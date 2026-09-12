Bývalý řidič prezidenta Pavla se odvolal proti odsouzení za nehodu v opilosti

Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla, kterého v červnu soud za nehodu v opilosti pravomocně potrestal zákazem řízení na 18 měsíců a peněžitým trestem 52 500 korun, podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Vojtěch Kopp je mimo jiné přesvědčený o tom, že trest je v rozporu se zákonem.
Informoval o tom v sobotu server iROZHLAS.cz. Kopp u soudu již dříve uvedl, že svého jednání lituje a rozsudek by pro něj byl likvidační.
Člen policejní ochranné služby hlavy státu havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kopp a další policisté měli na starosti jeho ochranu, v havarovaném autě prezident nejel. Podle soudu Kopp porušil povinnosti řidiče a povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Soud uvedl, že v případu nebyla zásadní výše hladiny vypitého alkoholu v době nehody, ale to, že Kopp alkohol pil v době služební pohotovosti.
Podle mluvčího Okresního soudu v Náchodě Adama Holečka opírá Kopp své dovolání o několik důvodů. Tvrdí mimo jiné, že závěry soudu jsou v rozporu s projednanými důkazy. Také se domnívá, že soudy jeho skutek po právní stránce špatně vyhodnotily.
Trestní právník Tomáš Gřivna serveru sdělil, že úspěšnost dovolání bývá velmi nízká. „Nejvyšší soud může ve věci rozhodnout sám, ale to se děje výjimečně. Pokud dovolání vyhoví, nejčastěji případ vrátí odvolacímu soudu, někdy soudu prvního stupně,“ podotkl.
Kopp v červnu před soudem obžalobu odmítl. Hájil se tím, že požití alkoholu nemělo vliv na jeho jízdu a havárii. Podle obhájce Pavla Kroupy se Kopp nedopustil úmyslného trestného činu, povinnost příslušníka neporušil, nebyla narušena akceschopnost útvaru. Jde podle něj vzhledem k nízké hladině alkoholu v krvi o přestupek a jeho jednání by mělo být řešeno kázeňsky. Obžalovaný podle advokáta nerozporuje, že alkohol pil, že překročil rychlost jízdy a odjel z místa nehody. Zhruba hodinu po nehodě Kopp nadýchal téměř 1,5 promile.
Kopp dříve sdělil, že si v České Čermné po skončení služby na zabijačce dal občerstvení a vypil zhruba necelá dvě piva a dva panáky slivovice. Pak v době pohotovosti sedl do služebního auta BMW X5, jímž vezl sebe a další dva policisty z ochranné služby na ubytovnu. I jeho spolucestující byli podle spisu opilí, za což byli kázeňsky potrestáni. Podle spisu na silnici třetí třídy narazil do zaparkovaného auta, jel dál a zastavil až po 250 metrech.
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