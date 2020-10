Anatomie selhání. Jak se Česko dostalo od desítek případů denně k deseti tisícům?

Březen 1. března - testy v Česku odhalily první tři případy nákazy, všichni nakažení přicestovali z Itálie 12. března - počet nakažených překročil stovku, vláda vyhlašuje nouzový stav, zakazují se kulturní, sportovní, společenské či náboženské akce nad 30 lidí 14. března - zavírají se některé obchody a restaurace 16. března - uzavírají se hranice Česka, začíná platit omezení volného pohybu, výjimku mají cesty za rodinou, do práce a na nákup 19. března - vyhlášený zákaz vycházení bez ochrany obličeje 24. března - zákaz pobývat na veřejnosti ve více než dvou lidech 21. března - počet případů překročil tisícovku 22. března - v Česku zemřel první člověk nakažený koronavirem, 95letý muž trpěl řadou zdravotních problémů další dny měsíce

Duben 7. dubna - počet případů nákazy překročil 5000, vláda prodlužuje nouzový stav 8. dubna - hospitalizovaných lidí s covidem-19 bylo 422, což byl jarní rekord, počet zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100 10. dubna - počet zotavených přesáhl hranici 1000 21. dubna - počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl hranici 200 23. dubna - je možné znovu cestovat do zahraničí 28. dubna - nouzový stav opět prodloužen další dny měsíce

Květen 1. května - počet vyléčených překročil 5000 11. května - otevírají se nákupní centra a zahrádky restaurací 17. května - končí nouzový stav 19. května - počet lidí, kteří zemřeli s nákazou covidem-19, přesáhl hranici 300 25. května - otevírají se restaurace 31. května - poslední den, kdy je povinné nosit roušky další dny měsíce

5. červen 4 173 Testů 35 Prokázaných 60 V nemocnici 9 V těžkém stavu 0 Mrtví Po jednání vlády premiér Andrej Babiš ujišťuje, že je Česká republika připravena na případný opětovný nárůst případů nemocných s covidem-19. „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni. Vůbec nechápu, jaký plán po nás opozice chce. Když budeme mít pocit, že je nějaký zvýšený výskyt, tak samozřejmě budeme reagovat velice rychle, ale už to nikdy nebude plošné opatření,“

9. červenec 4 682 Testů 105 Prokázaných 72 V nemocnici 15 V těžkém stavu 1 Mrtví Zasedá Poslanecká sněmovna a věnuje se důkladně vyhodnocení toho, jak země zvládla první vlnu a jak je připravena na případnou druhou. Hned několik poslanců upozorňuje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na to, že země není připravena, a opakovaně ho vyzývají, aby situaci nepodcenil. Pokusili se i prosadit návrh, podle kterého by Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby nejpozději do konce července představila svou další strategii a zajistila dostatečnou kapacitu odběrných míst a testovacích laboratoří k vyšetření nákazy až na 30 tisíc testů. Návrh ale neprošel. Ze 145 poslanců bylo pro 68, což nestačilo pro schválení. Chyběly hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Samotný ministr Vojtěch v dlouhé debatě uznal, že ne všechno funguje, jak by mělo, ale podle něj jde spíše o výjimky. „To, že někdo čeká na výsledky testů několik dní, je samozřejmě špatně. Na druhou stranu, když jsem to prověřoval nějak systémově, tak toto skutečně nebylo pravidlem. To byly nějaké mediální případy, ty třešničky, které se takto vyjmou a ukážou v novinách, ale jinak skutečně toto pravidlem není. Takže v tomto směru skutečně ten systém funguje, určitě ne zcela ideálně, určitě je na čem ještě pracovat, bezesporu,“ Podle něho se ale země v přípravách „obrovsky posunula“ oproti březnu či dubnu. „V tomto směru se skutečně nemůže hovořit o tom, že by něco zásadně nefungovalo. Ano, jsou tam problémy, jsou problémy z hlediska organizace vyšetřování v některých krajích. Není to ale plošné a týká se to laboratoří a odběrných míst, budeme to řešit. Ale určitě se nedá říct en bloc, že by ten systém nefungoval,“ ujišťoval poslance.

11. července 2 321 Testů 53 Prokázaných 63 V nemocnici 14 V těžkém stavu 0 Mrtví Na party v pražském klubu Techtle Mechtle se covidem nakazilo téměř 200 lidí. Hygienici jednotlivé případy stopují dalších 14 dnů. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová účastníky původně kritizovala s tím, že měli mít roušky. Pak se ale opravila. Na bary se povinnost nevztahovala.

22. červenec 6 609 Testů 245 Prokázaných 75 V nemocnici 9 V těžkém stavu 1 Mrtví Premiér Andrej Babiš po jednání vlády slíbil problémy řešit a prohlašoval, že se nesmí stát, aby Česko mělo 2 tisíce nakažených za den. „Nelíbí se mi, jak se to teď vyvíjí. Budeme muset konat rychle. Nesmíme se dostat do situace jako v Izraeli, kde mají 2 tisíce nakažených denně,“ prohlásil Babiš a mluvil o tom, jak je důležité, aby stát budoval vlastní kapacity laboratoří i vlastní kapacity odběrových míst. „Aby skutečně tu chytrou karanténu realizoval, abychom vlastně i vychytali ty problémy, které jsou dnes na stole,“ řekl.

27. červenec 6 527 Testů 194 Prokázaných 108 V nemocnici 17 V těžkém stavu 1 Mrtví Premiér Andrej Babiš na první náznaky nedobrého trendu reagoval tím, že vytvořil Radu vlády pro zdravotní riziko, do jejíhož čela se postavil. Velkou odpovědnost převzali také dva členové vlády, místopředsedy rady se stal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Hlásím se ke své odpovědnosti, prohlásil Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády, na kterém rada vznikla. Avizoval přitom, že tato rada bude mít na starosti vše, co se týká vládní připravenosti na boj proti epidemii koronaviru. „Všechno,“ odpověděl Babiš na dotaz, co všechno bude mít tento poradní orgán vlády na starosti. „Všechno, co se týká chytré karantény. Odběrná místa, laboratoře, technologie, teď jsem o tom mluvil, ano. To znamená propojování, výměna informací. Takže všechno budeme řešit,“ pokračoval. Žádná větší opatření ale přijatá nebyla, byť už Vojtěch upozorňoval, že by například ve vnitřních prostorách byly roušky dobré. „Dokážu si představit, že v některých veřejných prostorách, kde je zejména uvnitř větší počet lidí, tak tam potenciál pro rozšíření povinnosti roušek existuje. Rouška je úplně základ nějaké ochrany před komunitním šířením. Lidé by neměli podceňovat to, že virus je stále velmi infekční. To vidíme ostatně na číslech,“ uvedl Vojtěch a odkázal na známý případ nočního klubu Techtle Mechtle, kde jedna dívka nakazila více jak sto hostů.

