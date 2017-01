Časopis Forbes nechá Babiše v žebříčku miliardářů, i když ministr převede své firmy do fondu

před 20 minutami

Od Agrofertu se úplně odstřihnu, prohlásil ministr financí poté, co ve sněmovně prošel zákon o střetu zájmů. Takzvaný "lex Babiš" zakazuje ministrům vlastnit celostátní média a jejich firmám ucházet se o zakázky za státní peníze. Zákonu pravděpodobně vyhoví, časopis Forbes přesto Babiše ve svém pravidelném žebříčku nejbohatších Čechů zřejmě nechá.

Praha - Do konce ledna se hodlá ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš zbavit veškerých svých firem. Zčásti mu to nařizuje v lednu schválený zákon, který zakazuje všem voleným zástupcům vlastnit celostátní média, zčásti kvůli stejnému zákonu převede své firmy jinam proto, aby se mohly ucházet o státní zakázky.

Jakkoliv přitom říká, že se od svých firem zcela "odstřihne" a nebude mít na jejich chod žádný vliv, časopis Forbes jej přesto bude i nadále považovat ve svých žebříčcích za jednoho z nejbohatších Čechů.

"Nechystáme se ho vyřadit, byť ještě neznáme konkrétní čísla, jak žebříček dopadne," řekl redaktor Forbesu Jaroslav Mašek. Zdůraznil, že Babiš však stále neřekl, jak přesně se svým majetkem naloží.

"Počkáme s definitivním hodnocením, až se vyjádří k podmínkám fondu. Musel by však veškerý majetek převést na třetí stranu za nulu, aby nebyl v žebříčku miliardářů," dodal Mašek.

Takzvané svěřenské fondy, kam se ministr financí chystá převést celkem asi 250 firem pod hlavičkou nově vzniklé společnosti Agabsy, mají velmi široké možnosti zavedených pravidel. Převedením majetku do těchto fondů však bude Babiš, případně celá jeho rodina, stále patřit mezi nejbohatších lidí, mimo jiné i proto, že ministr bude moci dál přijímat benefity ze zisků Agrofertu a dalších jeho firem.

Babiš se zatím nechce vyjadřovat k podmínkám, za jakých převede svůj majetek "jinam" a nevyjádřil se ani k tomu, že bude v časopise Forbes i nadále patřit mezi české miliardáře. "Bez komentáře," vzkázal pouze prostřednictvím SMS na dotaz, kdo bude například jeho majetek spravovat a zdali to i nadále nebude on sám.

Časopis Forbes už dokonce ve svém komentáři srovnal Andreje Babiše s nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který musí také naložit se svým majetkem tak, aby nebyl ve střetu zájmů. " Trump mohl zůstat zároveň v čele svých firem i Spojených států, ale i on chápe, že se to nesluší. Andreje Babiše do fondu donutili poslanci stran, s nimiž je v koalici," píše Forbes v komentáři Jaroslava Maška.

Proto americký i český Forbes zůstávají konzistentní a oba byznysmeny a politiky dál hodlají řadit mezi světové miliardáře. "Ani jeden z nich nepřevedl či neprodal svůj majetek mimo dosah svůj a svých rodin, a i kdyby to tak udělali, budeme do jejich jmění počítat peníze, které by za takový krok logicky utržili," píše Forbes.

autor: Martin Ťopek