Část vládních agend zůstane i po přesunu na původním místě, odborníci končí

Část pracovníků z vládních agend, které se přesouvají z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva, zůstává ve svých původních prostorách. Část zaměstnanců se stěhuje do budovy jiného resortu, než pod který budou od července nově spadat, řekli odboráři z organizace Straka z úřadu vlády a zástupci zaměstnanců. Podle nich se někteří rozhodli skončit. Počet zatím není jasný, nové smlouvy se podepisují.
O přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky rozhodla vláda v polovině května. Bez předchozího projednání se zaměstnanci, experty a svými vládními radami nařídila převedení pod čtyři ministerstva. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
Odbory Straka minulý týden uvedly, že jednání s resorty potvrdila nepřipravenost přesunu a nevyvrátila obavy z destrukce agend.
Z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) se pod ministerstvo zdravotnictví přesouvá oddělení politiky duševního zdraví a odbor protidrogové politiky a jeho dvě oddělení. Jedno se zaměřuje na koordinaci a financování, druhým je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.
Z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy přebírá ministerstvo spravedlnosti část odboru lidských práv a ochrany menšin, tedy jeho oddělení lidských práv a rovného zacházení a oddělení spolupráce s občanskou společností. K tomu bude mít i odbor rovnosti žen a mužů.
Ministerstvo práce dostalo oddělení práv osob se zdravotním postižením a část oddělení s romskými záležitostmi, druhá část s agendou národnostních menšin připadla ministerstvu kultury.
Vládní experti na rovnost žen a mužů a část odborníků na lidská práva zůstává ve svých nynějších prostorech v Rytířské ulici. Ministerstvo spravedlnosti, pod které od středy budou spadat, by mělo v objektu zřejmě využít i uvolněné prostory po odboru protidrogové politiky a jeho monitorovacím středisku.
Ty se sice začlení do resortu zdravotnictví, ale vládní protidrogoví experti se minulý týden přestěhovali do kanceláří na ministerstvo práce. Původně tam s nimi mělo být i oddělení politiky duševního zdraví, které ale nakonec zůstane dál ve Strakově akademii. Má v ní být minimálně do doby, než se na ministerstvu zdravotnictví uvolní prostory. Na ministerstvu práce budou také experti na romské záležitosti a na ochranu práv postižených.
Podle odborářů a zástupců zaměstnanců se část pracovníků rozhodla kvůli přesunu agend skončit. Kolik jich přesně bude, není zatím jasné. Smlouvy se ještě podepisují. Postup se liší u lidí ve státní službě a v pracovním poměru. Neprodlužují se ani některé z dohod.
Bartha novinářům před nedávnem řekla, že nové nastavení je lepší a bude velmi dobře fungovat. Stejně odpověděl i ministr práce Aleš Juchelka (ANO).
Odborníci z organizací na ochranu menšin, lidských práv, proti domácímu násilí, pro boj se závislostmi či na podporu rovnosti žen a mužů mají opačný názor. Podle nich převod postrádá smysl, rozmístění do různých budov je zcela náhodné a neprovázané a agendy se drolí a oslabují.
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