30. červenec 7 610 Testů 253 Prokázaných 118 V nemocnici 20 V těžkém stavu 1 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uspořádal velkou tiskovou konferenci, na které představil národní strategii testování na nemoc covid-19. Vystupoval velmi optimisticky a odmítal většinu kritických připomínek a informací. „Česká republika má jasnou strategii, jak bude přistupovat k testování, jak budou rozloženy a řízeny testovací kapacity, jak by měl fungovat proces od odběru vzorku po sdělení výsledku, koho budeme testovat,“ řekl mimo jiné a ujišťoval, že celý systém bude fungovat čím dál lépe. „Už se nesmí stát, že ve chvíli, kdy krajská hygienická stanice vytrasuje velký počet kontaktů, kteří jsou indikovaní k testu, nebudou připraveny odběrové kapacity. Bude jasně stanovená síť odběrových míst, která budou fungovat každý den a občané budou jasně vědět, kam jít,“ avizoval Vojtěch a sliboval, že počet testovaných se bude výrazně zvyšovat.

1. srpen 4 701 Testů 123 Prokázaných 116 V nemocnici 19 V těžkém stavu 2 Mrtví Premiér Andrej Babiš na sociálních sítích oznamuje, že odjíždí na dovolenou do Řecka. Podle něj mu „kolegové říkají, že už je nesnesitelný a má vypadnout“. Čau lidi. Koukám do křišťálové koule a vidím, že musím na dovolenou. Všichni kolegové říkají, že už jsem nesnesitelný a mám vypadnout. Nevím, jak na to přišli. Tak jedu 😜 Tady poslední hlášení. A ta koule je z Moseru 👍 https://t.co/AYezLUQWNp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 1, 2020 Některým opozičním politikům se odpočinek předsedy vlády nelíbil a argumentují tím, že by měl raději pracovat. Počet nakažených koronavirem roste v Česku rychleji, než v okolních zemích. Premiér, který se postavil do čela supervize nad “chytrou karanténou” by v takové situaci ze země odjíždět neměl. Dovolenou přeji každému, ale tohle by měla být samozřejmá reakce odpovědného politika. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 30, 2020 Vicepremiér Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo není ze znovu rostoucích čísel až tak zneklidněný. „V březnu bylo šíření plošné, teď zatím plošné šíření nemáme,“ uvádí. „Dokud se neobjeví vakcína, žijeme s tygrem v kleci. Podzim nemusí být jednoduchý,“ varuje ovšem. Hamáček varuje před podzimem: Bez vakcíny žijeme s tygrem v kleci

2. srpna 2 647 Testů 101 Prokázaných 110 V nemocnici 19 V těžkém stavu 2 Mrtví Pražská městská policie na svém webu zveřejňuje příběh strážníka. Popsal hledání pomoci pro syna, který měl podezření, že se nakazil covidem. U lékařů ani hygieny se ovšem pomoci nedočkal. Když si nakonec sám zajistil komerční testy, zjistil, že část jeho rodiny je již nakažená. Ministerstvo i hygiena to ale označily za dílčí pochybení, nikoliv systémové selhání. Koronavirus v rodině pražského strážníka špatně zhodnotili lékaři, píše ministerstvo

3. srpna 7 719 Testů 208 Prokázaných 114 V nemocnici 16 V těžkém stavu 2 Mrtví V prezentaci Ústavu zdravotnických informací určené vládě je uvedeno číslo reprodukční číslo viru v hodnotě 1,26. To značí nebezpečný nárůst počtu nakažených. Prezentace

17. srpen 7 192 Testů 191 Prokázaných 115 V nemocnici 28 V těžkém stavu 4 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) po jednání Rady pro zdravotní rizika, které předsedá premiér, avizuje, že od 1. září zavede povinné nošení roušek v MHD a vnitřních prostorách. Opatření má bránit šíření viru po zahájení školního roku, který s sebou přináší častější kontakty mezi lidmi i cestování. „Rozhodli jsme se, že od 1. 9. 2020 zavádíme povinnost plošného nošení roušek ve všech prostředcích veřejné dopravy v České republice, včetně meziměstských spojů,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Stejně tak bude povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, jako jsou obchody, obchodní centra, pošty, úřady. A na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Taktéž to bude platit pro společné vnitřní prostory škol, nikoli v rámci jednotlivých tříd,“ dodal s tím, že pro kanceláře, restaurace či provozovny se zaměstnanci to platit nebude. Přes všechna ujištění premiéra a ministra zdravotnictví, jak jsou hygienické stanice připraveny, popisuje skutečný stav jedna z pracovnic, Alena Olexová. „Pracujeme už měsíce v šíleném nasazení, všechno to trvá už strašně dlouho, samozřejmě děláme přesčasy, ale už nechceme peníze za přesčasy. Nechceme ty přesčasy dělat, už nemůžeme,“ svěřila se deníku Právo a popsala, jak ženy doma od svých manželů slyší, že jim naposledy uvařily před dvěma měsíci. Zároveň popisovala, jak je jich málo a jak lidé po nich chtějí doporučení na testování, přestože by toto měli vydávat praktičtí lékaři. Hygienička: Lidé se někdy zlobí, ale my jedeme nadoraz

19. srpen 7 546 Testů 313 Prokázaných 110 V nemocnici 25 V těžkém stavu 3 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznamuje, že od 1. září pod hrozbou až třímilionové pokuty nařizuje nosit roušky ve všech vnitřních prostorách v Česku. „Budou to všechny prodejny, obchodní centra, úřady, restaurace, pošty, kadeřnictví, pedikúra a manikúra. Také kostely, divadla, kina a MHD včetně taxislužby,“ oznámil Vojtěch. „Povinnost nošení roušek je naprostým standardem v zahraničí, Česká republika je v tomto směru anomálií,“ dodává Vojtěch. A přidává varování: „Podzim pravděpodobně nebude snadný. Nemoc se bude šířit kvůli sociální interakci mezi lidmi, riziko přenosu bude mnohem vyšší než přes léto,“ varoval ministr. Premiér Andrej Babiš ve stejný den oznamuje, že o tom nevěděl a povinnost nosit roušky uvnitř se mu nelíbí. „Vůbec se mi to nelíbí. Proto jsem si pozval pana ministra a celý tým, který o tom rozhoduje,“ říká mimo jiné. S tím, že za správné považuje, aby roušky byly povinné ve veřejné dopravě, sociálních zařízeních či nemocnicích.

