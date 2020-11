Psychologie "popíračů". Zlom přišel na konci jara, burcování nepomůže, říká Špok

Na jaře jsme celou situaci prožívali jinak, naše emoční reakce na první vlnu byla velice silná. Od jara jsme si ale na situaci zvykli a emoce přestaly působit na chování lidí během epidemie. Už nejsou tím, co by nás burcovalo. Lidé se rozdělili na dva tábory a tato polarizace společnosti ovlivňuje průběh epidemie a šance na její zvládnutí, říká pro Aktuálně.cz psycholog Dalibor Špok.

Podle psychologa Špoka není zmíněná polarizace společnosti ničím specifickým pouze pro Česko. "Tyto různé postoje, bagatelizace, neochota naslouchat nařízením jsou něčím, čeho si všímají vědci v celé Evropě," komentuje Špok. Jedinou výjimku vidí ve Španělsku nebo Itálii, kde dopady jarní vlny epidemie byly silnější než jinde.

Mimo jiné zdůrazňuje i to, že lidé jsou tématem koronaviru přehlceni a uzavřeli se před ním. I kdyby média začala nyní nabádat pro větší aktivitu lidí nebo dodržování opatření, nemělo by to podle něj smysl. "Bohužel téma covidu paradoxně pro mnohé lidi zajímavé není, právě pro jejich informační a emoční vyčerpání, ve kterém se nacházejí," míní Špok.

Polarizace společnosti na téma koronaviru nastala podle psychologa po konci první vlny. "Velkou část společnosti jsme už v létě neviděli volat po razantnějších opatřeních a to všechno se promítá do současné situace," dodává Špok.