Člen Krejčířova gangu, který tuneloval Čepro, lidem nabízí investice do kryptoměn

Zatímco uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř si v jihoafrickém vězení odpykává pětatřicetiletý trest, jeho odsouzený spolupracovník Aleš Kohoutek v Česku rozjíždí byznys s kryptoměnami. Před lety svedl úřednici státní firmy Čepro a ta nadřízeným zatajila soud s Krejčířem o miliardové pohledávky. Nyní Kohoutek nabízí zájemcům zbohatnutí v projektu jménem Glocin.

Aleš Kohoutek před lety usedl na lavici obžalovaných kvůli tomu, že byl součástí plánu dnes uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře na vylákání miliard ze státní firmy Čepro. Kohoutek sehrál klíčovou roli. Podle rozsudku totiž přesvědčil úřednici Čepra, aby před vedením tajila soudní obsílky, které do státní firmy chodily. Ta se tak u soudu vůbec nemohla bránit fiktivním miliardovým pohledávkám, které si u ní Krejčířovy firmy nárokovaly. Od exekuce miliardový kolos zachránil jen zásah policie.

Vězení ale v tomto případě Kohoutek unikl. Soud od potrestání upustil kvůli jiným jeho trestům. Za pomoc k úvěrovému podvodu totiž už v roce 2007 dostal 7,5 roku vězení a takový souhrnný trest dle soudu stačil. Zatímco Krejčíř tak dnes sedí v jihoafrickém vězení a pokouší se vybojovat si návrat do Česka, jeho parťák rozjel mezinárodní byznys s kryptoměnami.

"S námi najdete nové možnosti. Všední produkty a služby nás nezajímají. Chceme vždy mnohem více! Jsme GLOCIN," láká zájemce na bezpracné zhodnocení vložených peněz web "platformy" Glocin. Na podstránce nazvané "Náš tým" se z fotky na návštěvníky smál i Kohoutkův bratr Jan, který v procesu s Krejčířem vyvázl s podmínkou. I on byl už odsouzený podruhé.

Mnoho podrobností o jejich novém byznysu na webu ale k dohledání nebylo. V průběhu toho, co se o podnikání Aktuálně.cz začalo zajímat, dokonce přestal fungovat úplně a objevuje se jen zpráva, že nový web technologické firmy je v přípravě. To ale nebrání desítkám obchodníků vyškolených na speciálních seminářích, aby po celém Česku nabízeli vstup do systému. V létě se například téměř dvě stovky z nich sešly v hotelu Jizerka a Kohoutek jim v sále s vystavenými luxusními automobily referoval o novinkách jejich byznysu.

"Vy vložíte svoje peníze na svůj účet, který máte denně pod kontrolou. Garantujeme 20 procent ročně. Ať se děje, co se děje," lákal například reportéra Aktuálně.cz na vložení peněz Artur Kul, jinak také prodejce ortopedických vložek z Brna. Glocin je ale i hitem v nejrůznějších klubech investorů po celé republice. Propagují ho i influenceři na sociální síti Instagram. Jako ideální způsob, jak přijít bezpracně k penězům.

Kolik lidí do Glocinu peníze dalo, není jednoduché zjistit. "Glocin aktuálně eviduje zhruba 5000 registrovaných klientů, z čehož větší část je z České republiky," řekl Aktuálně.cz Michal Krása, který odpovídal za Kohoutka. Tomu redakce dotazy zaslala.

Podnikání z vězení

Kohoutkovo podnikání přitom nezbrzdilo ani to, že si musel mezi motivačními prezentacemi pro obchodníky odskočit sednout do vězení v jiném než Krejčířově případu. Za milionový daňový podvod při obchodování s alkoholem. Dostal osm let a opět mu pomohlo jeho předchozí vězení. "Byl ve výkonu trestu od 14. 6. 2018 do 15. 10. 2018," konstatovala mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová. Zbytek podle ní opět pokrylo předchozí vězení, do něhož se trest započetl.

Klienti Glocinu o tom nic netuší. "Zcela otevřeně je třeba uvést, že by to společnosti Glocin nijak nepomohlo. Pan Kohoutek byl odsouzen, svůj trest si odpykal a nyní žije řádným životem a snaží se reintegrovat do společnosti. Věříme, že v demokratickém právním státě má každý právo začít znovu, a to nejen v osobním životě, ale rovněž i v životě pracovním," reagoval Krása.

