Léto s covidem: Vakcínu budou mít všichni kromě části teenagerů, hrozba mutací trvá

Jaké budou letní prázdniny s covidem? Ústav zdravotních informací a statistiky předpokládá, že během nich uspokojí alespoň jednou dávkou všechny zájemce o vakcínu kromě části teenagerů. Kompletní očkování by mělo mít na konci srpna 72 procent lidí. Pro vývoj epidemické situace stále zůstávají hrozbou mutace, které mohou během léta situaci výrazně zhoršit.

Blíží se letní prázdniny a s tím odpadají poslední protiepidemická opatření, ač třeba povinnost nosit roušky ve vybraných prostorech bude stále platit. Epidemie v Česku stále zpomaluje a podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl obracet. Výrazný podíl na tom má očkování, dosud obdrželo první dávku vakcíny 4,8 milionu lidí, kompletní očkování má pak za sebou 2,6 milionu z nich.

Očkovat se bude pochopitelně i během léta. Zdravotní statistici předpokládají, že pokud ve všech věkových kategoriích bude zájem o očkování 80procentní (kromě těch nejstarších, kde je již nyní vyšší), zhruba v polovině srpna alespoň jednu dávku vakcíny obdrží všichni zájemci. Výjimku bude tvořit věková skupina 15 až 19 let, kterou se do konce prázdnin podaří naočkovat ze zhruba 70 procent.

"Česká republika má dostatečnou rychlost očkování a dostatek látek, aby v červenci dosáhla cíle Evropské unie, tedy 70procentní proočkovanosti první dávkou v dospělé populaci," stojí v prezentaci ústavu, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Otázkou však je, zdali o vakcínu budou lidé zejména v mladších věkových skupinách mít takhle velký zájem. Například lidí do 29 let se zatím k očkování registrovalo jen 37,7 procenta, mezi všemi obyvateli Česka včetně dětí je to pak 51,3 procenta. Od 1. července se registrace k vakcíně otevře také pro děti od 12 let, s nimi však aktuální výpočty zdravotních statistiků nepočítají.

Kompletní očkování dvěma dávkami nebo jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson by pak do konce srpna mohlo mít za sebou 72 procent české populace. Nižší proočkovanost bude zejména u mladších ročníků, které zdravotníci začali očkovat až později. Ve věkové skupině 15 až 19 let by však celým procesem očkování mohla do konce prázdnin projít necelá třetina lidí.

Ředitel ústavu Ladislav Dušek upozorňuje, že právě díky postupnému zvyšování proočkovanosti populace se drží epidemii brzdit navzdory neustálému rozvolňování opatření. Data navíc ukazují, že za poslední měsíc se nakazilo pouze 1479 lidí, kteří mají za sebou alespoň jednu dávku očkování, což je 0,10 procenta všech s prvních dávkou. Pouze 211 z nich mělo za sebou i druhou dávku vakcinace, což znamená, že za posledních 30 dnů se nakazilo jen 0,02 procenta těch, kteří mají očkování kompletně za sebou.

V srpnu budeme na minimu případů, říká ÚZIS

Zdravotní statistici proto v optimistickém scénáři dalšího vývoje počítají s tím, že se stále bude dařit držet reprodukční číslo, které značí, kolik jeden nakažený člověk nakazí dalších lidí, na hodnotě 0,7. "Rostoucí proočkovanost populace zpomalování epidemie významně zesiluje a kompenzuje i možný dopad rozvolnění opatření. Pokud se tato stabilizovaná situace udrží, pak při nástupu letních prázdnin po 1. červenci dojde k postupnému poklesu počtu nových případů, až se v srpnu dostane na minimum," uvádí ústav.

