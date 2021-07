Část D1 se na dva dny zcela uzavře. Objížďka pro kamiony bude dlouhá 130 kilometrů

Autobusový dopravce FlixBus začne od čtvrtka 8. července znovu jezdit z Česka do italských Benátek. Autobusy budou z Prahy vyrážet čtyřikrát týdně. V pátek o tom dopravce informoval v tiskové zprávě. Dopravu, kterou omezovala koronavirová krize, postupně obnovují i další dopravní firmy.

Zelené autobusy FlixBusu budou jezdit vždy od čtvrtka do neděle. Z pražské Florence budou vyrážet v 9:00 a v Benátkách jízdu zakončí ve 20:55. Na českém území budou zastavovat v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. V Rakousku pak v Linci, Salcburku a ve Villachu a v Itálii kromě Benátek ještě v Udine. Na italském území bude kapacita autobusu poloviční z důvodu tamních protipandemických opatření. Zpáteční spoj bude odjíždět vždy v 10:00 a do Prahy dorazí ve 22:15.

FlixBus už dříve obnovil další spoje do zahraničí i v rámci Česka. V posledních týdnech a měsících postupně obnovují spoje do zahraničí i ostatní dopravci. České dráhy nasazují více vlaků do Polska, Maďarska, Německa a na Slovensko, do provozu se navíc vrátí některé noční spoje. RegioJet jezdí několikrát denně do Vídně a také do Budapešti. V provozu jsou také spoje do Košic a Bratislavy. V létě navíc posílí vlakový spoj do Chorvatska. Leo Express jezdí na Slovensko a do Polska.