Byznys, kterým se Kohoutek snaží reintegrovat, láká na mimořádně výhodné zhodnocení peněz pomocí kryptoměn. Jako příklad toho, jaká budoucnost může zájemce čekat, uvádějí vyškolení prodejci raketový nárůst hodnoty virtuálního platidla Bitcoin za poslední roky.

"Jedním z úspěšných byl mladý Nor, který investoval 26 dolarů, na což brzy zapomněl. A o několik let později jeho skromná investice stoupla na částku 850 tisíc dolarů. Byla to velmi bolestná lekce pro všechny, kterým byl na začátku bitcoin nabídnut, ale oni jej odmítli," zní za podkresu vážné hudby v jednom z propagačních videí, které zakladatel Glocinu Aleš Kohoutek nahrál na internet.

Propagátoři Glocinu ale zapomínají zmínit, že masivní výkyvy hodnoty mnohých kryptoměn se odehrávají i směrem dolů a že se tak jedná o rizikovou investici.

Uvědomte si, že zpátky vám vrátí kryproměnu, varuje ČNB

Glocin však láká na jisté dvacetiprocentní roční zhodnocení - násobně větší, než je obvyklé při investicích například do cenných papírů. Zhodnocení peněz nabízí po "balíčcích" v hodnotě 250 eur. Každý z nich tak podle slibů vydělá zákazníkům 50 eur. Nenabízí ale obchodování s Bitcoinem, který na internetu za peníze vymění stovky směnáren.

Lidé si svá eura dle vzorové smlouvy musejí nejprve směnit na "měnu" nazvanou Teuron. A Glocin se jistinu zavazuje po dvou letech zpět vrátit opět ve stejné "měně". Vydává ji estonská společnost sídlící v Talinu založená dvěma Poláky teprve před třičtvrtě rokem. Má základní kapitál v přepočtu zhruba 60 tisíc korun. Pokud firma v budoucnu Teuron nebude ochotná směnit zpátky na euro, investorům zůstanou jen bezcenné jedničky a nuly, i když technicky Glocin slib vrátit za každý rok o 20 procent Teuronu více splní.

Teuron O této kryptoměně je dohledatelné jen naprosté minimum informací. K nalezení je pouze jako jedna z měn platebního systému eBit provozovaného estonskou společností Trinni Group OÜ. Prostřednictvím tohoto portálu, s nímž Glocin otevřeně spolupracuje, si lidé mohou měnit eura právě na Teuron. Kurz je 1:1. Teuron ale vydává ještě jiná estonská společnost nazvaná STB TEURON Group. Založili ji dva Poláci začátkem letošního roku a základní kapitál má 2500 eur. Glocin tvrdí, že firma či její partneři na účtech drží tolik eur, kolik vydali Teuronů. Něco takového ale není možné ověřit. ČNB varuje, že lidé vždy musejí zvážit nákup kryptoměny, protože není jisté, že jim ji někdo smění zpět na eura. Zatímco Bitcoin mění tisíce subjektů po celém světě, u Teuronu je dohledatelný pouze jediný.

Přesně před tím varuje Česká národní banka (ČNB). Aktuálně.cz ji požádalo o zhodnocení vzorové smlouvy, kterou má Glocin na svém webu. "Každý potenciální investor by měl s ohledem na výši smluvního úroku pomocí vlastních kritérií posoudit rizikovost celého projektu a zvážit, jakým způsobem bude schopen využít kryptoměnu poté, co dojde k vyplacení jistiny a úroků v kryptoměně na jeho obchodní účet," varuje mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Zakladatelé Glocinu ale tvrdí, že vše je naprosto bezpečné. "Z logiky věci plyne, že garance směnitelnosti není dána žádným právním předpisem, nýbrž vysokou mírou likvidity na trhu, jež odráží důvěru klientů," uvedl Krása. "Objem tokenů Teuron v oběhu se podle něj rovná objemu eur na bankovních účtech emitenta a jeho partnerů," tvrdí dále. To ovšem není možné nijak ověřit.