V takovém případě by v polovině července mohlo přibývat průměrně 48 nakažených za pracovní den, momentálně je to zhruba třikrát více. Statistici však upozorňují, že takové předpovědi jsou velmi zobecňující, a nevylučují, že se v některých místech objeví lokální ohniska. Stále podle jejich odhadů je v české populaci zhruba 25 procent lidí, kteří nemají žádnou imunitu - ať už získanou pomocí očkování, nebo tím, že si v poslední době prošli nákazou covidem-19.

Čísla jsou v regionech navíc natolik nízká, že už nemohou prudce klesat, a naopak se očekává jejich kolísání, které může vést k tomu, že krátkodobě reprodukční číslo přeroste hodnotu 1, což obecně značí zrychlování epidemie. Za potenciálně rizikové jsou nyní považovány okresy Příbram, Žďár nad Sázavou, Praha, Mělník a Opava, kde za týden zachytili více než 12,5 případu na sto tisíc obyvatel, přičemž reprodukční číslo překročilo hodnotu 0,95.

Podle ústavu to však neznamená, že zde epidemie nekontrolovaně roste, ale spíše to slouží jako varování a situaci je zde potřeba pečlivě sledovat.

Neustálá hrozba mutací

Co by však mohlo situaci změnit v celé zemi, jsou mutace. Například varianta viru delta (takzvaná indická mutace) zhoršila epidemickou situaci ve Velké Británii a přiměla zdejší vládu k posunu rozvolňování. I v Česku už laboratoře odhalily tuto mutaci viru, zatím však v malém měřítku. Za poslední měsíc to bylo u 58 nakažených, z toho 46 z nich bylo v Libereckém kraji. Mnohem častější je méně nebezpečná varianta alfa, která se objevila za stejné období v Česku 1036krát. Dalších tisíc případů pak způsobily další, méně známé mutace viru.

Statistici se proto snažili předpovědět situaci i v případě, že by v Česku začaly převažovat nebezpečnější mutace. Během léta bude stále většina populace proočkovaná jenom jednou dávkou, což proti některým zákeřnějším variantám viru poskytuje jen nízkou ochranu.

"Ačkoliv model kalkuluje s velmi vysokou ztrátou ochrany (až sedmdesátiprocentní), dopad postupného šíření nové varianty by byl pozvolný a během léta by s vysokou pravděpodobností nevedl k prudkému nárůstu počtu nově nakažených osob," uvádí statistici.

Ústav ale upozorňuje, že tato předpověď by platila jenom v případě, kdyby nová mutace viru neměla schopnost se šířit rychleji, což však některé varianty dokážou. Pokud by se skutečně šířila rychleji než stávající převládající forma viru, byl by nárůst nákazy rychlejší a mohl by se projevit ještě během léta.

Takovou schopnost má právě mutace delta. Zpráva Státního zdravotního ústavu, o které informovaly Seznam Zprávy, uvádí, že tato varianta viru se v Česku již šíří komunitně, což znamená, že se u takto nakažených lidí nepodařilo dohledat, kde se nakazili, a ani nepřicestovali ze zahraničí, kde tato mutace převládá. Odborníci nyní očekávají, že tento druh viru do dvou měsíců podobně jako v jiných státech převládne i v Česku, což by bylo nepříznivou zprávou pro vývoj epidemie v zemi.

I ministerstvo zdravotnictví uznává rizika spojená s mutacemi a od 1. července chce zvýšit počet vzorků, u kterých se bude odhalovat přítomnost mutace, aby případně mohlo včas zareagovat. Dosud odborná veřejnost stát kritizovala, že tuto oblast zanedbával, současný krok ministerstva proto vítá.

"Je to jeden z nejdůležitějších kroků k udržení situace na českém území pod kontrolou. Prioritní trasování v případech výskytu podezřelých mutací, rychlé nařizování izolací a karantén a robustní očkování pomohou vyhnout se nejhoršímu bez tvrdších celoplošných opatření," komentoval to epidemiolog Rastislav Maďar.

Jsme z nejhoršího venku? Virolog popisuje možné scénáře