Čau lidi, běžte ven. Babiš nepřišel na televizní debatu, ale schůzky s novinářem označil za chybu

před 36 minutami

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v neděli vyhnul debatě stranických lídrů v České televizi. V obsáhlém stanovisku zveřejněném na svém Facebooku nicméně prohlásil, že na funkci ministra financí nelpí. Znovu se vyjádřil také ke kauze zveřejněných nahrávek, na kterých rozmlouval s novinářem MF Dnes. Babiš sice nadále trvá na to, že šlo o provokaci, ale přiznal, že scházet se s novinářem byla chyba. "Podělal jsem to," prohlásil.

Praha - Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) nelpí na funkci ministra financí, ale boj proti svým politickým soupeřům nevzdá. Uvedl to ve zprávě zveřejněné na svém facebookovém účtu. Na nedělní diskusi v České televizi však Babiš nedorazil s tím, že by proti němu bylo pět lídrů parlamentních stran i moderátor Václav Moravec.

Předseda hnutí ANO byl do pořadu pozván spolu s premiérem a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), vicepremiérem a předsedou lidovců Pavlem Bělobrádkem a předsedy KSČM Vojtěchem Filipem, TOP 09 Miroslavem Kalouskem a ODS Petrem Fialou. Kromě Babiše dorazili všichni pozvaní.

"Co bych tam s nimi dělal? Proč bych je nechal opakovat pořád dokola ty stejné lži, na které nechtějí slyšet odpovědi?," uvedl na svém facebookovém profilu.

"Nenechám se zastrašit, nenechám se vyhnat, ani mi to neznechutí," uvedl na adresu "tradičních politiků".

Babiš: "Podělal jsem to"

Ohledně svých nahrávek, na nichž hovoří s redaktorem o připravovaných článcích o politických rivalech ve svých bývalých médiích, Babiš uznal, že udělal chybu. S novinářem se prý scházet neměl. "Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to," zhodnotil předseda ANO. Tvrdí ale, že nikoho neúkoloval.

Babiš také uvedl, že odposlech vicepremiéra a ministra financí může být obrovským bezpečnostním rizikem pro stát. Naznačil, že by odposlechy mohly být "na zakázku kmotrů a tradičních politických stran".

Babiš v pátek kvůli nahrávkám podal trestní oznámení a naznačil, že za nimi stojí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Sobotka dnes v televizi Prima řekl, že záležitost, kdo je pořídil, musí vyšetřit policie.

Zeman se vrátí 18. května

Sobotka v úterý oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem ministra Babiše. Podle premiéra je Babiš zatížen podezřeními, že neodváděl daně a že úkoloval novináře v médiích, která v minulosti vlastnil, jak mají psát.

Zeman uvedl, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by podle Sobotky nevyřešilo příčinu vládní krize. Proto premiér v pátek oznámil, že demisi nepodá a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání. Hrad ale podobu návrhu zpochybňuje. Zeman v pondělí odcestuje na návštěvu Libereckého kraje a poté do Číny. Vrátí se 18. května.

Prezident Zeman v minulosti několikrát řekl, že v České televizi je patrný vliv opoziční TOP 09 a neinformuje o prezidentovi vždy objektivně. Proti tomu se ohradila jak televize, tak strana Miroslava Kalouska.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zhruba před měsícem obvinil televizi, že je kritická vůči Zemanovi a Babišovi.