20. srpen 8 218 Testů 246 Nově prokázaných 117 V nemocnici 24 V těžkém stavu 3 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na tiskové konferenci oznamuje, že v restauracích, nákupních centrech či školách se roušky nakonec nosit nebudou. Činí tak po schůzce s premiérem. „Vyjímáme komerční prostory a školská zařízení. Vnímáme veřejnou debatu, podněty občanů, nejsme hluší a slepí,“ odvolává avizovaná opatření následně ministr.

21. srpen 9 682 Testů 504 Prokázaných 119 V nemocnici 23 V těžkém stavu 3 Mrtví Předseda opoziční ODS Petr Fiala označuje opatření zavádějící nošení roušek za zbytečná a kritizuje vládu za matení lidí. „Ta opatření týkající se plošného nošení roušek jsou nelogická a nedá se v podstatě rozumět tomu, koho to má chránit a koho ne. Objevuje se nová věc, která v první vlně koronaviru úplně neplatila – vládní opatření se zdají jako úplně zbytečná. Ozývají se odborníci, ozývají se epidemiologové, kteří nechápou, proč se znovu plošně zavádí nošení roušek,“ tvrdí Fiala v rozhovoru pro server Forum24 Petr Fiala: To, co předvádí vláda, je matení lidí. Opatření jsou nesmyslná a zbytečná Poprvé se stalo, že počet nakažených překročil za jeden den hranici 500 lidí. Dosavadní vrchol byl 27. března, kdy to bylo 377 lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale tvrdí, že vir zeslábl. „Situace je dnes jiná, než byla za první vlny na jaře. Tehdy jsme měli, myslím, asi 400 lidí v nemocnicích, dnes jich máme 110. Vir byl agresivnější a nikdo pořádně neví proč,“ komentuje to Babiš. Zároveň odmítá, že by nefungovala chytrá karanténa. „Není to pravda. Neříkejte to. Chytrá karanténa funguje. Trasuje se. Funguje a neustále se vylepšuje,“ tvrdí.

22. srpen 5 113 Testů 234 Prokázaných 119 V nemocnici 26 V těžkém stavu 0 Mrtví Premiér Babiš označil rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha znovu zavádějící nošení roušek v rozhovoru pro Právo za zbytečné. Za případné následky přijal osobní odpovědnost. „V minulosti jsme do toho epidemiologům zásadním způsobem nemluvili. Ale jsme ve fázi, kdy musíme ochránit lidi a současně udělat maximum pro návrat do normální situace. Nechceme paralyzovat společenský, kulturní, sportovní a ekonomický život,“ uvedl. Babiš: Žádný chaos není. Lidé jsou už z roušek otrávení V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes ze svého svěřenského fondu Andrej Babiš zároveň prohlašuje, že virus slábne a opatření jsou více podřízena ekonomickému pohledu, a ne jen názorům epidemiologů. „V porovnání s ostatními zeměmi jsme nejvíce svobodní, co se roušek týče. Naší prioritou je ochránit zdraví lidí, ale zároveň totálně nezničit společenský, kulturní i sportovní život. Musíme vnímat i realitu, že vir se mění a dnes je slabší, než byl na jaře. Takže opatření, která byla učiněna, jsou dostatečná a dobrá. Už to není jako na jaře, kdy jsme udělali vše, co epidemiologové řekli. Při rozvolňování jsme si pak dovolili mít jiné názory, koukat na to víc z ekonomického pohledu a tak je to i dneska,“ uvedl Babiš.

24. srpen 7396 Testů 259 Nově prokázaných 125 V nemocnici 31 V těžkém stavu 1 Mrtví V Česku je podle týmu chytré karantény 106 ohnisek covidu-19. Lidé se nejčastěji nakazí v rodině, nákazu si přinesou například z dětského tábora, večírku, ale i chmelové brigády. V poslední době souvisí případy také s fotbalovými kluby nebo svatbami. Stále se vyskytují také ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb. „Pokud se mladí lidé jdou bavit, měli by myslet na to, že oni sice nákazu pravděpodobně zvládnou jen s mírnými příznaky, mohou mít ale v okolí někoho, kdo třeba pracuje ve zdravotnickém zařízení nebo jako policista či voják,“ dodala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

28. srpen 10 790 Testů 485 Nově prokázaných 158 V nemocnici 37 V těžkém stavu 0 Mrtví Zdeňka Jágrová, ředitelka pražské hygieny, přiznává, že Praha nedokáže asi u 25 či 30 procent nakažených určit zdroj nákazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) to potvrzuje. Zároveň v Praze i jinde odmítá zavedení razantnějších opatření. „Já pevně věřím tomu, že nikdo nechce, abychom tady museli dělat nějaká razantnější opatření, uzavírání podniků, uzavírání klubů, a že budou lidé alespoň takto bazálně zodpovědní. Jinak tady neomezujeme jakkoliv život, ani v Praze, ani v ČR,“ uvedl Vojtěch s tím, že vše je na individuální zodpovědnosti lidí.

