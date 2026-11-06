Velká část Prahy byla bez proudu. Blackout zastavil tramvaje, přerušil i jednání sněmovny

Levý břeh Vltavy, především Prahu 5 a 6 a částečně i Prahu 1, v pátek dopoledne postihl výpadek proudu. Trval zhruba 45 minut a týkal se asi 70 tisíc odběrných míst. Řekl to mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka. Poslanecká sněmovna musela kvůli výpadku elektřiny přerušit jednání. Podle zpravodajů fungovalo jen nouzové osvětlení, ostatní zařízení závislá na elektřině byla mimo provoz.
Zpravodajka Aktuálně.cz potvrdila, že elektřina nefungovala na Praze 6 na Petřinách, Břevnově a dalších místech.
Podle Hanzelky výpadek způsobil zkrat na rozvodně Západ, vyřazena byla i rozvodna Červený vrch. Výpadek se dotkl některých tramvajových linek a hasiči vyjížděli k lidem uvízlým ve výtazích. Policie upozorňovala, že v zasažených oblastech nefungují semafory.
Výpadek dodávky elektřiny přerušil na zhruba hodinu jednání sněmovny, malostranské sídlo dolní parlamentní komory ve Sněmovní ulici postihl kolem 09:35.
Poslanci tak nemohli diskutovat ani hlasovat a opouštěli jednací sál. Někteří diskutovali v kuloárech, další odcházeli do svých kanceláří. Dodávky elektřiny byly obnoveny zhruba v 10:10.
Na několika místech byl kvůli výpadku na několik desítek minut omezen provoz pražské MHD. V úseku mezi Vozovnou Střešovice a Petřinami, kde kvůli výpadku napájení od 9:36 do 10:10 nejezdily tramvajové linky 1 a 2, pražský dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu.
Další tramvajové linky na levém břehu Vltavy nabíraly zpoždění, popsal mluvčí Daniel Šabík.
V metru se výpadek týkal například stanice Jinonice, konkrétně napájení eskalátorů. Stanice proto byla dočasně uzavřena pro vstup i výstup cestujících. Vlaky ji pouze projížděly. Mimo provoz byla v čase mezi 9:36 a 10:10 lanová dráha na Petřín.
Výpadek se dotkl i letiště
Krátkodobý výpadek elektřiny zaznamenalo také Letiště Praha, a to v nezálohované části sítě. Trval několik minut a podle zástupce mluvčí Jiřího Hannicha neměl vliv na bezpečnost ani plynulost provozu. Náhradní zdroje energie byly spuštěny podle připravených postupů.
Výpadek elektřiny neměl dopad na železniční infrastrukturu, sdělil mluvčí Správy železnic David Kabele.
Hasiči vyjížděli k pěti mimořádným událostem týkajícím se vyproštění lidí z výtahů, informovali krátce před 10:15 na síti X.
Jiných částí Česka se výpadek netýkal, ČEZ i EG.D byly na svých distribučních územích bez problémů. Mluvčí PRE zdůraznil, že za výpadkem nebyl nějaký kybernetický útok, zopakoval, že příčinou byl zkrat.
Centrum Prahy postihl krátkodobý výpadek loni v říjnu, způsobila ho porucha na rozvodně. Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo loni 4. července.
Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.
Mohlo by vás také zajímat: V Ruzyni se zřítila část stropu. Šéfové letiště odmítají „tutlání“ nebezpečí
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.