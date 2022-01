Petrůj byl u soudu v kauze Vidkun definitivně očištěn, chce se vrátit k policii

Bývalý šéf olomoucké krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj je definitivně očištěn v olomoucké korupční kauze Vidkun. Státní zástupce Miroslav Stoklásek vzal své odvolání proti jeho zproštění obžaloby zpět. Petrůj, který byl kvůli projednávání kauzy v lednu roku 2016 zproštěn výkonu služby, se tak nyní může vrátit zpět k policii a doplacena mu bude také mzda.

U obžalovaného Petrůje podal žalobce původně odvolání přímo do protokolu po vynesení rozsudku. "Poté, co jsem analyzoval rozsudek a jeho písemné odůvodnění, jsem vzal odvolání zpět. Bylo by zcela zřejmě neúspěšné, ta důkazní situace u něj byla od počátku zcela jiná než u ostatních obžalovaných. Je zde problém s hranicí prokázání subjektivní stránky pana Petrůje ve vztahu k žalované trestné činnosti," řekl státní zástupce Stoklásek.

Petrůj se odvolání již dříve vzdal, pravomocnost zprošťujícího výroku musí ještě posvětit soudce Martin Lýsek, který se případem na krajském soudu zabýval. "Jako předseda senátu musím vzít na vědomí zpětvzetí usnesením, které rozešlu stranám. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání, dnem usnesení nabývá výrok právní moci," řekl soudce Lýsek.

Někdejší vedoucí odboru hospodářské kriminality Petrůj je zproštěn výkonu služby od 21. ledna 2016, a to kvůli důvodnému podezření ze spáchání trestného činu. Od té doby pobírá poloviční mzdu. Již dříve avizoval, že se hodlá k policii vrátit. "O rozhodnutí státního zástupce jsem jej v pondělí informoval, je samozřejmě velice rád, a bude se snažit co nejdříve dostat zpět na své místo," řekl jeho obhájce Tomáš Vymazal. Policie nyní čeká, až rozhodnutí obdrží, nabídnout mu bude muset odpovídající místo. "Dokud nebudeme mít k dispozici rozhodnutí soudu, nelze se k dalšímu postupu vyjadřovat," řekla krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Obžaloba Petrůje vinila z toho, že se svým tehdejším nadřízeným, policejním náměstkem Karlem Kadlecem spolupracoval na vynášení informací a ovlivňování trestních řízení. Soud však v jeho případě konstatoval, že postupoval zákonně, jednal jako podřízený vůči svému nadřízenému. Také podle žalobce Stokláska nelze dokázat, že Petrůj věděl o tom, že sděluje nadřízenému Kadlecovi informace, které budou vzápětí vyneseny ven.

U zbývajících tří obžalovaných, Kadlece, podnikatele Ivana Kyselého a bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), podal žalobce odvolání do všech výroků, nesouhlasí ani s otázkou viny. "Soud to kvalifikoval pouze jako přečin zneužití pravomoci veřejného činitele v prvním odstavci, já nadále tvrdím, že svým jednáním způsobili vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, navrhuji tedy přísnější kvalifikaci. U pana Kadlece nesouhlasím rovněž s vypuštěním právní kvalifikace přijetí úplatku," doplnil žalobce.

Odvolání již v těchto dnech podávají i samotní obžalovaní, lhůta jim končí během tohoto týdne, zjistila ČTK. Soud je potrestal podmíněnými tresty za vynášení informací ze čtyř z devíti původně žalovaných trestních kauz. Všem třem uložil soud také peněžité tresty, Kadlecovi navíc zákaz činnosti.