Khul ale i jiní propagátoři Glocinu na prezentacích mluví o tom, že lidé vkládají eura či koruny. Dle smluv ale půjčují Glocinu předtím za eura nakoupené kryptoměny. Mezikrokem, tedy tím, že od lidí nechtějí peníze, ale virtuální platidlo, totiž Kohoutek a spol. obešli české zákony. Pokud by od lidí chtěli přímo eura, na přijímání vkladů by potřebovali licenci.

"Za předpokladu sjednávání takových smluv s širokým okruhem osob, kdy samotná zápůjčka by byla poskytnuta v peněžních prostředcích, mohla by být společnost Glocin kvalifikována jako takzvaná černá banka. Společnost Glocin aktuálně žádným povolením, registrací či licencí udělenou ČNB nedisponuje," dodala Vodstrčilová.

Kohoutek a spol. se přitom důsledně vyhýbají slovům jako investor a investice, aby nespadli do oblasti regulací.

Podnikání s Čechy, přes britskou firmu, s investicí americké firmy na Slovensku

Kdo do byznysu s Kohoutkem vstoupí, musí navíc počítat s tím, že kryptoměny nakoupené od Poláků v Estonsku nepošle firmám, na které dosáhne české právo. Podle vzorových smluv, které má Aktuálně.cz k dispozici, zájemci uzavírají dohodu o půjčce s firmou Glocin Limited sídlící v anglickém Manchesteru. V domě na okraji města, který nabízí pronájem adres. Jejími řediteli jsou podle anglického obchodního rejstříku Kohoutek a Jan Frančík.

Obchodní model je ve smlouvě na produkt Garant, který Glocin nabízí, popsaný takto: Glocin nabízí lidem po celém Česku, že si mohou pronajmout část datového centra, které údajně má firma v Bratislavě. Díky tomu, že v něm Glocin těží kryptoměny, dostanou za to ono dvacetiprocentní roční zhodnocení. Věc má ale háček. Vložené peníze zájemci mohou vybrat až po dvou letech.

Pronájmy datových center, která jsou speciálně uzpůsobená pro těžbu virtuálních měn, jsou ve světě běžné. Většinou ale lidé platí za výpočetní výkon a natěžené kryptoměny pak jdou přímo jim. Kvůli prudce oscilujícím kurzům jim nikdo neslibuje žádný zaručený výnos.

Glocin navíc datové centrum nevlastní. Provozuje ho další firma pojmenovaná BIT.NXT International LLC, která sídlí v USA. Její vlastník není dohledatelný. Spravuje ji další společnost, která založila tisíce jiných firem.

A Glocin odmítá říct, kde přesně jeho údajná datová centra leží a kdo je vlastní. "Datová centra jsou umístěna na více místech. Jedno z nich, jež je veřejně prezentováno našim zákazníkům, sídlí v Bratislavě. Konkrétní adresy poskytujeme pouze zákazníkům společnosti. Datové centrum v Bratislavě má v technické správě společnost Brayton&Co.NXT, s. r. o. (dceřiná společnost BIT. NXT INTERNATIONAL LLC)," uvedl Krása.

V českém obchodním rejstříku taková firma není dohledatelná. Stejnojmenná slovenská firma se původně jmenovala CELEBRITY SK. Jméno za posledních 10 let vystřídala celkem pětkrát. A majitele sedmkrát.

"Garantovaný úrok vychází z našich interních kalkulací a zkušeností na trhu. Zisk pak odpovídá (a je generován) výnosu z výpočetního výkonu datacenter ve správě společnosti BIT.NXT INTERNATIONAL LLC a jejích dceřiných společností," dodal Krása.

Těžba kryptoměn Kryptoměny jsou založené na decentralizovaném a distribuovaném principu. Síť, která zabezpečuje platby, nemá žádný středobod. Vše se odehrává na velkém množství zapojených počítačů, které se všechny podílejí na ověřování plateb.

První kryptoměnou byl Bitcoin , Jeho síť funguje od roku 2009. Roku 2008 ji popsal a vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako Satoshi Nakamoto. Identita tvůrce není dodnes jasná.

, Jeho síť funguje od roku 2009. Roku 2008 ji popsal a vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako Satoshi Nakamoto. Identita tvůrce není dodnes jasná. Od doby svého vzniku Bitcoin prudce zhodnotil. Jeden Bitcoin měl v neděli 24. listopadu 2019 hodnotu asi 164 tisíc korun . V roce 2015 stál 8 tisíc korun. Jeho kurz ale prudce osciluje směrem nahoru i dolů.

měl v neděli 24. listopadu 2019 hodnotu . V roce 2015 stál 8 tisíc korun. Jeho kurz ale prudce osciluje směrem nahoru i dolů. Dnes ovšem existuje více než tisíc kryptoměn s různými vlastnostmi i vydavateli. Mezi nejznámější krom Bitcoinu patří Litecoin či Ethereum.

Hodnota kryptoměn je daná poptávkou po nich. Na trhu neustále vznikají a zanikají nové. Kurz většiny kryptoměn je vysoce volatilní. V minulosti se objevila řada podvodů, při nichž uživatelé přišli o miliardy dolarů.

Těžbou kryptoměn je míněno ověřování plateb ostatních uživatelů za pomocí složitých výpočtů. Jako odměnu zapojení uživatelé dostávají právě kryptoměny.

Jako odměnu zapojení uživatelé dostávají právě kryptoměny. Těžba je velmi náročná na výkon počítačů i spotřebu elektrické energie. Proto se spíše než na domácí počítače soustředí do velkých datových center. Dnes se dle odhadů na 80 % Bitcoinů vytěží v Číně . Jedním z důvodů je tamní nižší cena elektřiny a masivní specializovaná datová centra.

. Jedním z důvodů je tamní nižší cena elektřiny a masivní specializovaná datová centra. Česká národní banka kryptoměny nepovažuje za měnu. Obchodníci s kryptoměnami tak v řadě případů nepotřebují bankovní licenci. Byznysu se může věnovat kdokoliv, což znamená menší míru ochrany pro zákazníky.

A další část byznysu má Kohoutek zahrnutou pod firmu Global Commodity Investments, která sídlí v USA.

V Česku ovšem zájemce na exkurze vodí Kohoutek do kanceláří ve Frýdku-Místku, kde jim předvádí dokonce i vzorové servery, které podle něj kryptoměny pro Glocin těží.

Pronájem pevných disků počítače

Není to přitom první technologický projekt, se kterým skupina přišla. V minulosti Kohoutek s obchodním partnerem Lubomírem Bezděkem, který dnes dle obchodního rejstříku vede českou pobočku Glocinu sídlící ve Frýdku, nabízeli lidem, že za peníze pronajmou místo na disku jejich domácího počítače. A go pro různé firmy, které si chtějí ukládat data u lidí doma. A měl to být velký byznys. Třeba pronájem disku o velikosti 320 GB nabízeli ročně za téměř 170 tisíc. Pro srovnání - jeden z největších a nejspolehlivějších poskytovatelů úložišť na internetu Amazon nabízí i při maloobchodních cenách stejné místo ani ne za desetinu.

Aby se ale lidé do systému mohli zapojit, museli zaplatit - za zprostředkování či potřebnou aplikaci asi 70 tisíc. Část peněz přitom vybral Bezděk. Celé to skončilo neslavně. Jak už před rokem a půl upozornil pořad ČT Černé ovce, o peníze pak mnozí z nich přišli. Celý byznys fungoval pod hlavičkou společnosti Kairos Technologies Limited, schránkové firmy, která rovněž sídlila v Londýně. Ta skončila v likvidaci.

"Pan Kohoutek i pan Bezděk svou propagační činnost na projektu Kairos od počátku vykonávali v dobré víře, že se jedná o kvalitní podnikatelský projekt bezvýhradně respektující český právní řád. Po zjištění, že s uvedeným podnikatelským záměrem není vše v pořádku, svou propagační činnost, stejně jako své působení v rámci projektu, okamžitě ukončili," obhajuje to Krása s tím, že ani jeden z mužů nebyl v řídících orgánech firmy. "Pan Bezděk a pan Kohoutek se do projektu zapojili na základě nabídky ze strany obchodníků, kteří je s tímto projektem oslovili. Tito však žádné investice do projektu Kairos nenabízeli - jejich činnost spočívala v tom, že toliko duplikovali činnost, kterou vykonávali obchodníci postavení ve struktuře výše, tj. pracovali na propagaci daného projektu," tvrdí Krása.