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Domácí

Čeká nás tropická výheň téměř 4O°C. Meteorologové varují před extrémní zátěží

ČTK

Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia.

Tropické teploty přinese do Česka mimořádně teplý vzduch, který bude do střední Evropy proudit od jihozápadu.
Tropické teploty přinese do Česka mimořádně teplý vzduch, který bude do střední Evropy proudit od jihozápadu.Foto: Pexels
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Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem.

Proměnlivou oblačnost dnes v Česku doprovodí déšť nebo přeháňky, vyskytnou se místy od severozápadu, na Moravě a ve Slezsku se ojediněle mohou objevit i bouřky. Nad 25 stupňů Celsia by teploty měly stoupat jen na jižní Moravě, podle předpovědi až k 28 stupňům. V úterý budou nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.

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Tropické teploty přinese do Česka mimořádně teplý vzduch, který bude do střední Evropy proudit od jihozápadu. "Nejvyšší denní teploty vzduchu očekáváme ve středu mezi 29 až 33 stupni Celsia, v dalších dnech 33 až 38 stupňů, ojediněle i více," napsal ČHMÚ na síti X.

Velmi vysoké podle něj budou také ranní minimální teploty, od pátku nejčastěji mezi 23 až 18 stupni Celsia. V pátek a o víkendu se ojediněle mohou objevit přeháňky nebo bouřky.

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Horké počasí s minimem srážek podle meteorologů zvýší riziko vzniku a šíření požárů. "Mimořádně teplé počasí bude znamenat extrémní zátěž na člověka, ohrožení zdraví, nebezpečí přehřátí, nutnost omezení venkovních aktivit, zátěž na hospodářství a infrastrukturu, energetiku," uvedl ČHMÚ jako předběžné varování.

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