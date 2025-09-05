Domácí

Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

ČTK ČTK
před 51 minutami
Ministr zahraničí Jan Lipavský vyzval k okamžitému propuštění českého občana Jana Darmovzala, který je rok vězněn ve Venezuele. Podle šéfa české diplomacie nebyl z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.
Ministr zahraničí Jan Lipavský
Ministr zahraničí Jan Lipavský | Foto: Reuters

Venezuelské úřady zadržely Čecha loni v září s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu.

Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.

"Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí. Odmítám takové zacházení s nevinným člověkem a vyzývám k jeho okamžitému propuštění a návratu domů ke své rodině!" uvedl Lipavský.

 
