Část Česka zasáhne silný vítr, zní výstraha. Zajistěte okna, radí meteorologové

Meteorologové varují před silným větrem, který zasáhne část Moravy a Slezska. Výstraha platí od úterního večera do středečního večera, uvedl v úterý Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr může na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině, což je síla vichru.
Výstrahu vydali meteorologové pro Moravskoslezský a část Olomouckého kraje. Foukat bude také na jihu Moravy, zejména v oblasti Veselí nad Moravou a Uherského Brodu.
Silný jihovýchodní vítr bude nejčastěji dosahovat rychlosti mezi 55 a 70 kilometry v hodině.
ČHMÚ varuje, že vichr může způsobit komplikace v energetice, lesním hospodářství a v dopravě.
Hrozí úrazy uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany nebo skleníky.
Při pohybu venku a při řízení vozidel je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Meteorologové nedoporučují túry v hřebenových partiích hor.
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