1. září 11 125 Testů 499 Prokázaných 172 V nemocnici 40 V těžkém stavu 1 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) společně s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou novinářům představuje druhou verzi aplikace eRouška. První verze, která měla podle politiků zásadně pomoci v boji proti koronaviru, se ukázala jako málo účinná. Rážová se následně účastní dvouhodinového jednání s premiérem Babišem i ministrem Vojtěchem. „Paní hlavní hygienička Rážová – seděli jsme tady dnes asi dvě hodiny, celý tým i ministr zdravotnictví tady byl. Není to tak, jak to bylo interpretováno,“ odmítal Babiš ve 20 minutách Radiožurnálu pochybnosti, zda je stát připraven na možné další zhoršení situace. Změny vládních nařízení nesouvisí s připraveností státu, ale s různými názory epidemiologů, vysvětluje Andrej Babiš

2. září 11 789 Testů 645 Prokázaných 177 V nemocnici 40 V těžkém stavu 0 Mrtví Hlavní hygieničce Jarmile Rážové testy odhalily koronavirus. Ministr Vojtěch i další zaměstnanci ministerstva zdravotnictví míří do karantény. Premiér Babiš izolaci odmítl. „Já nosím téměř všude respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno, byly tam vysoké stropy,“ uvedl premiér. Dále uvedl, že je v místnosti až čtyřmetrový rozestup mezi řadou stolů, u kterých sedí zástupci Úřadu vlády a ostatní. „Na základě toho paní Jágrová (ředitelka pražské hygienické stanice – pozn. red.) říká, že nemusíme do karantény jít, nemáme žádné rozhodnutí hygieny, že bychom se měli omezovat,“ dodal Babiš s tím, že svůj program nemění. 14 dnů před krajskými volbami vrcholí horká fáze volební kampaně. Vojtěch jde do karantény, Babiš to odmítl. Seděl jsem dál a větralo se, tvrdí premiér

3. září 11 573 Testů 676 Prokázaných 190 V nemocnici 44 V těžkém stavu 3 Mrtví Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula prohlašuje, že situace je pod kontrolou. „Zatím nejsou nárůsty exponenciální a dají se odhadovat, jsou téměř lineární. Denní procento nárůstu je někde kolem 1,8 procenta. Situace je pod kontrolou a logicky stále musíme kritické případy trasovat, aby nedošlo k tomu, že se ten vývoj zvedne do exponenciální křivky,“ uvedl Prymula v Lidových novinách. Odmítl také prohlášení hlavní hygieničky Jarmily Rážové, že systém trasování nemocných je nastaven maximálně na 400 případů. „To se podle mě týkalo původní koncepce. V tuhle chvíli se ale školí medici a systém bude výrazně a průběžně posilován. Nicméně samotný systém je dobře nastaven, ale dochází tam k určitým problémům.“ A za chybu označil to, že právě chybí lidé a roli hraje „faktor lidské lenosti“. Upozorňoval na šíření viru na školách. Prymula: Koronavirus je v Česku zatím pod kontrolou, musíme se ale obávat šíření viru ve školách

4. září 13 610 Testů 797 Prokázaných 197 V nemocnici 50 V těžkém stavu 3 Mrtví Pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová přiznává, že její podřízení nejsou schopni trasovat mnoho lidí, s nimiž se nakažení setkali. „My se velmi omlouváme, ale nejsme prostě schopni to zvládat,“ řekla Jágrová s tím, že na jednoho nakaženého je i třicet kontaktů. Její podřízení prý tak musí obvolávat desítky tisíc lidí. „Mají vyčerpané všechny přesčasové hodiny, všechno, co šlo. Bohužel světlo na konci tunelu není velké,“ posteskla si epidemioložka. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) tvrdí, že se na zlepšení pracuje. S hygienami, které nestíhají, je prý ministerstvo v kontaktu. „Děláme maximum pro personální i technické posílení kapacit hygienických stanic. Krajské hygienické stanice posilujeme novými zaměstnanci i externími zdroji. Hygienikům pomáhají medici lékařských fakult, armádní medici a budou také další posily z řad nelékařských zdravotnických pracovníků. Nyní jsme spustili linku 1221, která hygienikům uleví od obecných dotazů,“ uvedl ministr. Situace je opravdu tristní, trasování nakažených nestíháme, přiznala Jágrová

8. září 16 095 Testů 1 161 Prokázaných 244 V nemocnici 57 V těžkém stavu 5 Mrtví Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před situací v Česku. Podle Babiše jsme na tom velmi dobře. „Situace v České republice je nyní znepokojivá. Data ukazují zvýšenou a rostoucí úroveň šíření infekce napříč mnoha kraji a okresy,“ uvedla WHO. Zároveň varovala, že kvalitně fungující trasování nakažených je zásadní součástí boje proti viru. „Také lidé bez příznaků nemoci mohou přenášet virus. I když se jedinec stává nakažlivějším, jakmile se u něj projeví symptomy, všichni nakažení mají schopnost přenášet tuto infekci. Toto je důvodem, proč je tak důležité všechny pozitivní a jejich blízké kontakty včas diagnostikovat/identifikovat, izolovat a poskytnout jim zdravotní péči, pokud ji potřebují. Tato opatření přerušují řetězce přenosu covidu-19 a jsou jediným nástrojem, který máme, abychom se vyhnuli závažnému narušení běžného života a ekonomiky, jaké jsme zažili letos na jaře. Bez kontroly šíření nemoci není možný bezpečný návrat do zaměstnání a škol ani není možné efektivně chránit zranitelné osoby mezi námi,“ varovali experti. Babiš se proti kritice tvrdě ohrazuje. „Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře,“ uvedl Andrej Babiš. Čtu, co teď vydala @WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře. pic.twitter.com/ygcoY6nEfe — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 8, 2020

9. září 15 474 Testů 1 158 Prokázaných 249 V nemocnici 64 V těžkém stavu 3 Mrtví Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nabízí k trasování dát k dispozici policisty. Premiér Andrej Babiš (ANO) to ale odmítá. Podle něj hygienici svou roli zvládají. K aktuální debatě o trasování - pokud by bylo třeba dále posilovat kapacity hygienické služby, nabízíme po dohodě s @jan_svejdar příslušníky @PolicieCZ — Jan Hamáček (@jhamacek) September 8, 2020 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se ale s premiérem Babišem shodli, že to není třeba. „Já jsem poděkoval panu vicepremiérovi Hamáčkovi za nabídku, v tuto chvíli jsme se rozhodli, že tu situaci budeme řešit skrze kapacity studentů zdravotnických oborů,“ řekl Vojtěch. Premiér odmítá zřízení krizového štábu. Podle něj to není třeba. „Prosím vás, debata o krizovém štábu nebyla a není ani důvodná. Krizový štáb byl rozpuštěn a není důvod, aby byl aktivován. My máme Radu pro zdravotní hrozby, tam je jak pan Hamáček, tak pan Vojtěch i pan Metnar. Takže tam není důvod a ani to nebylo na stole,‟ řekl. Andrej Babiš v ČT zdůrazňuje, že nechystá žádná opatření, která by měla dopad na ekonomiku ‒ například zavírání obchodů či restaurací, jako tomu bylo na jaře. „My si to nemůžeme dovolit,‟ říká Babiš.

