřízeného oddaloval chvíli, kdy poznatky zanesl do policejních systémů a mohlo se tak oficiálně rozběhnout vyšetřování.

"Je to hodně rozpracované, je to na spadnutí, je to průser, bude to stát půl milionu." vinař Radek Moric

Vinaři hned, jak se o věci dozvěděli, začali dle vyšetřovatelů dělat opatření. "…aby se (Moric) vyhnul hrozícímu trestnímu řízení, což hned po odjezdu z uvedené schůzky a v následujících dnech začal projednávat se svými obchodními partnery," píší policisté.

Aktuálně.cz pátralo, co je s firmami nyní. Například jednu z jmenovaných firem Kvalitní evropská vína už mezitím soud zrušil. Jednatel ji totiž v roce 2017 přepsal na nekontaktního Maďara a přisoudil jí neexistující sídlo. Ještě předtím ale přes společnost protekly desítky milionů korun. Jako společník v ní v minulosti figuroval podnikatel Božetěch Dolník.

Dodnes spoluvlastní LP Wine a Bulk Wine - další velké dovozce, o něž se policie zajímala. "Jsme největší dovozce vína do Česka. Nikdy jsme se žádných daňových úniků neúčastnili. V životě jsem byl jen jednou na policejním výslechu. V této věci mě nikdo z policie nekontaktoval. Byla na nás v minulosti udělaná kampaň, chtěli nás zlikvidovat," řekl Aktuálně.cz Dolník.

Moricovu někdejší společnost CE Wines dnes spoluvlastní řetězec firem končící u Vojtěcha Jecha z Ústí nad Labem, který v pětadvaceti letech zvládá figurovat hned v několika desítkách společností.

Odposlechy pod kontrolou

V souvislosti s Moricem se policisté zabývali ještě dalším podezřelým podnikatelem z branže. V roce 2016 je požádala slovenská prokuratura o spolupráci při vyšetřování Moricova obchodního partnera Jaromíra Málka, který byl v té době jednatelem Vinařství Velké Bílovice, dle statistik jednoho z největších prodejců v Česku. V jeho areálu se už v roce 2013 procházeli policejní zakuklenci a pátrali po daňových únicích.

Slováci se ovšem zajímali i o jeho další společnost Vinocom, v níž figuroval ještě předtím, než byla přepsaná na firmu z amerického Oregonu. Podobně dopadla i Málkova další firma Vinotop.

Moric se dozvěděl i o tomto šetření a Málka informoval. Ten to ale komentovat nechce.

"Informace, které chcete, vám nebudu potvrzovat ani vyvracet. Pouze vám sděluji, že nejsem ani jsem nikdy nebyl trestně stíhán pro žádnou trestnou činnost." obchodník s vínem Jaromír Málek

Dle obvinění zapojil Moric do jeho ochrany hned dva policisty, se kterými spolupracoval. Oba patří ke skupině kolem majitele bezpečnostní agentury Ratajského, který je ústřední postavou kauzy vynášení ze spisů. Dle obvinění ho jistili kapitán protikorupční policie Daniel Medvec a Jakub Patloka z jihomoravské hospodářské kriminálky, který měl případ přímo se Slováky vyšetřovat. K Málkovi se dle vyšetřovatelů dostaly i pokyny státního zástupce, co mají v jeho případu policisté dělat.

Přes dalšího důstojníka protikorupční policie Marka Nováka pak skupina dle obvinění zjišťovala, zda někdo z jejich kolegů Morice neodposlouchává. Aby jim lustrace prošla, dělali to svérázně.

"(Medvec) zasílá konkrétní telefonní číslo s pokynem, aby ho obviněný Moric ještě ten den alespoň třikrát prozvonil. K tomu mu sděluje, co má říct, pro případ, že by hovor někdo přijal," shrnuli detektivové komunikaci policisty Medvece a vinaře Morice prostřednictvím šifrované aplikace.

Moricovi dle vyšetřovatelů dali číslo, o kterém věděli, že je odposlouchávané v nějaké jejich akci. A instruovali ho, aby na něj zavolal. Když se jeho telefon objevil ve výpisu hovorů odposlouchávaného podezřelého, mohli ho bez vzbuzení podezření lustrovat.

"Nezjišťoval jsem toto, není to technicky ani možné. To můžou pouze policisté Útvaru zvláštních činností, možná analytici, nevím," popírá to Medvec.

Sledování kamerami? O těch vám řekneme dopředu

Naposledy sledovaná skupina kamuflovala svůj byznys jen pár týdnů před policejním zátahem proti vynášení ze spisů. NCOZ totiž dorazilo anonymní trestní oznámení podepsané "poctivý vinař z Břeclavska". Obsahovalo znovu informace o tom, jak údajně skupina kolem Morice ve velkém krátí daně zahraničním dovozem vína.

Vyšetřování ale dostal na starosti již zmíněný policista Marek Novák, který dle vyšetřovatelů byl blízký Ratajského skupině. A toho si kolega z NCOZ Medvec zval rovnou do kanceláře, aby tam s ním kauzu probíral. Ke smůle dvojice už ji ale v té době měla Národní protidrogová centrála "napíchlou" kvůli vyšetřování kauzy úniků ze spisů.

A jak plyne z nahrávek, Medvec svého kolegu do vyšetřování úplně nepobízel. "Obviněný Novák sděluje kapitánu Medvecovi, že ve věci bylo vylustrováno asi patnáct firem, že nyní dostal za úkol tyto firmy a sklady objíždět, na což ho kapitán Medvec žádá, aby s plněním úkolu týden vydržel. Novák odpovídá, že počká ne týden, ale tři týdny," zapsali zachycenou konverzaci detektivové.

A pak ještě Novák dodal, že výhledově budou policisté ke skladům instalovat kamery, aby bylo patrné, co do nich přijíždí a co odjíždí. Dnes jsou i kvůli tomuto rozhovoru oba stíhaní.

Celkově policisté stíhají na tři desítky policistů, expolicistů i jejich "klientů". Z jejich obvinění plyne, že skupina torpédovala více stamilionových kauz.