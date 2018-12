Bývalý starosta Prahy 1 Lomecký vystoupil z TOP 09. Strana ztratila identitu, tvrdí

Oldřich Lomecký, který by ve dvou předchozích volebních obdobích starostou Prahy 1, vystoupil z TOP 09. Vyplývá to z jeho rezignačního dopisu. Strana se podle bývalého starosty odklonila od svého původního pravicově konzervativního zaměření a posunula se k politice "aktivistického liberalismu."

Podle Lomeckého strana pod vedením loni zvoleného předsedy Jiřího Pospíšila ztratila identitu. Bývalému starostovi se nelíbí, že TOP 09 vytvořila před volbami koalici se STAN a lidovci pod hlavičkou Spojených sil pro Prahu, které se po volbách dohodly na magistrátní koalici s Piráty a Prahou Sobě.

"V tomto uspořádání TOP 09 umožnila v Praze vládu aktivistů z hnutí Praha Sobě a novodobých budoucích kryptokomunistů - Pirátů. Lídr TOP 09, který toto dojednal a zablokoval tím vítěze a patrně dnes už jediného představitele tradiční pravicové politiky ODS, se pak sám přesunul do Bruselu, protože tam je to asi pohodlnější a lépe placené," napsal Lomecký v dopise předsedovi stranické buňky v Praze 1, kterým je Giancarlo Lamberti. "Omlouvám se pane předsedo, v takové politické straně už nemůžu a nechci být," uvedl dále.

Lomeckého po říjnových volbách v čele Prahy 1 vystřídal Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě), bratr lídra hnutí Praha Sobě a poslance Jana Čižinského. Lomecký byl starostou první městské části od roku 2010 do letošního listopadu. Po neúspěchu ve volbách rezignoval na pozici předsedy TOP 09 v Praze 1. Působí také jako ředitel sokolského Tyršova domu na Malé Straně. V práci pro Sokol bude pokračovat.

Lomecký není jediným bývalým starostou, který v poslední době opustil svoji původní stranu. Z TOP 09 už před volbami vystoupila tehdejší starostka Prahy 3 Vladislava Hujová, a to s podobným odůvodněním, jaké předložil Lomecký. Její krok způsobil koaliční krizi, v důsledku které v čele radnice skončila. Předchozí starosta Prahy 10 Vladimír Novák zase před volbami vystoupil z ČSSD a ve volbách kandidoval za uskupení Starostové pro Prahu.

Volby v první městské části vyhrála Praha 1 Sobě, získala šest mandátů v 25členném zastupitelstvu. Druhá byla ODS s pěti křesly, třetí Piráti se čtyřmi mandáty a čtvrtá koalice My, co tady žijeme (KDU-ČSL, STAN, Iniciativa občanů). TOP 09, která dosud vládla společně s ODS a ČSSD, obhajovala sedm křesel včetně postu starosty, získala ale jen tři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO se dvěma křesly a Zelení s jedním. Na koalici se dohodly Praha 1 Sobě, Piráti, My, co tady žijeme a Zelená pro jedničku.