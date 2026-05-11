Část Česka zasáhlo krupobití, hasiči měli napilno zvláště na Vysočině

Na Vysočině měli hasiči od dnešního odpoledne kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek.
Vyplývá to z webu hasičů. Ve Věchovně u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnici jich byla vrstva. Potvrdil to starosta Josef Pokorný (nestraník).
Na Vysočině zaznamenal Český hydrometeorologický ústav lokálně oblasti, kde spadlo i 40 až 50 milimetrů srážek, na facebooku uvedl, že to bylo v Novém Městě na Moravě a v okolí.
Hasiči zasahovali v Novém Městě na Moravě u deseti událostí, například odstraňovali nános větví pod mostem v Nečasově ulici, hlídali vodní tok, pročišťovali ucpané kanalizace a odčerpávali vodu ze zatopených prostor.
Vysočina patří mezi regiony, pro které platí od dnešních 13:00 výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Nejsilnější bouřky očekávali v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19:00. Na Vysočině by v bouřkách mohlo napadnout lokálně kolem 20 milimetrů vody, výjimečně až 40 milimetrů. Ve druhé polovině noci a k ránu by měly srážky ubývat.
Orbánův blok pominul. EU kývla na sankce proti násilným židovským osadníkům
Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Potvrdily to diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás.
Hrozí mu 12 let. Kdysi mocný šéf Zelenského kanceláře čelí obvinění z praní peněz
Ukrajinské úřady sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že jej podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva, uvedla ukrajinská média. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí obřího korupčního skandálu.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednal o společném vývoji a výrobě dronů
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě po jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým protějškem Mychajlem Fedorovem oznámil, že Německo a Ukrajina hodlají společně vyvíjet a vyrábět drony různých kategorií.
Riziko hantaviru v Česku je nízké, stát situaci sleduje, říká ministr Vojtěch
Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Vojtěch to v pondělí večer uvedl na síti X.
Přenos skončil Plíšková - Rybakinová 0:6, 2:6. Češka neměla proti světové dvojce nárok
Sledovali jsme online osmifinále tenisového turnaje v Římě mezi Karolínou Plíškovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Zápas vysílala živě stanice CANAL+ Sport 2.