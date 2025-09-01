Domácí

Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Aktualizováno před 58 minutami
Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní hlavního města. Podnět k pojmenování podala radnice Prahy 1 a doporučila jej magistrátní místopisná komise. Schwarzenberg zemřel v roce 2023.
Archivní fotografie pohledu na Rašínovo nábřeží.
Archivní fotografie pohledu na Rašínovo nábřeží. | Foto: Hospodářské Noviny

O pojmenování ulic a veřejných prostranství v metropoli rozhoduje rada hlavního města na základě doporučení místních radnic a místopisné komise, pojmenování nesmí být po nikom žijícím.

"Ačkoliv hlavním motivem návrhu je připomenutí osobnosti a odkazu Karla Schwarzenberga, je pojmenování tohoto dosud nepojmenovaného veřejného prostranství přínosné i z hlediska orientačního," stojí v materiálu schváleném radními.

Starostka Prahy 1 a Schwarzenbergova příbuzná Terezie Radoměřská (TOP 09) dříve uvedla, že místo je sice malé, ale malebné, umístěné hned vedle Karlova mostu. Pojmenování by tak podle ní důstojně uctilo Schwarzenbergovu osobnost a vztah k centru Prahy 1 a zároveň vzalo v potaz jeho skromnost. Starostka doplnila, že již od Schwarzenbergova syna a hlavy rodu Jana získala povolení k použití jména. Na podporu pojmenování vznikla i petice.

"Karel Schwarzenberg celý život sloužil českému národu, českému státu, a já si myslím, že je správné, že právě takovéto citlivé a významné místo u Karlova mostu ponese jméno po tomto státníkovi," uvedl k pojmenování po jednání radních náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospišil (TOP 09).

Podle Pospíšila Schwarzenberg vtiskl české politice noblesu, charakter a pevné zakotvení v západních hodnotách. "Jeho věhlas sice sahal daleko za hranice Česka, ale srdce měl vždy v naší zemi. O to symboličtější je, že právě na Kampě, v srdci Prahy, má od dnešního dne své místo i on. Svět se možná mění, ale hodnoty, které nám Karel Schwarzenberg připomínal a předával, zůstávají pevně zakotvené," uvedl.

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrh nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní.

Schwarzenberg zemřel předloni 12. listopadu ve Vídni. První městská část bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora, hradního kancléře Václava Havla a příslušníka jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů ocenila loni čestným občanstvím in memoriam. Stejný krok učinila i Praha 6.

 
