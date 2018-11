Část klientů H-Systemu stát odškodní za průtahy

Šedesátka klientů zkrachovalé stavební firmy H-System dostane odškodnění za průtahy v trestním řízení s manažery firmy. Ministerstvo spravedlnosti uzavře se členy sdružení Maják dohody o narovnání. U většiny odškodňovaných částka nepřesáhne 100 tisíc korun, podle ministra Jana Kněžínka (za ANO) stát zaplatí celkem 6,3 milionu Kč. Kněžínek novinářům také řekl, že pro úřad tím celá kauza H-Systemu končí.

Trestní řízení s manažery zkrachovalé společnosti trvalo 13 let a poté jej zastavila prezidentská amnestie. Kvůli krachu firmy přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Aktuální dohoda se týká těch klientů H-Systemu, kteří s ministerstvem vedli kvůli průtahům v řízení soudní spory. Ministr zdůraznil, že stát by tyto pře stejně prohrál. Na dohodu upozornil deník Právo.

"Členové Majáku po odškodnění vezmou zpět své žaloby," řekla jejich advokátka Hana Marvanová. "Dohoda s ministerstvem spravedlnosti tyto soudní spory ukončuje, poškozeným dává zapravdu a ekonomicky je odškodňuje," shrnulo sdružení v tiskovém prohlášení. Upřesnilo, že na odškodnění takto dosáhne 63 lidí.

Podle obecného stanoviska Nejvyššího soudu náleží poškozeným lidem 18 tisíc korun za rok průtahů. V případě členů Majáku ministerstvo částku snížilo o 60 procent, když podle Kněžínka přihlédlo ke složitosti kauzy a k tomu, že poškození reálně neměli šanci v trestním řízení uspět.

"Peníze budou vypláceny postupně podle toho, jak budou klienti s ministerstvem uzavírat dohodu o narovnání," vysvětlil ministr. Úřad se zavázal konkrétní částky vyplatit do 30 dnů od uzavření dohod.

Pro srovnání, loni ministerstvo za průtahy v řízeních vyplatilo celkem 66,9 milionu korun, o rok dříve to bylo 60,6 milionu. Nejvyšší loňskou částku - 470 tisíc korun - získal člověk, jehož trestní řízení přesáhlo dobu 17 let.

Představitelé Majáku reprezentují část klientů H-Systemu, kteří se po krachu firmy nepokusili dostavět byty, ale chtějí vložené peníze získat alespoň částečně zpět prodejem majetku společnosti v konkurzu. Ostatních klientů firmy se aktuální dohoda netýká.

"U dalších klientů nevedeme žádná řízení o náhradě škody a nevidím žádný právní titul, na jehož základě by jim ministerstvo mělo vyplácet odškodnění. To znamená z mého pohledu je kauza H-Systemu pro ministerstvo spravedlnosti tímto uzavřena," prohlásil Kněžínek.

Ohledně členů družstva Svatopluk, kterým po dostavění bytů v Horoměřicích svépomocí hrozí vystěhování, prý ministrovi není známo, že by některý z nich podal žádost o odškodnění. "A pokud by ji podal, nedovedu si představit, že by s ní uspěl," podotkl. "Je na nich, aby se dohodli s konkurzním správcem," doplnil. Svatopluk podal kvůli soudně nařízenému vystěhování ústavní stížnost.

Ministr připustil, že "soudní ping-pong" v kauze H-System, který celou kauzu protáhl, "opravdu nebyl úplně šťastný". Zákon o odpovědnosti státu za škodu umožňuje uplatnit regresní nárok vůči těm, kteří jsou původci škody, tedy případně i vůči soudcům. "Tady by ale všechny regresní nároky již byly promlčené," upozornil Kněžínek. Změna legislativy tak, aby soudy vyšších instancí musely v případě zrušeného rozsudku častěji rozhodovat samy a nevracet věc zpátky, není podle něj namístě, protože rozhodování je odpovědností soudců.

Zakladatel H-Systemu Petr Smetka byl v souvislosti s krachem firmy odsouzen za podvod, poškozování věřitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Ve vězení si odpykal 12 let ve vězení, na svobodu se dostal v říjnu 2016. Další postup Majáku se bude podle předsedkyně sdružení Jitky Drunecké týkat Smetkova majetku. "To znamená konkurz na pana Smetku, konkurz na H-System a podobně," řekla České televizi.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů.