Čapí hnízdo by nezískalo úvěr, pokud by za ním nestál Agrofert, řekl svědek z banky

Společnost Farma Čapí hnízdo by u banky HSBC nezískala úvěr na stavbu areálu, pokud by za ní nestál holding Agrofert. U pražského městského soudu to v pondělí uvedl bývalý zaměstnanec oddělení finančních trhů banky Filip Koutný. To, že měla Farma Čapí hnízdo spojení s Agrofertem, se podle něj v bance objektivně vědělo, vyplývalo to podle něj i z dokumentace.

V případu čelí obžalobě bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba vinu odmítají. Hrozí jim až desetileté vězení, státní zástupce jim v obžalobě navrhl podmíněné a peněžité tresty. Koutný v pondělí vypověděl, že Čapí hnízdo mělo být původně privátním projektem Babiše, což se údajně dozvěděl od finanční ředitelky holdingu Agrofert Petry Procházkové. Později se ale plán rozrostl. Procházková mu podle jeho slov také řekla, že jde o Babišovu "srdeční záležitost". Pokud by za projektem nestál Agrofert, nebyl by podle Koutného realizovatelný. Procházková by měla před soudem vypovídat tento týden. Související Duševní stav Babiše mladšího prozkoumá znalec, soud vyhověl obhajobě Před soud v pondělí předstoupil i bývalý generální ředitel české pobočky HSBC František Kopřiva, který řekl, že měl informace o tom, že projekt patřil k Agrofertu. Stejně jako Koutný uvedl, že se nikdy nesetkal s tím, že by dokumenty v systému banky obsahovaly nepravdivé údaje. Právě v těchto dokumentech je podle dřívějších informací médií označen za vlastníka Čapího hnízda Babiš. Pavel Šlancar, další z bankéřů HSBC, soudu popsal schůzku, na níž se úvěr pro Farmu Čapí hnízdo řešil. O úvěru prý jednal s Procházkovou. Vztahem mezi Farmou Čapí hnízdo a Agrofertem se Šlancar podle svých slov nezabýval, neví ani, proč za společnost jednala právě Procházková. Obžaloba uvádí, že bývalý premiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, která nyní za ANO kandiduje v Jihlavě v senátních volbách, úspěšnou žádost o dotaci podala. 18:18 „Pro soud bude klíčové to, co Andrej Babiš věděl, nebo nevěděl. Obhajoba i obžaloba jsou dobře připravené. Dopadne to podle toho, jak si povedou.” | Video: Daniela Písařovicová