10. září 16 298 Testů 1 382 Prokázaných 264 V nemocnici 65 V těžkém stavu 5 Mrtví Začíná platit nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je nutné nosit roušky. „Situace se zhoršuje, to je jasný fakt. Zavedení roušek ve vnitřních prostorech je to nejmenší, co teď můžeme udělat z hlediska prevence a šíření viru,‟ prohlásil Adam Vojtěch. Počet nakažených za jeden den překročil tisícovku, raketově přibývá škol, ve kterých se vir objevil. Začaly se tvořit fronty, protože lidí, kteří mají zájem se nechat otestovat, je stále větší množství.

12. září 13 057 Testů 1 537 Prokázaných 305 V nemocnici 70 V těžkém stavu 6 Mrtví Ředitel jedné z největší českých nemocnic Motol Miloslav Ludvík tvrdí, že osobně je proti rouškám a situaci v nemocnicích nepovažuje za vážnou. Ludvík zároveň kandiduje do Senátu s podporou ČSSD a ANO. „Hospitalizovaných v Praze není ani šest desítek lidí, zátěž zdravotnického systému je minimální… Nechci zpochybňovat vládní politiku, ale já se přiznám, že nejsem příznivec nošení rouček,‟ řekl Ludvík 12. září Právu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v Událostech komentářích přiznal, že tak masivní nárůst nakažených nečekal. „To, že jsme očekávali, že může dojít k nárůstu po prázdninách, je pravda. Ale faktem je, že jsme asi úplně nikdo nečekal, že to bude takto rychle a že ten nárůst bude během 14 dnů takto masivní," řekl v den, kdy bylo 305 hospitalizovaných a přes 70 v těžkém stavu

14. září 17 493 Testů 1 028 Prokázaných 333 V nemocnici 78 V těžkém stavu 6 Mrtví Na tiskové konferenci po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika premiér mluví o nutnosti snížit počet nakažených. Kapacity nemocnic podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) mají velkou rezervu. „Kapacity v nemocnicích v tuto chvíli mají stále velkou rezervu, jsou dostačující pro aktuální vývoj nákazy nemocí covid-19 v České republice a nemocnice jsou připraveny zvládnout násobně vyšší počty hospitalizovaných pacientů i s těžkým průběhem, než je ten aktuální počet,‟ prohlašuje Vojtěch a věří, že se počet nakažených začne snižovat. „Doufejme, že opatření, která zavádíme, zejména povinnost nošení roušek, případně uzavírání nočních barů a podobně, povedou, řekněme, k oploštění té epidemiologické křivky tak, aby nedocházelo k nějaké zásadní eskalaci,‟ doufal.

16. září 20 460 Testů 2 133 Prokázaných 413 V nemocnici 91 V těžkém stavu 7 Mrtví Opoziční poslanci neprosadili ve sněmovně kritiku Babiše a Vojtěcha za jejich přístup k opatřením na zamezení šíření koronaviru ani apel, aby vláda zřídila Ústřední krizový štáb. Andrej Babiš na zasedání nebyl. Ministr Vojtěch však přiznal vážnost situace. „Situace není určitě dobrá, to je nesporný fakt, není třeba to zakrývat, počet pozitivních je velmi výrazný a bude narůstat,‟ prohlásil. Kritice poslanců se bránil a tvrdil, že on a jeho spolupracovníci udělali v minulých měsících mnoho práce. „Nemůžu souhlasit s tím, že bychom nic nedělali, že bychom se skutečně dívali do zdi a čekali, co přijde. Naopak my jsme se od začátku léta velmi připravovali na aktuální situaci,‟ řekl. „Funguje chytrá karanténa. Není pravda, že nefunguje, dnes jsme schopni i v rámci jednotlivých krajských hygienických stanic vypomoci těm hygienickým stanicím, které mají problémy. Věřím, že se situace zlepší,‟ byla jeho poslední slova při vystoupení. Aniž to kdokoliv tušil, byla to jeho vůbec poslední slova v parlamentu ve funkci ministra. V tento den bylo v nemocnicích 413 lidí s covidem v lehčím stavu a 91 v těžkém.

17. září 23 428 Testů 3 125 Prokázaných 480 V nemocnici 93 V těžkém stavu 7 Mrtví Andrej Babiš (ANO) dorazil na interpelace do sněmovny. Premiér opozici doporučuje, aby neřešila epidemii covidu-19, ale raději schválila zahrádkářský zákon „Já bych doporučil velice jednoduchou věc. Víte, my důchodci, kdysi jsme chodili do zahrad, ne do řetězců. Tak zkuste už tady konečně schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále covid-19. Už jste na tom strávili asi 15 hodin,“ doporučil Babiš v reakci na interpelaci Moniky Jarošové (SPD), které vadily vysoké ceny v obchodech. Video: Neřešte covid, obořil se Babiš na poslance a začal mluvit o zahradničení Asociace krajů vyzvala ve čtvrtek na jednání se zástupci vlády k obnovení Ústředního krizového štábu kvůli koronaviru. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to ale není na stole. ČSSD na tom, že ministr vnitra Hamáček na jaře krizový štáb „v červeném svetru‟ vedl, postavila kampaň do říjnových krajských voleb. Babiš ale odmítá, že by to jeho zamítavé stanovisko ovlivňovalo.

18. září 21 570 Testů 2 108 Prokázaných 561 V nemocnici 94 V těžkém stavu 12 Mrtví Stát zpřísnil opatření, všichni učitelé a studenti druhého stupně škol přes střední školy a vysoké musí mít během výuky na ústech roušky. Hospody a kluby musely zavřít nejpozději o půlnoci a otevřít nejdříve v šest ráno.

