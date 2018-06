Čas dovolených je za dveřmi. Víte, na co máte nárok, když se vaše letadlo opozdí nebo váš let zruší?

Po celém světě se každý den zpozdí okolo 20 tisíc letů a zhruba tisícovka je zcela zrušená. Ve většině těchto případů máte právo na kompenzaci.

Ačkoliv letecká doprava patří k nejbezpečnějším, má i ona své neduhy, které už jste možná také někdy zažili. Třeba když kvůli zpoždění jednoho letu nestihnete ten navazující, nebo je váš let odložen, v tom nejhorším případě dokonce zrušen. Na co máte v danou chvíli nárok?

U letů z a do EU provozovaných evropským dopravcem můžete v případě zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu získat finanční kompenzaci v rozmezí 250-600 €. I lety mimo EU jsou chráněné mezinárodními úmluvami a kompenzaci lze získat. Výše kompenzace závisí na délce zpoždění, ale obecně se dá říct, že jakmile přiletíte do cíle víc než o 3 hodiny později, nepustí vás na palubu (ne z vlastního přičinění) nebo vám let zruší 14 dní před odletem a méně, máte nárok na peníze.

"Komunikace s aerolinkou probíhá na základě právních principů a úspěšné vyřízení tedy nejde garantovat, stejně jako nejde garantovat, že vyhrajete soudní spor. K soudu člověk nejde sám, ale vezme si na pomoc právníka, proto bych doporučil při nákupu letenek využít nabízené služby týkající se vymáhání náhrad v případě zpoždění/zrušení letu nebo ztráty zavazadla," komentuje Vít Rosberg, generální ředitel letenkylevne.cz a dodává: "Vyhledávač Letenkylevne.cz nabízí možnost chránit letenky službou ClaimAir. Službu nabízíme automaticky zdarma jakou součást našeho servisu. ClaimAir pracuje podobně jako právníci, to znamená, že si z obdržené částky vezme provizi za zajištění náhrady (plus DPH, pokud se počítá). Ale jen a pouze v případě, že pro vás kompenzaci od leteckého dopravce získá. Pokud kompenzaci nezíská, nic neplatíte."

Dojde-li ke zrušení vašeho letu, máte nárok na občerstvení úměrné délce čekání na nový let, a to bez ohledu na to, kdy vás dopravce o této změně informoval. Nárok na ubytování, plnou stravu a dopravu na letiště se na vás vztahuje, pokud je váš náhradní odlet naplánován alespoň o jednu noc později, než byl let původní.

"Pokud vám to dopravce sám nenabídne, můžete si vše zařídit sami a pak na základě dokladů a účtenek požadovat po dopravci proplacení. Vyhledávač letenkylevne.cz pamatuje na své klienty i v těchto situacích a jako bonus zdarma nabízí servis s telefonickou podporou v anglickém a německém jazyce. Pokud tedy zrovna nepatříte mezi ty zkušené cestovatele, kteří už si se situací jako je opoždění či zrušení letu nebo ztráta zavazadla apod. vědí rady, nebo třeba nemáte dostatečně dobrou jazykovou výbavu, můžete se v takové horké chvilce na letenkylevne.cz obrátit," upřesňuje Vít Rosberg.

Při zpoždění nebo ztrátě zavazadla vám letecká společnost vyplatí maximálně 1 400 €. Počítejte ale s tím, že budete muset doložit letenku, zavazadlový štítek, tzv. Property Irregularity Report (PIR), a účtenky za nezbytné výdaje. Obvyklá částka za kompenzaci se pohybuje okolo 400 €. Čím víc účtenek za výdaje můžete doložit, tím větší kompenzace vás čeká. Ale předkládejte účtenky jen za opravdu základní potřeby. Můžete předložit účtenky za základní oblečení, hygienické potřeby, nabíječky atd. Pokud cestujete na hory, dá se za nezbytné výdaje považovat i půjčovné lyžařského vybavení nebo nákup lyžařského oblečení. Pokud se vaše zavazadlo zpozdilo, je potřeba nárok na kompenzaci uplatnit nejpozději 21 dní potom, co se vám vrátilo. Pokud se vaše zavazadlo ztratilo a nenajde se do 21 dní, je oficiálně považované za ztracené a nárok na peněžní kompenzaci můžete vznést až do 2 let od ztráty.