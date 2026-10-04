Čeho se Češi do budoucna obávají nejvíce? Podle průzkumu mají dvě hlavní obavy

Češi se v následujících pěti letech nejvíce obávají vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Naopak pandemie, která v minulých letech výrazně ovlivňovala veřejnou debatu, mezi hlavními obavami téměř nefiguruje. Vyplývá to ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos.
„Výsledky výzkumu ukazují dvě hlavní obavy, které Češi mají. Jedna se týká ekonomické situace, ať už osobní nebo z pohledu globálního vývoje ekonomiky, druhá poté případného rozšíření války dále do Evropy. Lidé poté mají pocit, že stát není příliš na velké krize připraven, zároveň na něj ale osm z deseti Čechů spoléhá,“ uvedl ředitel divize Ipsos Public Affairs Michal Kormaňák.
Vysokých cen a zdražování se obává polovina respondentů, války v Evropě téměř polovina a ekonomické krize asi třetina lidí. Dále následují obavy ze zneužití AI a nových technologií, klimatických a přírodních katastrof, dezinformací, energetické krize, politické nestability a kybernetických útoků.
Mladí lidé častěji zmiňují zneužití umělé inteligence a nových technologií nebo klimatické a přírodní katastrofy. Starší generace naopak více řeší ekonomickou nejistotu a bezpečnostní témata.
Zajímavý je podle autorů průzkumu rozdíl mezi obavami a připraveností. Češi mají pocit, že se dokážou přizpůsobit zdražování, přestože ho označují za největší hrozbu. Naopak válka v Evropě patří mezi největší zdroje obav, zároveň však lidé přiznávají velmi nízkou osobní připravenost na takovou situaci. Ještě kritičtěji hodnotí připravenost společnosti a státu. Téměř 80 procent respondentů očekává, že hlavní odpovědnost za zvládání velkých krizí ponese stát a veřejné instituce. Mladí lidé častěji ještě uvádějí Evropskou unii a mezinárodní organizace.
Data zároveň ukazují, že dvě třetiny Čechů vnímají poslední krize jako faktor, který společnost spíše rozdělil, než posílil. „Mladí lidé rovněž souhlasí, že zkušenosti z posledních let nás naučily krize lépe zvládat a že další krizi bychom tak zvládli lépe než před pěti lety,“ dodali autoři průzkumu.
Průzkum se uskutečnil letos v září, zúčastnilo se ho 1084 lidí starších 18 let.
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