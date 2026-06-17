Bývalý šéf ČT Souček obnažuje Babišovo pokrytectví. A říká, kdo škrty v ČT odskáče

Bývalý generální ředitel České televize Jan Souček v rozhovoru pro Aktuálně.cz reaguje na plánované vládní škrty v ČT a ČRo. A upozorňuje, že propad rozpočtu nebude – jak avizuje vláda – patnáct, nýbrž dvacet procent. A jasno má v tom, kdo především to odskáče. Bude to divák.
Zatímco stávající generální ředitel ČT Hynek Chudárek mluví v souvislosti s vládou avizovanými škrty v příjmech veřejnoprávní televize především o propouštění, jeho předchůdce v čele ČT Jan Souček zmiňuje také širší kontext a důsledky, které to bude mít například pro regionální studia.
A pokud vláda Andreje Babiše tvrdí, že zrušení koncesionářských poplatků bude pro ČT znamenat škrty okolo patnácti procent příjmů (Česká televize má od státu podle návrhu vlády příští rok dostat 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků), Souček upozorňuje, že ohlášené snížení rozpočtu ČT v příštím roce o jednu miliardu reálně znamená propad rozpočtu o procent dvacet.
Důvod je prostý a takřka nikdo o něm nemluví. „V příštím roce v červnu skončí pro ČT zákonná výjimka na odpočet DPH, která tam ponechávala přes 400 milionů korun.“ A reálně pětinový propad rozpočtu je pak podle Součka něco, s čím se žádný ekonomický subjekt nemůže nárazově vyrovnat bez prudkých turbulencí. Otázka tedy zní, kde může takto velký objem peněz ČT ušetřit
„Řada nákupů licencí k velkým sportovním událostem se dělá na dlouhou dobu dopředu, takže tam se okamžitá úspora nedá realizovat,“ varuje s tím, že něco lze vyřešit sublicencováním komerčním televizím. Největší balík úspor přesto podle něj nejspíš dopadne na původní hranou tvorbu. „Odskáče to tedy nejvíc divák – ve vysílání uvidí mnohem víc repríz a na špičkové sportovní přenosy si bude muset u sousedů koupit předplatné,“ říká.
Pokud jde o již ohlášené propuštění 700 lidí, Souček ho považuje za realistické číslo. Druhá otázka podle něj ale je, kam bude chtít pražský management říznout. „Vzhledem k už dřív naznačené preferenci ministra Klempíře i mého předchůdce Petra Dvořáka očekávám, že to nejvíc odskáčou plnoformátová studia v Brně a Ostravě,“ uvažuje Souček v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
A jedním dechem dodává, že by to považoval za tragickou chybu. „Obávám se ale, že pro vedení ČT v současném složení bude krvavý řez 200 a více kilometrů za Prahou nejméně bolavé řešení,“ míní Souček. Obecně má pak za to, že je koncepčně i matematicky plán vlády naprosto nesmyslný. „Slova o tom, že ty instituce nechtějí šetřit, jsou absolutně pokrytecká,“ dodává s odkazem na výrok premiéra.
A připomíná, že všechny srovnatelné parametry – průměrná mzda, důchod, rozpočty ministerstev nebo vysokých škol – jsou ve srovnání s rokem 2008 dvojnásobné. „A ČT i ČRo prožily celou tu dobu až do loňského léta neustálým šetřením a optimalizacemi,“ vzkazuje Souček těm, kteří se nyní ve veřejném prostoru – a platí to nejen o celé vládní koalici – ohánějí tím, že ČT a ČRo na rozdíl od ostatních institucí nebyly nuceny v minulých letech šetřit.
Zodpovědný manažer – když už sahá po radikální redukci rozpočtu – musí podle jeho mínění také říct, jaká doposud povinná agenda už se vykonávat nebude. „Pokud tuto udičku televizní management spolkne, pak přijde o pětinu rozpočtu. A pak dostane facku znovu, tentokrát od diváků, protože budou nespokojení. To nepopulární rozhodnutí totiž bude opticky učiněno televizí, nikoliv politiky,“ uzavírá Souček.
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