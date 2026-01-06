Přeskočit na obsah
Část těla v domě, zbytek v řece. Policie šetří vraždu, obviněný je v nemocnici

ČTK

Policie podezírá z vraždy ženy na Strakonicku muže středního věku. Má ale nespecifikované zdravotní problémy a je v nemocnici. Kriminalisté kvůli tomu zatím nemohou uvádět motiv ani průběh vraždy, kdy útočník oddělil část ženina těla. Policie to dnes uvedla na webu. Část těla našli kriminalisté v sobotu v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali v neděli v nedaleké řece Blanici.

vezeni, zena
Ilustrační fotoFoto: iStockphoto
"Muž je aktuálně ve zdravotnickém zařízení, kde se podrobuje zkoumání svého zdravotního stavu," uvedl dnes jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Podle informace ČTK má podezřelý psychické problémy.

Související

Podle dostupných informací jde o třetí letošní vraždu v Česku. První den roku začali kriminalisté vyšetřovat vraždu v rodinném domě na Lounsku se dvěma zastřelenými. Případ ale odloží, protože šlo o vraždu a následnou sebevraždu, nikdo další se na vraždě nepodílel.

Na Nový rok pak v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistů žena svého přítele. K činu se doznala, motivem byly spory mezi nimi. Obviněná je ve vazbě, hrozí jí až 18 let vězení.

