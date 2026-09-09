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Domácí

Bývalý strážce Lobotka byl osvobozen ze založení požáru v Českém Švýcarsku

ČTK
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Pražský vrchní soud ve středu pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.

Jiří Lobotka, obžalovaný
Odvolací soud začal znovu projednávat kauzu Jiřího Lobotky (vpravo), který čelí obžalobě ze založení rozsáhlého požáru v v národním parku České Švýcarsko v roce 2022, 9. září 2026, Vrchní soud, Praha.Foto: CTK – Šulová Kateřina
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Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně a při prvním vazebním zasedání. Policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.

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„Nelze konstatovat nic jiného, než co bylo konstatováno soudem prvního stupně,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Pro odsouzení Lobotky podle něj nebyly důkazy. Založení požáru tak mohlo být úmyslné i nedbalostní, oheň mohli způsobit i turisté. „Nebylo by to prokázání viny, ale bylo by to uhádnutí viny,“ uvedl soudce. Dodal, že muž ani ve svém doznání neměl všechny podrobnosti o požáru správně.

Lesní požár v Národním parku České Švýcarsko
Lesní požár v Českosaském Švýcarsku vypukl v sobotu 23. července 2022 v Národním parku České Švýcarsko nedaleko Hřenska. Požár postupně zasáhl více než 1600 ha plochy parku, v největším nasazení ho hasilo osm vrtulníků, pět letadel a dohromady asi 700 osob. Snímek zachycuje stav z 29. července 2022.Foto: HN – Matej Slávik

„Samozřejmě se mi ulevilo. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout,“ uvedl po jednání Lobotka. Dále se již ke kauze nechtěl vyjadřovat. Státní zástupkyně Kateřina Weissová novinářům řekla, že státní zastupitelství počká na písemné vyhotovení verdiktu a zváží další postup.

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Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Obžaloba tvrdila, že mužovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku. Lobotkův právník Vít Pavko ale ve středu i v předchozích jednáních vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl.

„Zkušenost z celé věci je ta, že se vyplatí s lidovým soudem počkat,“ řekl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. „V době, kdy se Lobotka za zvláštních okolností přiznal, čelili jsme velké vlně odsudků nevybíravě přednesených a prakticky jsme se tomu nemohli bránit. Asi už se nikdy nedovíme, kdo za tím velkým požárem stál, ale jsme rádi, že alespoň v tomto (otázce viny bývalého dobrovolného strážce) je jasno,“ dodal Salov.

O tom, že muž nenese na požáru v národním parku vinu, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem už loni. Tento rozsudek ale odvolací senát zrušil a věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční soud musel znovu přehodnotit důkazy, situace se podle něj ale nezměnila. Osvobodil proto muže podruhé.

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Lobotka byl ale již loni pravomocně odsouzen za pozdější menší případy žhářství na Děčínsku. Soud mu uložil dvouleté vězení a ústavní ochranné léčení. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu musel odvolací senát o setrvání v léčení jednat znovu. Ve středu ho změnil na ambulantní.

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