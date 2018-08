Nápis "koupání na vlastní nebezpečí" je k ničemu. Chcete peníze? Plavce musíte hlídat, tvrdí experti

Upozornění, že koupání je na vlastní nebezpečí, varovalo i návštěvníky jezera Lhota, kde se minulý čtvrtek utopili dva sedmiletí chlapci.

Praha - Zejména u přírodních koupališť návštěvníci často nacházejí varovnou ceduli, že koupání zde je pouze na vlastní nebezpečí. Podobnou mají i u jezera Lhota, kde minulý čtvrtek utonuli dva sedmiletí chlapci.

Svědci tragické události provozovatelům areálu vyčítali, že při záchraně mladých životů selhali. Ředitel areálu Robert Němec v rozhovoru pro iDnes.cz kritiku odmítl i s odkazem na to, že přestože je koupání v Lhotě na vlastní nebezpečí, na bezpečnost zde dohlíží několik pracovníků.

Odborníci však tyto cedule považují za snahu, jak se vyvléct ze zodpovědnosti. U případného soudu podle nich argument o koupání na vlastní nebezpečí nemůže projít. "Jestliže máte ohrazenou vodní plochu, kde vybíráte vstupné a poskytujete placenou službu, tak jste povinni dodržovat platnou normu, jak má být vodní plocha zabezpečena," říká vedoucí krytého bazénu v Sokolově Karel Koutecký, který se na bezpečnost koupališť specializuje.

To potvrzuje i soudní znalec Zbyněk Kovářů. "Tomu se soudce zasměje. To je jako by někdo řekl, že pohyb na komunikacích je na vlastní nebezpečí," říká.

Jinak je tomu u jezer, která nejsou oplocená, nikdo u nich nevybírá vstupné a nemají žádného provozovatele. V takovém případě je koupání skutečně na vlastní nebezpečí.

Konkrétní bezpečnostní předpisy sice nejsou žádným zákonem předepsány, upravuje je však norma. Ta třeba stanovuje, kolik plavčíků je pro jak velké koupaliště potřeba. Například na 500 koupajících by měli dohlížet alespoň čtyři plavčíci.

Oslovení odborníci se však domnívají, že provozovatelé v Česku přistupují k bezpečnosti svých návštěvníků vesměs zodpovědně, byť se samozřejmě najdou i tací, kteří jí nepřikládají tak velkou váhu. "Každá taková tragická událost přispívá k tomu, že se na ostatních koupalištích, kde doposud bezpečnost nebyla prioritou, její úroveň zvýší," říká Kovářů. Podle něj jsou však jen výjimečně za pochybení obviněni provozovatelé, vina je většinou prokazována konkrétním jednotlivcům.

Případný soud pak přihlíží i k návštěvnímu řádu a způsobu jeho dodržování. Vedle toho mají provozovatelé vyhotovený plán pro bezpečný provoz a další pro případ nebezpečí. "První z nich seznamuje toho, kdo střeží vodní plochu, jaká je tam hloubka, jaká je kapacita areálu, jaké jsou tam další záchranné pomůcky. Plán pro nebezpečí zase řeší, co dělat, když se někdo ztratí, když se někdo topí, když dojde k závažnému úrazu, ke kterému se volá záchranná služba, a podobně," vysvětluje Koutecký.

Právě neadekvátní reakci vyčítají svědci tragických událostí na jezeře Lhota provozovateli koupaliště. Podle několika výpovědí zaměstnanci podcenili závažnost situace a otáleli s pomocí rodičům, kteří hledali ztracené děti. Okolnosti začala prošetřovat policie, mimo jiného zjišťuje, i zda nebyly porušeny bezpečnostní předpisy.

Video: Svědectví ženy, která byla v době tragédie u jezera Lhota