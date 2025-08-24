Domácí

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Aktualizováno před 1 hodinou
Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Nové uskupení by mělo sloužit jako pojistka pro situaci, kdy by SPD čelila kriminalizaci, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News místopředseda SPD Radim Fiala.
Radim Fiala: "Má to být výrazem toho, že SPD se nevzdává, budeme pokračovat."
Radim Fiala: "Má to být výrazem toho, že SPD se nevzdává, budeme pokračovat." | Foto: Libor Fojtík/ HN

Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.

Podle rejstříku politických stran a hnutí bylo SPDTO zaregistrováno 11. června. Rejstřík zatím neuvádí žádného člena vedení nového uskupení. Členy SPDTO nemohou být žádní současní členové SPD, protože podle zákona může být každý občan členem pouze jedné politické strany nebo hnutí.

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

okamura

Fiala v neděli nové hnutí označil za pojistku. "Má to být výrazem toho, že SPD se nevzdává, budeme pokračovat," řekl. Vyjádřil obavy z toho, že SPD čelí kriminalizaci se strany politické konkurence, a to kvůli obžalobě, které hnutí o Okamura čelí.

Státní zástupce podal na Okamuru a SPD obžalobu kvůli předvolebním plakátům z kampaně před loňskými krajskými a senátními volbami. Pro Okamuru navrhl podmíněný a peněžitý trest, pro SPD rovněž peněžitý trest.

Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku…" a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".

Trestný čin podněcování k nenávisti spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

 