20. září 10 179 Testů 985 Prokázaných 535 V nemocnici 110 V těžkém stavu 6 Mrtví V pořadu Otázky Václava Moravce zveřejňuje ČT volební průzkum. Podle agentury Kantar CZ klesla podpora hnutí ANO premiéra Andreje Babiše oproti červnu o 4,5 procentního bodu. PR tým hnutí řeší, co s tím. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy přišlo hnutí ANO od června o voliče pocházející zejména ze střední generace a spíš s vyšším a středním vzděláním. Jako důvody změny názoru na hnutí ANO uvádějí buď obecnou ztrátu důvěry v něj, příliš velké zadlužení, ke kterému přistoupila vláda pod vedením hnutí, nebo příliš častá a chaotická opatření v boji proti koronaviru Kantar pro ČT: Podpora ANO klesla, komunisté ani lidovci by do sněmovny neprošli

21. září 19 405 Testů 1 476 Prokázaných 581 V nemocnici 115 V těžkém stavu 15 Mrtví Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) překvapivě rezignoval. O několik hodin později jej nahrazuje dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula. Vojtěch v rezignačním projevu řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie koronaviru. „Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je neumožňuje dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se zdravotnictví posunulo dopředu. Funkci ministra zdravotnictví jsem dělal srdcem a ze všech sil,“ prohlásil Vojtěch. Premiér Andrej Babiš mu poděkoval na Twitteru. Podle něj Vojtěch odešel, protože byl znechucený politikou a médii. Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 21, 2020 Andrej Babiš souhlasí se vznikem Ústředního krizového štábu, přestože dříve ho několikrát rezolutně odmítl. Požadovali ho sociální demokraté, hejtmani i část opozice. V jeho čele stane ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Předtím boj proti epidemii koordinovala jen ústřední zdravotnická komise vedená Babišem. „Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlačili na aktivaci krizového štábu,“ řekl Babiš serveru Denik.cz. Dnes jsme se s premiérem @AndrejBabis dohodli na obnovení činnosti ústředního krizového štábu od pondělí. Návrh projedná vláda na svém jednání. — Jan Hamáček (@jhamacek) September 18, 2020

23. září 22 373 Testů 2 307 Prokázaných 670 V nemocnici 131 V těžkém stavu 21 Mrtví Ministr zdravotnictví Roman Prymula na neveřejném zasedání zdravotnického výboru upozorňuje, že kdyby přibývalo nových případů covidu-19 několik týdnů stejně jako nyní, bude problém s nedostatkem lůžek s ventilátory. Ventilátory CoroVent, které na jaře narychlo vyvinuli čeští vědci a na jejichž výrobu se složilo na 8 tisíc Čechů, zůstávají ve skladu. Ministerstvo o ně zájem nejeví.

25. září 23 124 Testů 2 847 Prokázaných 809 V nemocnici 168 V těžkém stavu 10 Mrtví Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula přidává první zprávu na sociální síť Twitter. Apeluje na lidi, aby o prodlouženém víkendu zůstali doma. Po čtyřech dnech ve funkci píše svou první zprávu na Twitter, který se stává jeho hlavním komunikačním kanálem s veřejností. „Chci požádat všechny naše spoluobčany, aby využili deštivého prodlouženého víkendu k tomu, aby zůstali doma. Četli si knížky, dívali se na filmy a užívali si rodinu,“ napsal ve své vůbec první zprávě na Twitteru. V dalších dnech mnohokrát apeluje v podobném duchu na veřejnost a často si stěžuje, že to nestačí. „Myslel jsem, že začneme mírnějšími opatřeními a pak, pokud to bude situace vyžadovat, přidáme opatření tvrdší. Musím se za to omluvit, protože situace, která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit,“ přiznal. Premiér Andrej Babiš (ANO) nepřišel na tiskovou konferenci po jednání vlády. Novináři se ho tak nemohli ptát na postup vlády.

30. září 21 080 Testů 2 926 Prokázaných 1 028 V nemocnici 198 V těžkém stavu 15 Mrtví Vláda rozhodla o vyhlášení druhého nouzového stavu na 30 dnů. Omezila výuku na středních školách a učitelům poslala respirátory. Premiér Andrej Babiš (ANO) opět nepřišel na tiskovou konferenci po jednání vlády. „Já jsem požádal o vyhlášení nouzového stavu z řady důvodů. Současná epidemiologická situace se nevyvíjí úplně dobře. Česká republika patří v podstatě mezi země, kde ten vývoj v poslední době zaznamenal nejprudších nárůst,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Babiš ve sněmovně prohlásil, že nechce znovu vše uzavřít. Podle něj se křivku nárůstu nakažených podaří zploštit bez toho. „My samozřejmě nechceme dělat opatření jak v březnu, s obrovským dopadem do naší ekonomiky, do podnikání, do života našich občanů, ale v těchto chvílích samozřejmě potřebujeme hlavně spolupráci všech. To znamená kraje, obce, vláda a doufejme, že i opozice, nám pomůžou přesvědčit lidi, aby ta opatření dodržovali, protože to je v zájmu nás všech. Jsem přesvědčen, že tuto krizi společně zvládneme, že se nám podaří zploštit tu křivku nárůstu epidemie bez toho, abychom dělali ta opatření jako během jara,“ uvedl premiér Babiš. Podle průzkumu CVVM v Česku výrazně ubylo lidí, kteří věří v účinnost opatření proti koronaviru. Ještě v červnu byla účinná podle 86 procent lidí, v červenci podle 61 procent, v září už důvěra v účinnost opatření klesla pod polovinu na 48 procent. „V hodnocení (ne)srozumitelnosti zavádění opatření byla veřejnost rozdělena téměř půl na půl. Jen o několik málo procent převažuje názor, že opatření jsou srozumitelná,“ uvedlo CVVM. Srozumitelná jsou opatření podle 52 procent lidí, nesrozumitelná podle 46 procent.

