Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.
Podle rejstříku politických stran a hnutí bylo SPDTO zaregistrováno 11. června. Rejstřík zatím neuvádí žádného člena vedení nového uskupení. Členy SPDTO nemohou být žádní současní členové SPD, protože podle zákona může být každý občan členem pouze jedné politické strany nebo hnutí.
Fiala v neděli nové hnutí označil za pojistku. "Má to být výrazem toho, že SPD se nevzdává, budeme pokračovat," řekl. Vyjádřil obavy z toho, že SPD čelí kriminalizaci se strany politické konkurence, a to kvůli obžalobě, které hnutí o Okamura čelí.
Státní zástupce podal na Okamuru a SPD obžalobu kvůli předvolebním plakátům z kampaně před loňskými krajskými a senátními volbami. Pro Okamuru navrhl podmíněný a peněžitý trest, pro SPD rovněž peněžitý trest.
Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku…" a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
Trestný čin podněcování k nenávisti spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.