"Čelíme krizi hodnot, je těžké nemít strach," vyslovil na Velehradě brněnský biskup

Současná společnost čelí individualismu posilovanému sociálními sítěmi, krizi hodnot i smyslu a mnozí lidé si znovu začínají uvědomovat, že svobodu je potřeba občas bránit. Na dnešní slavnostní bohoslužbě na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku to řekl brněnský biskup Pavel Konzbul.
Dodal, že v takové době je těžké nemít strach, křesťanská víra ale podle něj nabízí důvod k naději a odvahu činit správná rozhodnutí.
Poutní mše začala v 10:30 na prostranství před velehradskou bazilikou, které zaplnily tisíce poutníků z Česka i zahraniční. Hlavním celebrantem slavnostní mše byl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
Konzbul v kázání připomněl, že nejistotám a obavám čelili už první křesťané. Strach podle něj ale nemusí člověka paralyzovat, naopak se může stát pozitivní hnací silou. "Víra sice neodstraňuje strach, ale jako křesťané máme důvod k naději," řekl.
Kromě výzvy k odvaze Konzbul doporučil lidem, aby během prázdnin zpomalili, nenechali se pohltit "ekonomií pozornosti" digitálního světa a našli si čas na četbu knih. V kázání se krátce věnoval i opatrnosti při používání umělé inteligenci. Citoval varování papeže Lva XIV. před jejím využíváním při přípravě kázání.
Při slavnostní poutní mši udělila Česká biskupská konference (ČBK) tradiční ocenění. Řád svatých Cyrila a Metoděje převzal herec a recitátor Alfred Strejček za mimořádný a dlouholetý přínos české kultuře a duchovnímu životu. Děkovné uznání ČBK získaly Břízův chrámový sbor z Kameniček za dlouholeté působení v oblasti duchovní hudby a Zdeněk Hatina za celoživotní službu české církevní a duchovní hudbě a rozvoji liturgické kultury. Pamětní medaili ČBK obdržel Jan Štěpančík za 30 let práce pro Českou biskupskou konferenci.
Slavnostní poutní mší dnes ve Velehradě vyvrcholily Dny lidí dobré vůle, které začaly v sobotu. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Běžně se jich účastní desítky tisíc lidí.
Součástí dnešního programu je autogramiáda knihy rozhovorů s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem či koncert dechové hudby Písničky pro tatíčka Stojana. Olomoucký arcibiskup a politik Antonín Cyril Stojan (1851 až 1923) je v bazilice na Velehradě pohřben.
Sobotní program nabídl hudební vystoupení, sportovní soutěže, vzdělávací seminář, ruční přepisování Bible, výstavy či mezinárodní setkání vozíčkářů. Závěr prvního dne tradičně patřil benefičnímu koncertu Večer lidí dobré vůle, lidé pomocí dárcovských SMS zpráv poslali na charitativní projekty 730.000 korun. Sbírka potrvá do konce letošního roku.
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