2. říjen 23 630 Testů 3 794 Prokázaných 1 198 V nemocnici 245 V těžkém stavu 21 Mrtví Začínají krajské a senátní volby. Koaliční ANO i ČSSD v generálce na parlamentní volby za rok mají ambici uspět. Vládní politici mluví o tom, jak věří ve zlepšení situace a výrazné omezení pohybu lidí nebo činnost podniků a firem nepovažují za nutné. Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé kritizoval dřívější činnost ministerstva zdravotnictví. „Od 10. září jsem velmi obezřetný, pokud jde o informace, data a předpovědi ministerstva zdravotnictví, protože v minulosti jsem s nimi neměl vždy dobré zkušenosti,“ řekl Babiš Právu 2. října. Prymulovi prý kladl na srdce, aby se nenechal uchlácholit informacemi od různých koordinátorů. Nevysvětlil ale, co přesně myslí. „Pražská hygiena je poddimenzovaná, ale byl jsem ubezpečen, že se skluzy snižují. Začalo fungovat i sebereportování, takže doufám, že se během několika málo dní situace zlepší,“ uvedl Andrej Babiš. Optimistický byl také Roman Prymula. „Musíme přijmout opatření na dva týdny a pokusit se srazit vysoká čísla nakažených co nejníž. Poté by se přijala už pouze podstatně mírnější, udržovací opatření,“ řekl Prymula. Jen ne Švédsko na divoko. Za čekání na volby by se vir premiérovi krutě pomstil Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznamuje, že policisté pomohou hygienickým stanicím. Jeho stejnou předchozí nabídku premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl 9. září s tím, že hygienici trasování nakažených zvládají.

3. říjen 7 766 Testů 2 555 Nově prokázaných 1 242 V nemocnici 265 V těžkém stavu 32 Mrtví Skončily krajské a senátní volby. V krajských volbách dali voliči nejvíce hlasů hnutí ANO Andreje Babiše, to ale doteď získalo jen 3 hejtmany. V mnohých krajích se ostatní strany spojují proti Babišovi. Hnutí propadlo i v senátních volbách. Získalo jediného senátora. Přehledně: V Karlovarském kraji hraje klíčovou roli hnutí s pouhými čtyřmi mandáty Analýza: Starostové dominovali, vládní strany propadly. ODS chce dál post šéfa Senátu

4. říjen 7 766 Testů 1 840 Prokázaných 1 242 V nemocnici 265 V těžkém stavu 32 Mrtví Zubař Roman Šmucler, kardiochirurg Jan Pirk nebo psychiatr Radkin Honzák v otevřeném dopise apelují na vládu, aby nedělala drastická opatření proti šíření viru. Dle nich ohrožují lidi více než nemoc samotná. Experti – epidemiologové, virologové či pracovníci jednotek intenzivní péče – se od jejich apelu distancují a dávají najevo zděšení. Názor přesto na sociálních sítí šíří desítky tisíc lidí, kteří ho používají jako argument proti dodržování opatření. "Nezodpovědný, odborně neobhajitelný." Ptali jsme se lékařů na dopis Pirka a Šmuclera

5. říjen 17 716 Testů 3 118 Prokázaných 1 387 V nemocnici 326 V těžkém stavu 27 Mrtví Premiér Andrej Babiš (ANO) nepřišel na tiskovou konferenci po jednání vlády. Stejně jako předtím 25. září a 30. září. Novináři ho tak nemohou konfrontovat s dotazy ohledně postupu vlády. Až do odvolání začínají platit mimořádná opatření, která ale výrazněji nemění ta už dříve vyhlášená.

6. říjen 22 986 Testů 4 460 Prokázaných 1 563 V nemocnici 354 V těžkém stavu 30 Mrtví Lékaři a sestry, kteří se přímo starají o pacienty nakažené koronavirem, zveřejnili otevřený dopis, v němž mimo jiné apelují na vládu, aby se nerozhodovala podle marketingových poradců.

7. říjen 23 964 Testů 5 339 Prokázaných 1 741 V nemocnici 366 V těžkém stavu 46 Mrtví Itálie zařadila Českou republiku mezi rizikové země. Je tam možné cestovat pouze s negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Stalo se tak půl roku potom, co Babiš oznámil, že za všechno mohou právě Italové. „Itálie zkrátka tenhle problém nezvládla a šíří tuto nákazu v Evropě,“ pravil premiér pro televizi Nova 1. března, když média plnily obrazy lidí umírajících na chodbách tamních nemocnic. 7. října je Česko v kumulativním počtu nakažených na sto tisíc obyvatel za 14 dnů nejhorší v Evropě. Předstihlo i Španělsko.

8. říjen 25 051 Testů 5 394 Prokázaných 1 893 V nemocnici 412 V těžkém stavu 25 Mrtví Vláda na mimořádném jednání schválila restriktivní opatření, která před volbami označovala za nepotřebná. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezila a úplně zakázala mimo jiné sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezila činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Premiér Andrej Babiš (ANO) nepřišel na tiskovou konferenci po jednání vlády. Stejně jako předtím 25. září, 30. září a 5. října. Novináři ho tak nemohou konfrontovat s dotazy ohledně postupu vlády. Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné Ministr zdravotnictví Roman Prymula se omlouvá s tím, že zvolil po nástupu do funkce chybnou strategii mírnějších opatření, od kterých si mylně sliboval zlepšení. „Myslel jsem, že začneme mírnějšími opatřeními a pak, pokud to bude situace vyžadovat, přidáme opatření tvrdší. Musím se za to omluvit, protože situace, která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit,“ přiznal tento čtvrtek Prymula, když ohlašoval zatím nejpřísnější opatření od jarní vlny pandemie. „Situace, která nastala v těchto dnech, je alarmující,“ připustil. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO) oznamuje, že chce udělat plošné testování alespoň 6 milionů lidí za pomoci rychlotestů, které testují přítomnost protilátek proti viru covid-19 v krvi. Aktuálně.cz informovalo, že už v březnu Prymula, tehdy ještě jako náměstek ministra, zabránil tomu, aby soukromá firma miliony těchto testů dodala do lékáren a internetových obchodů, kde by si je mohl každý koupit. Tehdy argumentoval jejich nízkou spolehlivostí. „Pokud se projekt podaří, tak si dovedu představit, že by to s nějakým odstupem 14 dnů bylo možné,“ dodal ministr zdravotnictví. Testování by mohlo přijít až na 3,5 miliardy korun. Češi přišli o možnost koupit milion rychlotestů v lékárně. Úředníkům trvá schválení Proti návrhu se ohradili lékaři, kteří by měli testy provádět, epidemiologové i statistici. Návrh označili za nereálný i riskantní.

