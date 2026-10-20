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Domácí

Část Česka zasáhne silný vítr, zní výstraha. Zajistěte okna, radí meteorologové

ČTK
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Meteorologové varují před silným větrem, který zasáhne část Moravy a Slezska. Výstraha platí od úterního večera do středečního večera, uvedl v úterý Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr může na horách v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině, což je síla vichru.

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Východ území zasáhne večer silný vítr, ilustrační foto.Foto: Shutterstock – Antero Aaltonen
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Výstrahu vydali meteorologové pro Moravskoslezský a část Olomouckého kraje. Foukat bude také na jihu Moravy, zejména v oblasti Veselí nad Moravou a Uherského Brodu.

Silný jihovýchodní vítr bude nejčastěji dosahovat rychlosti mezi 55 a 70 kilometry v hodině.

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ČHMÚ varuje, že vichr může způsobit komplikace v energetice, lesním hospodářství a v dopravě.

Hrozí úrazy uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany nebo skleníky.

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Při pohybu venku a při řízení vozidel je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Meteorologové nedoporučují túry v hřebenových partiích hor.

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