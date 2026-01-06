Část těla v domě, zbytek v řece. Policie šetří vraždu, obviněný je v nemocnici

Policie podezírá z vraždy ženy na Strakonicku muže středního věku. Má ale nespecifikované zdravotní problémy a je v nemocnici. Kriminalisté kvůli tomu zatím nemohou uvádět motiv ani průběh vraždy, kdy útočník oddělil část ženina těla. Policie to dnes uvedla na webu. Část těla našli kriminalisté v sobotu v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali v neděli v nedaleké řece Blanici.
"Muž je aktuálně ve zdravotnickém zařízení, kde se podrobuje zkoumání svého zdravotního stavu," uvedl dnes jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Podle informace ČTK má podezřelý psychické problémy.
Podle dostupných informací jde o třetí letošní vraždu v Česku. První den roku začali kriminalisté vyšetřovat vraždu v rodinném domě na Lounsku se dvěma zastřelenými. Případ ale odloží, protože šlo o vraždu a následnou sebevraždu, nikdo další se na vraždě nepodílel.
Na Nový rok pak v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistů žena svého přítele. K činu se doznala, motivem byly spory mezi nimi. Obviněná je ve vazbě, hrozí jí až 18 let vězení.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Šulcova cena prudce roste. Takových je jedno procento na světě, vědí v Lyonu
Přišel za 7,5 milionu eur a ještě se to některým fanouškům Lyonu zdálo za českého fotbalistu moc. Po pár měsících si nemohou Pavla Šulce vynachválit a cena rodáka z Karlových Varů podle dostupných zdrojů prudce stoupla.
Parádní kraťas ukončil maratónskou výměnu. Na výhru se ale Muchová pořádně nadřela
Karolína Muchová na úvod nové tenisové sezony vydřela ve 2. kole turnaje v Brisbane vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou.
Životní výsledek českého jezdce. Prokop se na Dakaru blýskl druhým místem
Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově.