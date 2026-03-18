Čas u mobilu či televize tráví pravidelně 55 procent kojenců

Celkem 55 procent dětí mladších než 12 měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje 41 procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to 68 procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který ve středu novinářům představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2.
Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové je to výrazně více, než odborníci doporučují.
Děti do tří let by podle Richtrové neměly u obrazovek trávit vůbec žádný čas. "Potřebují lidi a plnohodnotně zažít život. U dětí od tří do šesti let doporučujeme 40 minut," řekla Richtrová. Obsah, který děti sledují, by měl být klidný, pomalý a laskavý. Rodič by ho měl sledovat s dítětem a v ideálním případě si o něm poté promluvit. "Od šesti do 12 let je ideální držet hodinu až dvě, ne víc. Pak se zvyšuje riziko návyku," doplnila Richtrová.
Podle Kamily Kolmanové ze spolku Zvedni hlavu je kromě času důležitý také obsah, který děti sledují. "Je rozdíl mezi tím, když dítě hodinu sleduje pohádky typu Večerníček a když hodinu scrolluje rychlá videa na sociálních sítích," řekla.
Pokud děti tráví před obrazovkami příliš mnoho času, vede to podle Richtrové k tomu, že nejsou schopny správně se vyjádřit či vytvořit větu. "Díky technologiím máme skupinu dětí, které mají pseudoautismus. Pokud pasivně konzumují technologie, nemají normální kontakt člověka s člověkem, nemůže se jim vyvíjet jazyk," řekla.
Z průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 1000 rodičů dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let, také vyplynulo, že 36 procent rodičů obrazovku využívá jako nástroj pro zklidnění dítěte. Bez přítomnosti dospělého obrazovku sleduje 37 procent dětí a 40 procent dětí ji pravidelně sleduje při jídle.