9. říjen 27 553 Testů 8 617 Prokázaných 2 085 V nemocnici 408 V těžkém stavu 55 Mrtví Potom, co Andrej Babiš 25. září, 30. září, 5. října ani 8. října nedorazil na tiskovou konferenci po jednání vlády a novináři se ho tak nemohli ptát na postup vlády, svolává premiér narychlo tiskovou konferenci. Vyzval, aby lidé nosili roušky a chodili na testy. Zároveň nevyloučil lockdown. Aktuálně.cz informuje, že ministr zdravotnictví Roman Prymula sice slavnostně převzal 50 plicních ventilátorů CoroVent od finanční skupiny PPF Petra Kellnera. 182 zařízení shodného typu, která nemocným pomáhají dýchat, ale už měsíce leží ve skladu. Na jejich výrobu se ve sbírce složily tisíce Čechů během jednoho dne. Ventilátory si ale ministerstvo dosud nepřevzalo. CoroVent totiž nemá nezbytné povolení k provozu. Ministerstvo zdravotnictví na dotazy nereaguje. Dvě stovky ventilátorů, na něž se složili Češi, leží měsíce ve skladu. Stát je nechce Narůstá počet krajů, ve kterých se nedaří trasovat možné nakažené. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo třetí stupeň pohotovosti, který znamená komunitní přenos, ve Středočeském, Jihomoravském, Zlínském a Královéhradeckém kraji. Už dříve platil tento stupeň pro Prahu. Vystupuje Roman Prymula a naléhá mimo jiné na firmy, aby v maximální možné míře nechaly zaměstnance pracovat z domova. „Epidemiologická situace v rámci České republiky není dobrá. I nadále se potýkáme s vysokým počtem nárůstu, který má i exponenciální charakter. Žádám všechny občany, aby respektovali opatření, která jsme zavedli nebo zavádět budeme. Oproti minulému týdnu došlo k rozšíření krajů, které se nově řádí do červeného stupně pohotovosti. Zároveň apelujeme na všechny ve státní i soukromé sféře, aby v maximální míře využívali home office,“ řekl Prymula.

10. říjen 17 976 Testů 4 635 Prokázaných 2 106 V nemocnici 438 V těžkém stavu 49 Mrtví Ministr zdravotnictví Roman Prymula na Twitteru oznamuje, že dvě stovky ventilátorů, na které se složili Češi, stát využije. Stalo se tak potom, co dva dny ministerstvo ani Prymula nereagovali na dotazy Aktuálně.cz a redakce o problému vydala text. S rektorem @CVUTPraha prof. Vojtěchem Petráčkem řešíme využití ventilátorů Corovent vyvinutých prof. Karlem Roubíkem. Jejich použití se řídí výjimkou ze Zákona o zdravotnických prostředcích, ta bude udělena všem zdravotnickým zařízením s nedostatkem standardních ventilátorů. — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 10, 2020 Dvě stovky ventilátorů, na něž se složili Češi, leží měsíce ve skladu. Stát je nechce

12. říjen 21 918 Testů 4 310 Prokázaných 2 503 V nemocnici 467 V těžkém stavu 58 Mrtví Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády v reakci na dotaz reportéra Aktuálně.cz nepřipouští, že by v posledních měsících něco udělal špatně. Video: Proč se naše země opět ocitla v nouzovém stavu? Vyčerpávající vysvětlení Andreje Babiše. Když se náš redaktor @R_Bartonicek ptá a Andrej Babiš odpovídá. Respektive se o to snaží... pic.twitter.com/AUWfbdp8rb — Aktuálně.cz (@Aktualnecz) October 13, 2020 Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na stejné tiskové konferenci varuje, že situace je vůbec nejvážnější, jaká kdy byla. „Kdybychom neudělali nic, tak nám hrozí nekontrolovatelné šíření viru a velmi rychlé dosažení kritických čísel pro naše zdravotnictví. Teď jde o život a o zdraví.“ Podobně varuje ministr zdravotnictví Roman Prymula: „My tato opatření musíme udělat, protože už nemáme další šanci. Jsme nuceni přijmout taková opatření, která by během dvou, maximálně tří týdnů obrátila ten trend, který tady máme, jinak by logicky došlo k přetečení kapacity nemocnic.“ Lékaři se děsí uzavření prvních stupňů základních škol. Pokud vláda rozhodne uzavřít i první stupně základních škol kvůli koronaviru, bude to podle vedoucího lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze Martina Balíka znamenat, že nemocnice přijde o třicet procent kvalifikovaných zaměstnanců. „My jsme s něčím takovým nepočítali, vnímáme to jako kudlu do zad,“ řekl v rozhovoru pro ČT. Vláda ten den jednala dlouho do večera. Vyhlašuje přísná omezení. Uzavírají se základní školy i restaurace. Vysokoškolští studenti dle vlády musejí do středečního večera opustit koleje. Firmy ale mohou pracovat dál, stejně jako jsou otevřeny například obchody, fungují služby. Mimo jiné nebude možné, aby se na jednom místě, venku či uvnitř, setkalo více než šest osob. Školy jsou uzavřeny, do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné obsloužit je přes výdejní okénko, ale jen do osmi večer. Uzavřeny musí být všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Pro děti zdravotníků či pracovníků bezpečnostních složek chce vláda zřídit speciální zařízení, aby mohli jejich rodiče do práce.

13. říjen 30 894 Testů 8 324 Prokázaných 2 678 V nemocnici 519 V těžkém stavu 45 Mrtví Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystupuje mimořádně v televizním projevu a kromě jiného se omlouvá za svoje chyby. „Ano, možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí jiní. Neudělal jsem to a omlouvám se vám za to. Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem bezchybný,“ řekl. V České republice přibylo podruhé přes 8 tisíc prokázaných případů nemoci covid-19. Konkrétně 8325 případů, nemocných je 68 740 lidí. V nemocnici jich leží s koronavirem přes 2500. Video: Projev Romana Prymuly Po panice vysokoškolských studentů vláda koriguje nařízení, že musejí všichni opustit koleje do středečního večera. Ministr školství Robert Plaga (ANO) po několika hodinách od vyhlášení opatření na Twitteru oznámil, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, smějí na kolejích setrvat. S MZd se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojeni. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty. — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 13, 2020 Na odjezd z kolejí dostali studenti den. Někteří tam mohou zůstat, ustoupil ministr