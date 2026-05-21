Bývalý radní ČT žaluje Macinku kvůli výroku o méněcenných kriticích

Bývalý člen rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal ve středu žalobu na ministra zahraničí Petra Macinku kvůli výroku, v kterém Macinka označil své kritiky za méněcenné.
Napsal to dnes server Novinky.cz. Označení podle žaloby připomíná nacistickou ideologii a zasahuje do práv ministrových kritiků.
Macinka na začátku května v televizní debatě řekl: „Kolikrát vidím, že se rozčilují lidé, které třeba já považuji za méněcenné.“ Uvedl také, že jeho veřejné vystupování vadí opozici a „některým potrefeným lidem“.
Šarapatka podal žalobu na ochranu osobnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Šarapatka se jako kritik ministra cítí výrokem dotčen, i když jeho jméno Macinka ve výroku nezmínil. Argumentuje tím, že Macinkův výrok připomíná slovník nacistů.
„Nacistická ideologie stála na rozdělování lidí na nadlidi a podlidi. Lidem označovaným za méněcenné byla nacistickým režimem postupně a systematicky upírána základní práva a svobody, což nakonec vyústilo v masové vyvražďování,“ cituje server ze žaloby.
Precedens Babiš versus Filipová
Advokát Artur Ostrý, který Šarapatku zastupuje, se odvolává na spor mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Janou Filipovou, která se v roce 2018 účastnila protivládních protestů. Babiš o účastnících demonstrace mluvil jako o zaplacených. Filipová ho žalovala a premiér se jí na základě rozhodnutí soudu omluvil. Ani v tomto případě Babiš nemluvil o konkrétních lidech.
Šarapatkovi se v minulosti musel omluvit bývalý prezident Miloš Zeman za nepravdivé a dehonestující tvrzení, že Šarapatku ze Strakovy akademie vyhodili dva premiéři. Omluvil se mu i za výrok, že ho z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel z úřadu vlády po dohodě.
