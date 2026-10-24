Přeskočit na obsah
Benative
24. 10. Nina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Část Česka se musí připravit na silný vítr. Meteorologové vydali výstrahu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na severu Čech a ve Slezsku bude v neděli foukat silný vítr, který zejména v tamních horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. V nižších a středních polohách bude foukat o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha / Ilustrační snímek / Vichřice / Silný vítr / Orkán / Smršť / Větrná smršť / Bouře / Počasí / Podzim
Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.Foto: Shutterstock
Reklama

Podle něj v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území ČR, nejsilnější bude ale na severu a severovýchodě území. Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.

Související

Tamní obyvatelům meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty. Lidé by současně měli podle nich dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení, na horách by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.

Mohlo by vás zajímat: Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Hašek vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi

Spotlight Aktuálně.cz - bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, 21. října 2026. | Video: Tým Spotlight
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans

Na řadě míst Francie začíná další vlna demonstrací, v Lyonu byla rozehnána

Na řadě míst Francie v sobotu dopoledne začala další vlna demonstrací. V Lyonu už policie jednu rozehnala, v Orléans, kde začíná také dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN), bude zase v noci platit částečný zákaz vycházení. Na udržení pořádku má být dnes podle agentury AFP a serveru listu Le Monde nasazeno na 70 tisíc policistů a četníků.

„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.

„Trapné a ubohé.“ Americký ministr se pustil do spojenců, ostré reakce přišly i z Česka

Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý víkend zkritizoval roli spojeneckých zemí ve válce v Afghánistánu. Podle něj se na bojových operacích aktivně podílely pořádně „tak jedna nebo dvě země“. Hegsethovo vyjádření odsoudily mimo jiné Velká Británie či Polsko. Ohradili se ovšem i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) či bývalá šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS).

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open

Siniaková kosí soupeřky, šanci nedala ani Boulterové. V Ósace si zahraje o titul

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po třech letech do finále turnaje WTA ve dvouhře a zahraje si o šestý singlový titul v kariéře. V semifinále v Ósace porazila Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:4. O titul se utká v neděli s Američankou Ashlyn Kruegerovou. Naopak Marie Bouzková do finále turnaje v Ning-po nepostoupila. V semifinále prohrála s Leylah Fernandezovou z Kanady 3:6 a 5:7.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama