Bývalý slovenský premiér natočil video na podporu Fialy. Pro Čechy má varovný vzkaz

před 1 hodinou
Bývalý slovenský premiér Eduard Heger se rozhodl veřejně vystoupit před českými voliči a vyjádřil podporu předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS) v nadcházejících sněmovních volbách.
Eduard Heger, předseda strany Demokrati a bývalý premiér Slovenska
Eduard Heger, předseda strany Demokrati a bývalý premiér Slovenska | Foto: Reuters

"Chci vám jako bývalý premiér Slovenské republiky říct, abyste dobře zvážili, koho budete v nejbližších volbách volit," apeluje na české voliče. 

V krátkém videu zveřejněném na sociálních sítích Heger uvedl, že kdyby měl možnost volit v České republice, dal by svůj hlas právě Fialovi. "Na Slovensku jsme se dostali do stavu, který bych nepřál žádné zemi," řekl a dodal, že české rozhodnutí může být nadějí i pro sousední národ. 

Eduard Heger, který je v současnosti místopředsedou strany Demokrati, tak otevřeně varoval před návratem politiky, jakou v Bratislavě reprezentuje kabinet Roberta Fica (Smer). "Ficova vláda rozpustila protikorupční orgány, úřad zvláštní prokuratury. Fico jezdí do Moskvy se klanět Putinovi. Slovensko je dnes izolované a veřejné finance jsou v rozvratu," popsal politickou situaci na Slovensku.

Slovenská zkušenost podle něj ukazuje, jak rychle může země sklouznout k modelu vládnutí, jenž oslabuje důvěru v demokratické instituce a zpochybňuje prozápadní orientaci. Českým občanům proto doporučil, aby volili s vědomím, že jejich rozhodnutí může ovlivnit i širší region. 

Fico distancovaný, Babiš v minulosti naopak aktivní

Současný slovenský premiér Robert Fico se k českým volbám odmítá vyjadřovat. Na dotaz novinářů zdůraznil, že nikdy nezasahoval do vnitřních záležitostí jiných států a s respektem bude sledovat, jak se rozhodnou čeští voliči.

Tím se nepřímo vyhnul otázce, zda oplatí někdejší podporu Andreji Babišovi. Ten mu totiž během slovenských parlamentních voleb v roce 2023 natočil video, ve kterém varoval Slováky před volbou jeho největšího politického konkurenta Progresívneho Slovenska a naopak vyzdvihoval spolupráci s Ficem a jeho spojencem Peterem Pellegrinim (HLAS), který poté kandidoval v prezidentských volbách.

Babiš se nezdráhal zasáhnout ani do nich, když se před druhým kolem volby otevřeně postavil právě za Pellegriniho, jenž nakonec ve volbách uspěl. Ačkoliv v minulosti oba politici zdůrazňovali "nadstandardní česko-slovenské vztahy" a prezentovali se jako důvěryhodní partneři v rámci EU i NATO, Fico ale nyní Babiše nepodpořil.

Rakušan pod tlakem kvůli návštěvě Bratislavy

Napětí mezi oběma státy v posledních dnech zvýšila také účast českého ministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana na protivládní demonstraci v Bratislavě. Akci svolala opozice na protest proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, který má podle kritiků výrazně zatížit zaměstnance a živnostníky.

Rakušan se na shromáždění neujal slova, ale podle fotografií držel transparent s českou a slovenskou vlajkou a heslem "Jsme s vámi". Tvrdí, že na Slovensko přijel jako soukromá osoba podpořit občanskou společnost a její proevropskou orientaci. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár to však označil za zasahování do vnitřních záležitostí a avizoval diplomatický protest vůči Česku.

Kriticky se vyjádřili i další členové Ficovy vlády, mimo jiné ministr obrany Robert Kaliňák (Smer), který připomněl kauzu Dozimetr zatěžující Rakušanovu stranu, nebo ministryně hospodářství Denisa Saková (HLAS), podle níž se zahraniční politici nemají účastnit podobných akcí. Opozice naopak účast českého ministra přivítala - lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka připomněl, že na Ficovu a Pellegriniho podporu ze strany českých politiků nikdy žádné protesty z Bratislavy nesměřovaly.

 
