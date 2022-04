Čechmánek může dostat až čtyři roky vězení za podvody. Bývalý hokejista vinu popírá

Podle obžaloby si bývalý hokejista Roman Čechmánek při svém neúspěšném podnikání půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Státní zástupce mu navrhl uložit až čtyřletý trest za podvod. Obhajoba žádá zproštění obžaloby, skutek označený v žalobním návrhu podle ní není trestným činem. Padesátiletý Čechmánek vinu dlouhodobě popírá.

Podle původně podané obžaloby přesáhla škoda v případu 15 milionů korun, Čechmánkovi by tak hrozilo pět až deset let vězení. Po provedeném dokazování však dnes státní zástupce Petr Matoušek ve své závěrečné řeči uvedl, že škoda činí přibližně 8,5 milionu korun. Kvůli nižší částce navrhl tedy věc překvalifikovat, v takovém případě by Čechmánkovi hrozily dva roky až osm let vězení. Žalobce mu navrhl uložit trest v první třetině trestní sazby a propadnutí náhradní hodnoty asi za šest milionů korun.

Podle obhájce Tomáše Štípka je namístě zprostit Čechmánka obžaloby, protože v době, kdy investoval do několika akcí zároveň, mu pouze chyběla hotovost. "Majetek, který vlastnil, přesahoval všechny dluhy, které měl a které by mohly vzniknout v budoucnu. Jsem přesvědčen, že se podvodného jednání nedopustil," řekl Štípek. Obhajoba se při tomto tvrzení opírá o posudek znalce z oboru ekonomiky, který před soudem v minulosti vypovídal.

Podle Čechmánka se podařilo vyvrátit, že by někoho chtěl úmyslně podvést. "To nikdy nebylo, nikdy se to nestalo. Jsou věci, které člověk dřív mohl dělat nějak jinak, mohl je ovlivnit. Vrátil jsem se do Česka s majetkem, který byl vysoký. Rozjel jsem podnikatelské záměry, které nebyly dotaženy. Mnohonásobně můj majetek převyšoval dlužné částky, které tam byly. Mě to stálo úplně všechno. Já jsem o všechno přišel, nic nemám. I kvůli insolvenci a následně konkurzu, který byl vedený a do dnešního dne nebyl ukončený. Zůstalo minimum majetku, všechno se vytratilo," řekl někdejší hokejový brankář.

Původně podaná obžaloba kladla olympijskému vítězi z Nagana za vinu, že se podvodu dopustil mezi lety 2011 až 2014, především v souvislosti se stavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové nebo restaurační vybavení.

Na podnikání si Čechmánek půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Minipivovar s restaurací ve Zlíně po roce fungování zavřel, přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil i bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a Čeladné. Od roku 2013 byl v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.

Krajský soud Čechmánka v minulosti třikrát obžaloby z podvodu zprostil, nepodařilo se podle něj prokázat, že by měl v úmyslu obohatit sebe či někoho jiného. Rozsudek trestního senátu vedeného Radomírem Koudelou však dvakrát zcela a naposledy částečně zrušil olomoucký vrchní soud a vrátil věc k projednání do Zlína, kde se nyní kauzou zabýval trestní senát Pavla Dvorského. Podle vrchního soudu obžalovaný minimálně od března 2013 neměl volné finanční prostředky, z nichž by mohl hradit své závazky. Jeho možnost nakládání s majetkem pak podle odvolacího soudu výrazně limitovala zástavní práva u bank.