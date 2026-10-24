Část Česka se musí připravit na silný vítr. Meteorologové vydali výstrahu

Na severu Čech a ve Slezsku bude v neděli foukat silný vítr, který zejména v tamních horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. V nižších a středních polohách bude foukat o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle něj v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území ČR, nejsilnější bude ale na severu a severovýchodě území. Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.
Tamní obyvatelům meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty. Lidé by současně měli podle nich dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení, na horách by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.
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